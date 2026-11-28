Para pemain darts terbaik dunia akan menuju Ally Pally di London untuk menghadirkan lagi aksi seru pada musim liburan. Kejuaraan Dunia Darts PDC dimulai pada 11 Desember dan berpuncak pada laga final 3 Januari. Anda dapat memesan tempat hari ini untuk tanggal atau sesi pilihan Anda.

Meski Alexandra Palace yang ikonis menjadi tuan rumah turnamen darts terbesar ini untuk ke-20 kalinya tahun ini, persaingan untuk pertama kalinya akan berlangsung di Great Hall, dengan kapasitas yang meningkat hingga mencapai rekor 180.000 tiket.

Luke Littler kembali sebagai juara bertahan yang telah memenangi dua edisi terakhir. Ia akan berupaya menjadi pemain pertama sejak Phil 'The Power' Taylor pada 2006 yang meraih gelar tiga kali berturut-turut.

Anda bisa bergabung dengan para penggemar darts yang antusias dengan mendapatkan tempat di Alexandra Palace. Berikut GOAL menyajikan semua informasi penting tentang tiket, termasuk tempat membeli dan harganya.

Bagaimana jadwal Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?

Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 berlangsung di Alexandra Palace, London Utara, mulai Jumat, 11 Desember, hingga Minggu, 3 Januari. Tidak ada pertandingan pada 24-26 Desember maupun 31 Desember.

Berikut jadwal turnamennya:

Tanggal (waktu setempat) Babak / Sesi Tiket Jumat, 11 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Senin, 14 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 1 pertandingan & babak 16 besar, 2 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (12.30) Sesi siang (babak 16 besar, 3 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (19.00) Sesi malam (babak 16 besar, 3 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (12.30) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (19.00) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Sabtu, 2 Januari (19.30) Semifinal (2 pertandingan) Tiket Minggu, 3 Januari (20.00) Final Tiket

Cara mendapatkan tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27

Untuk pertama kalinya, tiket resmi Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 dijual melalui sistem undian, bukan penjualan umum berdasarkan urutan pemesanan. Rincian undiannya sebagai berikut:

Undian untuk anggota tahunan PDCTV : Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September.

: Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September. Undian umum : Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September.

: Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September. Hasil & penjualan umum: Pemenang undian diberi tahu pada akhir September. Tidak ada penjualan umum setelahnya karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.

Penjualan kembali resmi antarpenggemar: Anda dapat memeriksa See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, platform penjualan kembali resmi untuk tiket standar.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang mencari tiket melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?

Harga tiket resmi Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 di Alexandra Palace mulai dari £55 untuk kursi tribun bertingkat, £75 untuk tempat duduk di meja, dan £399 untuk paket hospitality 501 Club. Harga meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai puncaknya pada final 3 Januari 2027.

Kategori tiket Harga, babak awal / final Fasilitas utama Kursi tribun bertingkat Mulai £55 / £95 Tribun bergaya stadion yang lebih tinggi, dengan kursi lebih lebar, ruang kaki tambahan, dan tempat gelas. Tempat duduk di meja Mulai £75 / £110 Meja bersama di lantai arena, paling dekat dengan panggung dan jalur masuk pemain. Paket hospitality 501 Club Mulai £399 / £599 Akses ke lounge VIP premium, tempat duduk yang telah dipesan, serta paket makanan dan minuman yang sudah termasuk.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Di mana Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 digelar?

Kejuaraan Dunia Darts PDC pertama kali berpindah dari Circus Tavern di Purfleet ke Alexandra Palace pada 2008. Dengan demikian, ini akan menjadi edisi ke-20 yang digelar di lokasi tersebut di London Utara. Great Hall di Alexandra Palace, tempat Kejuaraan Dunia berlangsung tahun ini, memiliki kapasitas lebih dari 5.000 orang.

Dibuka pada 1873 dan dirancang sebagai 'istana untuk rakyat', Alexandra Palace, yang kerap disebut 'Ally Pally', semula dimaksudkan sebagai pusat rekreasi, pendidikan, dan hiburan umum, sekaligus padanan Crystal Palace di London Selatan bagi warga London Utara. Selain Kejuaraan Dunia Darts, Alexandra Palace menjadi tuan rumah turnamen snooker Masters setiap Januari sejak 2012.

Bagaimana format Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?

Kejuaraan Dunia Darts PDC menggunakan format pertandingan berbasis set. Setiap set dimenangi oleh pemain yang lebih dulu memenangi tiga leg.

Babak pertama & kedua: maksimal 5 set

Babak ketiga & keempat: maksimal 7 set

Perempat-final: maksimal 9 set

Semifinal: maksimal 11 set

Final: maksimal 13 set

Siapa saja juara Kejuaraan Dunia Darts PDC dalam beberapa edisi terakhir?