Para pemain darts terbaik dunia akan menuju Ally Pally di London untuk menghadirkan lagi aksi seru pada musim liburan. Kejuaraan Dunia Darts PDC dimulai pada 11 Desember dan berpuncak pada laga final 3 Januari. Anda dapat memesan tempat hari ini untuk tanggal atau sesi pilihan Anda.
Meski Alexandra Palace yang ikonis menjadi tuan rumah turnamen darts terbesar ini untuk ke-20 kalinya tahun ini, persaingan untuk pertama kalinya akan berlangsung di Great Hall, dengan kapasitas yang meningkat hingga mencapai rekor 180.000 tiket.
Luke Littler kembali sebagai juara bertahan yang telah memenangi dua edisi terakhir. Ia akan berupaya menjadi pemain pertama sejak Phil 'The Power' Taylor pada 2006 yang meraih gelar tiga kali berturut-turut.
Anda bisa bergabung dengan para penggemar darts yang antusias dengan mendapatkan tempat di Alexandra Palace. Berikut GOAL menyajikan semua informasi penting tentang tiket, termasuk tempat membeli dan harganya.
Bagaimana jadwal Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?
Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 berlangsung di Alexandra Palace, London Utara, mulai Jumat, 11 Desember, hingga Minggu, 3 Januari. Tidak ada pertandingan pada 24-26 Desember maupun 31 Desember.
Berikut jadwal turnamennya:
Tanggal (waktu setempat)
Babak / Sesi
Tiket
Jumat, 11 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Sabtu, 12 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Sabtu, 12 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Minggu, 13 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Minggu, 13 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Senin, 14 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Selasa, 15 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Selasa, 15 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Rabu, 16 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Rabu, 16 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Kamis, 17 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Kamis, 17 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Jumat, 18 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Jumat, 18 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Sabtu, 19 Desember (12.30)
Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)
Sabtu, 19 Desember (19.00)
Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)
Minggu, 20 Desember (12.30)
Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)
Minggu, 20 Desember (19.00)
Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)
Senin, 21 Desember (12.30)
Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)
Senin, 21 Desember (19.00)
Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)
Selasa, 22 Desember (12.30)
Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)
Selasa, 22 Desember (19.00)
Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)
Rabu, 23 Desember (12.30)
Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)
Rabu, 23 Desember (19.00)
Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)
Minggu, 27 Desember (12.30)
Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan)
Minggu, 27 Desember (19.00)
Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan)
Senin, 28 Desember (12.30)
Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan)
Senin, 28 Desember (19.00)
Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan)
Selasa, 29 Desember (12.30)
Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan)
Selasa, 29 Desember (19.00)
Sesi malam (babak 32 besar, 1 pertandingan & babak 16 besar, 2 pertandingan)
Rabu, 30 Desember (12.30)
Sesi siang (babak 16 besar, 3 pertandingan)
Rabu, 30 Desember (19.00)
Sesi malam (babak 16 besar, 3 pertandingan)
Jumat, 1 Januari (12.30)
Perempat-final (2 pertandingan)
Jumat, 1 Januari (19.00)
Perempat-final (2 pertandingan)
Sabtu, 2 Januari (19.30)
Semifinal (2 pertandingan)
Minggu, 3 Januari (20.00)
Final
Cara mendapatkan tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27
Untuk pertama kalinya, tiket resmi Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 dijual melalui sistem undian, bukan penjualan umum berdasarkan urutan pemesanan. Rincian undiannya sebagai berikut:
- Undian untuk anggota tahunan PDCTV: Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September.
- Undian umum: Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September.
- Hasil & penjualan umum: Pemenang undian diberi tahu pada akhir September. Tidak ada penjualan umum setelahnya karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.
Penjualan kembali resmi antarpenggemar: Anda dapat memeriksa See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, platform penjualan kembali resmi untuk tiket standar.
Selain itu, penggemar dapat membeli tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang mencari tiket melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.
Berapa harga tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?
Harga tiket resmi Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 di Alexandra Palace mulai dari £55 untuk kursi tribun bertingkat, £75 untuk tempat duduk di meja, dan £399 untuk paket hospitality 501 Club. Harga meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai puncaknya pada final 3 Januari 2027.
Kategori tiket
Harga, babak awal / final
Fasilitas utama
Kursi tribun bertingkat
Mulai £55 / £95
Tribun bergaya stadion yang lebih tinggi, dengan kursi lebih lebar, ruang kaki tambahan, dan tempat gelas.
Tempat duduk di meja
Mulai £75 / £110
Meja bersama di lantai arena, paling dekat dengan panggung dan jalur masuk pemain.
Paket hospitality 501 Club
Mulai £399 / £599
Akses ke lounge VIP premium, tempat duduk yang telah dipesan, serta paket makanan dan minuman yang sudah termasuk.
Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.
Di mana Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 digelar?
Kejuaraan Dunia Darts PDC pertama kali berpindah dari Circus Tavern di Purfleet ke Alexandra Palace pada 2008. Dengan demikian, ini akan menjadi edisi ke-20 yang digelar di lokasi tersebut di London Utara. Great Hall di Alexandra Palace, tempat Kejuaraan Dunia berlangsung tahun ini, memiliki kapasitas lebih dari 5.000 orang.
Dibuka pada 1873 dan dirancang sebagai 'istana untuk rakyat', Alexandra Palace, yang kerap disebut 'Ally Pally', semula dimaksudkan sebagai pusat rekreasi, pendidikan, dan hiburan umum, sekaligus padanan Crystal Palace di London Selatan bagi warga London Utara. Selain Kejuaraan Dunia Darts, Alexandra Palace menjadi tuan rumah turnamen snooker Masters setiap Januari sejak 2012.
Bagaimana format Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?
Kejuaraan Dunia Darts PDC menggunakan format pertandingan berbasis set. Setiap set dimenangi oleh pemain yang lebih dulu memenangi tiga leg.
- Babak pertama & kedua: maksimal 5 set
- Babak ketiga & keempat: maksimal 7 set
- Perempat-final: maksimal 9 set
- Semifinal: maksimal 11 set
- Final: maksimal 13 set
Siapa saja juara Kejuaraan Dunia Darts PDC dalam beberapa edisi terakhir?
Tahun
Juara
Runner-up
Skor
2026
Luke Littler
Gian van Veen
7-1
2025
Luke Littler
Michael van Gerwen
7-3
2024
Luke Humphries
Luke Littler
7-4
2023
Michael Smith
Michael van Gerwen
7-4
2022
Peter Wright
Michael Smith
7-5
2021
Gerwyn Price
Gary Anderson
7-3
2020
Peter Wright
Michael van Gerwen
7-3
2019
Michael van Gerwen
Michael Smith
7-3
2018
Rob Cross
Phil Taylor
7-2
2017
Michael van Gerwen
Gary Anderson
7-3