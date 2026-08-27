Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026/27: informasi undian, tim yang lolos, harga tiket, dan lainnya

Perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa kembali hadir pada musim Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan menampilkan klub-klub elite Eropa yang bersaing dalam fase liga tunggal yang diperluas menjadi 36 tim, setiap hari pertandingan menjanjikan drama kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Setelah undian resmi fase liga pada Kamis, 27 Agustus 2026, yang digelar di Grimaldi Forum, Monaco, seluruh 36 tim peserta kini mengetahui delapan lawan mereka untuk tahap utama kompetisi.

Juara bertahan dua musim beruntun, Paris Saint-Germain, memasuki kampanye ini sebagai target utama, ditemani di Pot 1 oleh raksasa-raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, dan Barcelona.

Jadwal pertandingan & kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Setelah undian, setiap klub mendapat delapan lawan pertandingan, empat kandang dan empat tandang, yang tersebar di empat pot. UEFA menyusun kalender fase liga dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal matchday fase liga

Matchday 1: 8–10 September 2026

Matchday 2: 13–14 Oktober 2026

Matchday 3: 20–21 Oktober 2026

Matchday 4: 3–4 November 2026

Matchday 5: 24–25 November 2026

Matchday 6: 8–9 Desember 2026

Matchday 7: 19–20 Januari 2027

Matchday 8: 27 Januari 2027 (semua 18 laga pada hari terakhir dimainkan secara bersamaan)

Bagaimana pembagian jadwal pertandingan Liga Champions bekerja?

Setiap klub menghadapi dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4, dengan menghadapi satu tim di kandang dan satu tim di tandang dari setiap pot.

Meski seluruh delapan pasangan lawan ditentukan saat undian, urutan kronologis pertandingan yang pasti, tanggal laga yang spesifik, dan waktu kick-off (18:45 CET dan 21:00 CET) dirampungkan dan diumumkan UEFA sesaat setelah undian untuk mencegah bentrokan penjadwalan stadion/kota dan mengakomodasi pilihan siaran.

Kapan fase gugur Liga Champions 2026/27 digelar?

Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 Februari & 23–24 Februari 2027

Babak 16 besar: 9–10 Maret & 16–17 Maret 2027

Perempat final: 6–7 April & 13–14 April 2027

Semifinal: 27–28 April & 4–5 Mei 2027

Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Tim mana saja yang lolos ke Liga Champions 2026/27?

Pot Klub yang lolos Pot 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Pot 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pot 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pot 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sab 5 Juni 2027 Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan untuk pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kampanye, terutama selama fase gugur dan final di Madrid.

Portal tiket klub: Untuk pertandingan fase liga reguler dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi anggota klub dan periode ballot.

Untuk pertandingan fase liga reguler dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi anggota klub dan periode ballot. Ballot publik resmi UEFA: Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.

Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027. Platform penjualan ulang UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual.

Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual. Marketplace sekunder: Untuk matchday dengan permintaan tinggi atau pembelian last-minute, platform sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan opsi pasar sekunder.

Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket primer yang dibeli langsung melalui penjualan resmi anggota klub atau ballot publik UEFA menawarkan harga nominal tetap

Tahap turnamen / kategori Alokasi kursi Kisaran harga nominal resmi Fase liga General Admission €35 – €150 (£30 – £130) Fase gugur (16 besar – semifinal) General Admission €50 – €350 (£45 – £300) Final: Fans First Dicadangkan untuk suporter khusus finalis €70 – €82 (~£60 / $80–$100) Final: Kategori 3 Tingkat atas di belakang gawang / sudut €180 – €210 (~£150 / $210) Final: Kategori 2 Tribun utama tingkat atas/tengah & sudut €560 – €650 (~£480 / $700–$760) Final: Kategori 1 Sisi lapangan utama & tribun utama tingkat bawah €820 – €950 (~£700 / $1,100)

Harga tiket pasar sekunder & penjualan ulang

Harga di marketplace tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, urgensi pertandingan, dan kapasitas stadion:

Fase liga: Pertandingan standar biasanya dimulai antara $55 dan $300+, meski laga besar, misalnya Real Madrid vs. Barcelona atau Liverpool vs. PSG, bisa melampaui $600–$1,000+.

Perempat final & semifinal: Duel fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya dimulai sekitar £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+) dan rata-rata £500 hingga £800+.

Final: Harga jual ulang untuk final Liga Champions dimulai sekitar $1,350 hingga $2,500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan bisa naik ke $5,000 hingga $13,000+ untuk kursi sentral utama.

Siapa saja yang sebelumnya pernah menjuarai Liga Champions?

Tahun Pemenang Runner-up Skor Tempat 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 pen.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (London) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Munich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pen.) San Siro (Milan)

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