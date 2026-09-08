Pesan Tiket La Liga:

🎟️ Tiket La Liga: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Real Madrid: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Barcelona: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Atletico Madrid: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET

🎟️ Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Camp Nou: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Santiago Bernabeu: PESAN TIKET

Di mana saya bisa membeli tiket La Liga?

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, metode yang paling dapat diandalkan adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu menavigasi ke bagian 'Tiket'.

Tiket sering kali dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Anda juga bisa membeli tiket di loket fisik, yang sering berlokasi di atau dekat stadion klub. Beberapa klub juga memiliki titik penjualan di berbagai lokasi di sekitar kota tempat mereka berbasis.

Jika tiket habis terjual di kanal resmi atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau mendapatkan tiket last-minute, Anda dapat mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Kapan El Clasico berikutnya?

El Clasico pertama pada musim 2026/27 telah dikonfirmasi untuk Matchday 10 pada Oktober, dengan laga balik menyusul di Bernabeu pada Mei.

Derbi Madrid juga sudah memiliki dua tanggal yang dikonfirmasi musim ini: Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada 20 September (Matchday 7), sebelum laga balik di Bernabeu pada 4 April 2027 (Matchday 30).

Pertandingan Tanggal & Waktu (waktu setempat) Tiket Derbi Madrid: Atletico Madrid vs Real Madrid 20 September 2026 (18.00) Tiket El Clasico: Barcelona vs Real Madrid 25 Oktober 2026 (TBC) Tiket Derbi Madrid: Real Madrid vs Atletico Madrid 4 April 2027 (TBC) Tiket El Clasico: Real Madrid vs Barcelona 9 Mei 2027 (TBC) Tiket

Berapa harga tiket La Liga?

Biaya tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali dibanderol paling mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan laga berdasarkan kategori, dengan duel besar melawan lawan ternama, seperti derbi Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke level tertinggi, sehingga harga pun meningkat.

Apa yang bisa diharapkan dari musim La Liga?

Barcelona memasuki 2026/27 sebagai juara beruntun setelah tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico penentu gelar musim lalu, memastikan mahkota liga ke-29 mereka dengan tiga pertandingan tersisa. Itu menjadi gelar kedua secara berturut-turut sejak Flick mengambil alih pada 2024, ditambah Copa del Rey dan Piala Super Spanyol yang juga dimenangkan di sepanjang periode tersebut.

Sebaliknya, Real Madrid menjalani musim yang ingin dilupakan. Xabi Alonso digantikan oleh Alvaro Arbeloa di tengah jalan musim di tengah laporan keresahan skuad, dan Real Madrid finis kedua tanpa satu pun trofi dari upaya mereka, hasil yang langka dan menyakitkan bagi klub sebesar mereka. Sebagai respons, presiden Florentino Perez menunjuk Jose Mourinho, yang kembali ke Bernabeu untuk periode keduanya 13 tahun setelah yang pertama, saat klub berupaya kembali ke jalur kemenangan.

Satu sosok yang nilainya belum pernah setinggi ini adalah Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid itu menjadi top skor La Liga dalam dua musim pertamanya di Spanyol, dan ia memasuki 2026/27 setelah menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang memenangkan Sepatu Emas dua kali, menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen 2026 di Amerika Utara dengan 10 gol saat Prancis finis di posisi keempat. Dengan skuad yang stabil dan pelatih seperti Mourinho, yang tidak pernah menjalani satu musim pun tanpa trofi di klub-klub besar yang pernah ditanganinya, Real Madrid akan sangat berharap performa Mbappe di Piala Dunia bisa berlanjut menjadi tantangan gelar yang nyata di kompetisi domestik.