Mengapa tidak menambah keseruan menikmati NFL pada musim liburan dengan memesan tiket pertandingan sekarang? Empat laga Pekan 16 berlangsung pada malam Natal dan Hari Natal, dimulai dengan Philadelphia Eagles vs Houston Texans pada 24 Desember dan ditutup oleh Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams pada 25 Desember.
Stadion-stadion tuan rumah menghadirkan nuansa liburan lewat dekorasi musiman, musik meriah, perlengkapan suporter bertema Santa, dan acara berkumpul di area parkir sebelum pertandingan di tengah cuaca musim dingin. Semua itu turut memperkaya pengalaman menonton. Dengan hanya tiga pekan tersisa di musim reguler, persaingan memperebutkan tempat di babak playoff juga menambah daya tarik laga-laga tersebut.
NFL dan mitra penyiarannya juga kerap menghadirkan bintang musik papan atas untuk pertunjukan jeda pertandingan saat Natal bergaya Super Bowl, seperti penampilan Beyoncé yang berkesan, dijuluki 'Beyoncé Bowl', dalam laga Ravens vs Texans pada 2024, serta penampilan Snoop Dogg dalam laga Lions vs Vikings pada 2025.
Dua laga lainnya yang berlangsung lebih awal pada 25 Desember adalah Chicago Bears vs Green Bay Packers dan Denver Broncos vs Buffalo Bills. Berikut GOAL sajikan seluruh informasi tiket laga NFL saat Natal, termasuk tempat membeli dan harganya.
Bagaimana jadwal laga NFL saat Natal 2026?
Tanggal
Pertandingan (waktu setempat)
Tiket
Tempat (lokasi)
Kamis, 24 Desember
Philadelphia Eagles vs Houston Texans (20.15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Jumat, 25 Desember
Chicago Bears vs Green Bay Packers (12.00 CT)
Soldier Field (Chicago)
Jumat, 25 Desember
Denver Broncos vs Buffalo Bills (14.30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Jumat, 25 Desember
Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (17.15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Berikut jadwal pertandingan NFL Pekan 16 lainnya:
Tanggal
Pertandingan (waktu setempat)
Tiket
Tempat (lokasi)
Minggu, 27 Desember
New Orleans Saints vs Arizona Cardinals (12.00 CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
Minggu, 27 Desember
Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers (13.00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Minggu, 27 Desember
New York Jets vs New England Patriots (13.00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Minggu, 27 Desember
Baltimore Ravens vs Cleveland Browns (13.00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Minggu, 27 Desember
Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans (13.05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Minggu, 27 Desember
Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers (15.25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Minggu, 27 Desember
Dallas Cowboys vs Jacksonville Jaguars (19.20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Minggu, 27 Desember
Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers (belum dikonfirmasi)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Minggu, 27 Desember
Minnesota Vikings vs Washington Commanders (belum dikonfirmasi)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Minggu, 27 Desember
Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals (belum dikonfirmasi)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Minggu, 27 Desember
Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (belum dikonfirmasi)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Senin, 28 Desember
Detroit Lions vs New York Giants (20.15 ET)
Ford Field (Detroit)
Cara membeli tiket laga NFL saat Natal 2026
Tiket resmi untuk tiga laga NFL pada Hari Natal 2026, serta pertandingan pada malam Natal, pertama kali dirilis pada Mei bersamaan dengan jadwal lengkap musim tersebut.
Anda dapat membeli tiket resmi langsung melalui mitra penjualan tiket resmi liga, yakni NFL Tickets, Ticketmaster NFL, dan SeatGeek NFL. Setiap tim tuan rumah mengelola penjualan tiket utamanya melalui portal resmi klub di Ticketmaster.
Untuk paket yang mencakup tiket pertandingan, layanan jamuan sebelum laga, dan penginapan hotel, Anda dapat memesan melalui On Location, penyedia layanan jamuan resmi NFL.
Selain itu, tiket pertandingan juga dapat dibeli di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.
Berapa harga tiket laga NFL saat Natal 2026?
Harga tiket resmi pertandingan NFL pada malam Natal dan Hari Natal 2026 berkisar dari sekitar $46 hingga lebih dari $680, bergantung pada laga dan kategori tempat duduk, dengan rincian sebagai berikut:
- Philadelphia Eagles vs Houston Texans: $46 hingga lebih dari $300 (dari area khusus berdiri hingga tempat duduk kategori 100)
- Chicago Bears vs Green Bay Packers: $400 hingga lebih dari $680 (dari kategori 300/400 hingga tempat duduk kategori 100)
- Denver Broncos vs Buffalo Bills: $250 hingga lebih dari $550 (dari kategori 500 hingga tempat duduk kategori 100)
- Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: $268 hingga lebih dari $650 (dari kategori 300 hingga tempat duduk kategori 100)
Pantau portal tiket resmi NFL dan situs masing-masing tim untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
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