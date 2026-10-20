Mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan kasta tertinggi Spanyol merupakan salah satu pengalaman yang paling diidamkan dalam sepakbola dunia, baik untuk menyaksikan kemeriahan El Clásico di Spotify Camp Nou, merasakan atmosfer bergemuruh di San Mamés, maupun menikmati hari pertandingan di Santiago Bernabéu.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui, mulai dari tanggal laga-laga besar hingga harga rata-rata tiket, agar Anda tidak melewatkan satu pun sepak mula.

Jadwal pertandingan La Liga mendatang & tiket

Di mana saya bisa membeli tiket La Liga?

Ada berbagai pilihan tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket layanan khusus tambahan.

Cara paling tepercaya untuk membeli tiket La Liga adalah melalui situs resmi klub, lalu membuka bagian 'Tiket'.

Tiket biasanya mulai dijual beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi. Anda juga bisa membeli tiket di loket, yang biasanya berada di stadion klub atau di dekatnya. Beberapa klub juga memiliki tempat penjualan tiket di berbagai lokasi di kota tempat mereka bermarkas.

Jika tiket di saluran resmi sudah habis, atau Anda ingin mendapatkan tempat duduk sebelum penjualan resmi dibuka maupun mencari tiket pada saat-saat terakhir, Anda bisa mempertimbangkan penjual tiket sekunder seperti StubHub.

Kapan El Clásico berikutnya?

El Clásico pertama musim 2026/27 dipastikan berlangsung pada pekan ke-10 pada Oktober, dengan pertemuan kedua menyusul di Bernabéu pada Mei.

Derbi Madrid juga sudah memiliki dua tanggal pasti musim ini: Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada 20 September (pekan ke-7), sebelum pertemuan kedua di Bernabeu pada 4 April 2027 (pekan ke-30).

Pertandingan Tanggal & waktu (waktu setempat) Tiket El Clásico: Barcelona vs Real Madrid 25 Oktober 2026 (belum dikonfirmasi) Tiket El Clásico: Real Madrid vs Barcelona 9 Mei 2027 (belum dikonfirmasi) Tiket

Berapa harga tiket La Liga?

Harga tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menetapkan harga berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, anak-anak, dan lansia, tetapi batas usia tiap kategori berbeda di setiap klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di stadion sangat memengaruhi harga tiket. Tempat duduk dengan pemandangan terbaik biasanya paling mahal. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan berdasarkan kategori. Laga besar melawan lawan ternama, seperti derbi Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk kategori tertinggi sehingga harganya pun lebih mahal.

Apa yang bisa diharapkan dari musim La Liga?

Barcelona menyongsong musim 2026/27 sebagai juara dua musim beruntun setelah tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico yang menentukan gelar musim lalu. Kemenangan itu memastikan gelar liga ke-29 mereka saat masih ada tiga pertandingan tersisa. Itu merupakan gelar kedua secara beruntun sejak Flick mengambil alih pada 2024, ditambah keberhasilan meraih Copa del Rey dan Piala Super Spanyol dalam periode tersebut.

Sebaliknya, Real Madrid menjalani musim yang ingin mereka lupakan. Xabi Alonso digantikan Alvaro Arbeloa di tengah musim, di tengah laporan mengenai keresahan dalam skuad. Real Madrid finis di posisi kedua tanpa meraih satu pun trofi, hasil yang langka dan menyakitkan bagi klub sebesar mereka. Sebagai respons, presiden Florentino Perez menunjuk Jose Mourinho, yang kembali ke Bernabeu untuk periode keduanya, 13 tahun setelah periode pertamanya, seiring upaya klub untuk kembali meraih kemenangan.

Salah satu pemain yang reputasinya tengah berada di puncak adalah Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid itu menjadi pencetak gol terbanyak La Liga dalam dua musim pertamanya di Spanyol. Ia menyongsong musim 2026/27 setelah menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang dua kali memenangi Sepatu Emas, berkat 10 golnya yang menjadikannya pencetak gol terbanyak pada turnamen 2026 di Amerika Utara, ketika Prancis finis di posisi keempat. Dengan skuad yang stabil dan Mourinho sebagai pelatih yang tidak pernah melewati satu musim tanpa trofi di klub-klub besar yang pernah ditanganinya, Real Madrid berharap performa Mbappe di Piala Dunia berlanjut menjadi persaingan nyata untuk memperebutkan gelar liga.