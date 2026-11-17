Mengapa tidak menambah keseruan menikmati NFL pada musim liburan dengan memesan tiket pertandingan sekarang? Empat laga Pekan 16 berlangsung pada malam Natal dan Hari Natal, dimulai dengan Philadelphia Eagles vs Houston Texans pada 24 Desember dan ditutup oleh Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams pada 25 Desember.

Stadion-stadion tuan rumah menghadirkan nuansa liburan lewat dekorasi musiman, musik meriah, perlengkapan suporter bertema Santa, dan acara berkumpul di area parkir sebelum pertandingan di tengah cuaca musim dingin. Semua itu turut memperkaya pengalaman menonton. Dengan hanya tiga pekan tersisa di musim reguler, persaingan memperebutkan tempat di babak playoff juga menambah daya tarik laga-laga tersebut.

NFL dan mitra penyiarannya juga kerap menghadirkan bintang musik papan atas untuk pertunjukan jeda pertandingan saat Natal bergaya Super Bowl, seperti penampilan Beyoncé yang berkesan, dijuluki 'Beyoncé Bowl', dalam laga Ravens vs Texans pada 2024, serta penampilan Snoop Dogg dalam laga Lions vs Vikings pada 2025.

Dua laga lainnya yang berlangsung lebih awal pada 25 Desember adalah Chicago Bears vs Green Bay Packers dan Denver Broncos vs Buffalo Bills. Berikut GOAL sajikan seluruh informasi tiket laga NFL saat Natal, termasuk tempat membeli dan harganya.

Bagaimana jadwal laga NFL saat Natal 2026?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Kamis, 24 Desember Philadelphia Eagles vs Houston Texans (20.15 ET) Tiket Lincoln Financial Field (Philadelphia) Jumat, 25 Desember Chicago Bears vs Green Bay Packers (12.00 CT) Tiket Soldier Field (Chicago) Jumat, 25 Desember Denver Broncos vs Buffalo Bills (14.30 MT) Tiket Empower Field at Mile High (Denver) Jumat, 25 Desember Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (17.15 PT) Tiket Lumen Field (Seattle)

Berikut jadwal pertandingan NFL Pekan 16 lainnya:

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Minggu, 27 Desember New Orleans Saints vs Arizona Cardinals (12.00 CT) Tiket Caesars Superdome (New Orleans) Minggu, 27 Desember Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers (13.00 ET) Tiket Hard Rock Stadium (Miami) Minggu, 27 Desember New York Jets vs New England Patriots (13.00 ET) Tiket MetLife Stadium (East Rutherford) Minggu, 27 Desember Baltimore Ravens vs Cleveland Browns (13.00 ET) Tiket M&T Bank Stadium (Baltimore) Minggu, 27 Desember Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans (13.05 PT) Tiket Allegiant Stadium (Las Vegas) Minggu, 27 Desember Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers (15.25 CT) Tiket GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Minggu, 27 Desember Dallas Cowboys vs Jacksonville Jaguars (19.20 CT) Tiket AT&T Stadium (Arlington) Minggu, 27 Desember Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers (belum dikonfirmasi) Tiket Acrisure Stadium (Pittsburgh) Minggu, 27 Desember Minnesota Vikings vs Washington Commanders (belum dikonfirmasi) Tiket U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Minggu, 27 Desember Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals (belum dikonfirmasi) Tiket Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Minggu, 27 Desember Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (belum dikonfirmasi) Tiket Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Senin, 28 Desember Detroit Lions vs New York Giants (20.15 ET) Tiket Ford Field (Detroit)

Cara membeli tiket laga NFL saat Natal 2026

Tiket resmi untuk tiga laga NFL pada Hari Natal 2026, serta pertandingan pada malam Natal, pertama kali dirilis pada Mei bersamaan dengan jadwal lengkap musim tersebut.

Anda dapat membeli tiket resmi langsung melalui mitra penjualan tiket resmi liga, yakni NFL Tickets, Ticketmaster NFL, dan SeatGeek NFL. Setiap tim tuan rumah mengelola penjualan tiket utamanya melalui portal resmi klub di Ticketmaster.

Untuk paket yang mencakup tiket pertandingan, layanan jamuan sebelum laga, dan penginapan hotel, Anda dapat memesan melalui On Location, penyedia layanan jamuan resmi NFL.

Selain itu, tiket pertandingan juga dapat dibeli di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket laga NFL saat Natal 2026?

Harga tiket resmi pertandingan NFL pada malam Natal dan Hari Natal 2026 berkisar dari sekitar $46 hingga lebih dari $680, bergantung pada laga dan kategori tempat duduk, dengan rincian sebagai berikut:

Philadelphia Eagles vs Houston Texans : $46 hingga lebih dari $300 (dari area khusus berdiri hingga tempat duduk kategori 100)

: $46 hingga lebih dari $300 (dari area khusus berdiri hingga tempat duduk kategori 100) Chicago Bears vs Green Bay Packers : $400 hingga lebih dari $680 (dari kategori 300/400 hingga tempat duduk kategori 100)

: $400 hingga lebih dari $680 (dari kategori 300/400 hingga tempat duduk kategori 100) Denver Broncos vs Buffalo Bills : $250 hingga lebih dari $550 (dari kategori 500 hingga tempat duduk kategori 100)

: $250 hingga lebih dari $550 (dari kategori 500 hingga tempat duduk kategori 100) Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: $268 hingga lebih dari $650 (dari kategori 300 hingga tempat duduk kategori 100)

Pantau portal tiket resmi NFL dan situs masing-masing tim untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Philadelphia Eagles vs Houston Texans: Semua yang perlu diketahui

Philadelphia Eagles PHI Performa Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Semua Pertandingan Semua Pertandingan Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG K Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI K Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL K Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR K Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI K Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 73 Semua Pertandingan Semua Pertandingan Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU K Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU M Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG K Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU M Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU M Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 149

Head to Head Seri 5 0 0 NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FT NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FT NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FT NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FT NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FT 150 Poin yang dicetak 102

Chicago Bears vs Green Bay Packers: Semua yang perlu diketahui

Chicago Bears CHI Performa Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Semua Pertandingan Semua Pertandingan Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB M Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI M Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE M Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI M Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI K Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 129 Semua Pertandingan Semua Pertandingan Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN K New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB M Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR M Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB K Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL M Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 122

Head to Head Seri 3 0 2 NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FT NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FT NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FT NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FT NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FT 105 Poin yang dicetak 124

Denver Broncos vs Buffalo Bills: Semua yang perlu diketahui

Denver Broncos DEN Performa Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Semua Pertandingan Semua Pertandingan Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN M Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC M Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN M Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA M Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN M Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 124 Semua Pertandingan Semua Pertandingan New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF M Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF M Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL M Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF M Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF M Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 160

Head to Head Seri 2 0 3 NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FT NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FT NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FT NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FT NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FT 98 Poin yang dicetak 173

Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: Semua yang perlu diketahui

Seattle Seahawks SEA Performa Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Semua Pertandingan Semua Pertandingan Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA M Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ M Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI K Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC M Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA K Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 89 Semua Pertandingan Semua Pertandingan Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA M Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA M Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC M Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA M Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ K Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 129