Perebutan trofi tertinggi sepak bola Eropa kembali bergulir pada musim Liga Champions UEFA 2026/27. Klub-klub elite Eropa akan bersaing dalam fase liga tunggal yang diperluas menjadi 36 tim. Setiap hari pertandingan menjanjikan aksi kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

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Jadwal pertandingan dan kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Melalui pengundian, setiap klub mendapatkan delapan lawan dari empat pot, dengan empat pertandingan kandang dan empat pertandingan tandang. UEFA menyusun kalender fase liga yang berlangsung dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal fase liga

Hari pertandingan 1: 8–10 September 2026 (Selesai)

8–10 September 2026 (Selesai) Hari pertandingan 2: 13–14 Oktober 2026 (Akan datang)

13–14 Oktober 2026 (Akan datang) Hari pertandingan 3: 20–21 Oktober 2026

20–21 Oktober 2026 Hari pertandingan 4: 3–4 November 2026

3–4 November 2026 Hari pertandingan 5: 24–25 November 2026

24–25 November 2026 Hari pertandingan 6: 8–9 Desember 2026

8–9 Desember 2026 Hari pertandingan 7: 19–20 Januari 2027

19–20 Januari 2027 Hari pertandingan 8: 27 Januari 2027 (Seluruh 18 pertandingan dimainkan serentak)

Jadwal fase gugur

Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 & 23–24 Februari 2027

16–17 & 23–24 Februari 2027 Babak 16 besar: 9–10 & 16–17 Maret 2027

9–10 & 16–17 Maret 2027 Perempat-final: 6–7 & 13–14 April 2027

6–7 & 13–14 April 2027 Semi-final: 27–28 April & 4–5 Mei 2027

27–28 April & 4–5 Mei 2027 Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Bagaimana pembagian lawan di Liga Champions dilakukan?

Setiap klub menghadapi dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4. Dari setiap pot, satu lawan dihadapi di kandang dan satu lagi di tandang.

Meski kedelapan lawan ditentukan saat pengundian, urutan pertandingan, tanggal pasti, dan waktu kick-off (18.45 CET dan 21.00 CET) difinalisasi serta diumumkan UEFA tak lama setelah pengundian. Hal ini dilakukan untuk mencegah benturan jadwal stadion atau kota dan menyesuaikan pilihan siaran.

Klub peserta Liga Champions dan pembagian pot

Pot Klub peserta Pot 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Pot 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pot 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pot 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sabtu, 5 Juni 2027 Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan tiket pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kompetisi, terutama pada fase gugur dan final di Madrid.

Portal tiket klub: Untuk pertandingan fase liga reguler dan laga kandang fase gugur, beli tiket secara langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub atau periode undian tiket.

Untuk pertandingan fase liga reguler dan laga kandang fase gugur, beli tiket secara langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub atau periode undian tiket. Undian tiket publik resmi UEFA: Pendaftaran untuk tiket umum final di Estadio Metropolitano akan dibuka melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.

Pendaftaran untuk tiket umum final di Estadio Metropolitano akan dibuka melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027. Platform penjualan kembali UEFA: Satu-satunya platform resmi yang menjual tiket dengan harga nominal setelah pemegang tiket lain mengembalikannya dan alokasi awal habis terjual.

Satu-satunya platform resmi yang menjual tiket dengan harga nominal setelah pemegang tiket lain mengembalikannya dan alokasi awal habis terjual. Platform pasar sekunder: Untuk hari pertandingan dengan permintaan tinggi atau pembelian menjelang laga, platform seperti LiveFootballTickets menawarkan pilihan tiket di pasar sekunder.

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Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket yang dibeli langsung melalui penjualan resmi bagi anggota klub atau undian tiket publik UEFA ditawarkan dengan harga nominal tetap.

Babak turnamen / kategori Alokasi tempat duduk Kisaran harga nominal resmi Fase liga Tiket masuk umum €35 – €150 (£30 – £130) Fase gugur (babak 16 besar – semi-final) Tiket masuk umum €50 – €350 (£45 – £300) Final: Fans First Dikhususkan bagi pendukung kedua finalis €70 – €82 (sekitar £60 / $80–$100) Final: Kategori 3 Tribune tingkat atas di belakang gawang / sudut stadion €180 – €210 (sekitar £150 / $210) Final: Kategori 2 Tribune utama tingkat atas/menengah & sudut stadion €560 – €650 (sekitar £480 / $700–$760) Final: Kategori 1 Tempat duduk utama di sisi lapangan & tribun utama tingkat bawah €820 – €950 (sekitar £700 / $1.100)

Harga tiket di pasar sekunder & penjualan kembali

Harga di platform tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, tingginya kebutuhan akan tiket pertandingan, dan kapasitas stadion:

Fase liga: Harga awal pertandingan reguler biasanya berkisar antara $55 dan $300+, meski laga besar (misalnya Real Madrid melawan Barcelona atau Liverpool melawan PSG) dapat melampaui $600–$1.000+.

Perempat-final & semi-final: Harga awal laga fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya sekitar £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+), dengan harga rata-rata £500 hingga £800+.

Final: Harga tiket final Liga Champions yang dijual kembali mulai sekitar $1.350 hingga $2.500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan dapat naik menjadi $5.000 hingga $13.000+ untuk kursi utama di bagian tengah.

Siapa saja yang pernah menjuarai Liga Champions?

Tahun Juara Runner-up Skor Tempat 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 adu penalti) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Stadion Wembley (London) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Stadion Olimpiade Ataturk (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Stadion Metropolitano (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 Stadion NSC Olimpiyskiy (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Stadion Millennium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (adu penalti) San Siro (Milan)

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