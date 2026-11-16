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2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day SixteenGetty Images Sport
PDC World Darts Championship 2026/27 tickets
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Cara mendapatkan tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27: Saksikan Luke Littler dan pemain lainnya secara langsung, harga tiket Alexandra Palace, jadwal turnamen, dan lainnya

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Jangan lewatkan aksi darts yang seru. Berikut cara memesan tiket yang banyak diburu.

Para pemain darts terbaik dunia akan menuju Ally Pally di London untuk kembali menyuguhkan aksi seru pada musim perayaan. Kejuaraan Dunia Darts PDC dimulai pada 11 Desember dan mencapai puncaknya lewat final pada 3 Januari. Anda dapat memesan tempat duduk untuk tanggal atau sesi pilihan Anda mulai hari ini.

Alexandra Palace yang ikonis mungkin akan menggelar turnamen darts terbesar ini untuk ke-20 kalinya tahun ini, tetapi untuk pertama kalinya pertandingan akan berlangsung di Great Hall, dengan jumlah tiket yang meningkat hingga rekor 180.000 lembar.

Luke Littler kembali sebagai juara bertahan yang telah memenangi dua edisi terakhir. Ia akan berusaha menjadi pemain pertama sejak Phil 'The Power' Taylor pada 2006 yang merebut gelar dalam tiga edisi berturut-turut.

Anda bisa bergabung dengan para penggemar darts yang antusias dengan mendapatkan tempat di Palace. Simak informasi penting dari GOAL mengenai tiket, termasuk tempat membeli dan harganya.

Bagaimana jadwal Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?

Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 berlangsung di Alexandra Palace, London Utara, mulai Jumat, 11 Desember, hingga Minggu, 3 Januari. Tidak ada pertandingan pada 24 sampai 26 Desember maupun 31 Desember. 

Berikut jadwal turnamennya:

Tanggal (waktu setempat)

Babak / Sesi

Tiket

Jumat, 11 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Sabtu, 12 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Sabtu, 12 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Minggu, 13 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Minggu, 13 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Senin, 14 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Selasa, 15 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Selasa, 15 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Rabu, 16 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Rabu, 16 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Kamis, 17 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Kamis, 17 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Jumat, 18 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Jumat, 18 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Sabtu, 19 Desember (12.30)

Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Sabtu, 19 Desember (19.00)

Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan)

Tiket

Minggu, 20 Desember (12.30)

Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Minggu, 20 Desember (19.00)

Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Senin, 21 Desember (12.30)

Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Senin, 21 Desember (19.00)

Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Selasa, 22 Desember (12.30)

Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Selasa, 22 Desember (19.00)

Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Rabu, 23 Desember (12.30)

Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Rabu, 23 Desember (19.00)

Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan)

Tiket

Minggu, 27 Desember (12.30)

Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Minggu, 27 Desember (19.00)

Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Senin, 28 Desember (12.30)

Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Senin, 28 Desember (19.00)

Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Selasa, 29 Desember (12.30)

Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Selasa, 29 Desember (19.00)

Sesi malam (babak 32 besar, 1 pertandingan & babak 16 besar, 2 pertandingan)

Tiket

Rabu, 30 Desember (12.30)

Sesi siang (babak 16 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Rabu, 30 Desember (19.00)

Sesi malam (babak 16 besar, 3 pertandingan)

Tiket

Jumat, 1 Januari (12.30)

Perempat-final (2 pertandingan)

Tiket

Jumat, 1 Januari (19.00)

Perempat-final (2 pertandingan)

Tiket

Sabtu, 2 Januari (19.30)

Semi-final (2 pertandingan)

Tiket

Minggu, 3 Januari (20.00)

Final

Tiket

Cara mendapatkan tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27

Untuk pertama kalinya, tiket resmi Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 dijual melalui sistem undian, bukan penjualan umum berdasarkan urutan pemesanan. Rincian undiannya sebagai berikut:

  • Undian Anggota Tahunan PDCTV: Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September.
  • Undian Umum: Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September.
  • Hasil & Penjualan Umum: Pemenang undian diberi tahu pada akhir September. Tidak ada penjualan umum setelahnya karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.

Penjualan kembali resmi antarpenggemar: Anda dapat memeriksa See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, platform penjualan kembali resmi untuk tiket standar.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menawarkan opsi tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?

Harga tiket resmi Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 di Alexandra Palace mulai dari £55 untuk tempat duduk bertingkat, £75 untuk tempat duduk di meja, dan £399 untuk paket layanan premium 501 Club. Harga meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai puncaknya pada final, 3 Januari 2027.

Kategori tiket

Harga babak awal / final

Fasilitas utama

Tempat duduk bertingkat

£55+ / £95

Tribun bergaya stadion yang lebih tinggi, dengan kursi lebih lebar, ruang kaki lebih lega, dan tempat gelas.

Tempat duduk di meja

£75+ / £110

Meja bersama di lantai utama, paling dekat dengan panggung dan jalur masuk pemain.

Layanan premium 501 Club

£399+ / £599

Akses ke ruang VIP premium, tempat duduk yang telah dipesan, serta paket makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam harga.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27 digelar?

Kejuaraan Dunia Darts PDC pertama kali berpindah dari Circus Tavern di Purfleet ke Alexandra Palace pada 2008. Dengan demikian, ini akan menjadi edisi ke-20 yang dimainkan di lokasi tersebut di London Utara. Great Hall di Alexandra Palace, tempat penyelenggaraan Kejuaraan Dunia tahun ini, memiliki kapasitas lebih dari 5.000 orang.

Dibuka pada 1873 dan dimaksudkan sebagai 'istana untuk rakyat', Alexandra Palace, yang kerap disebut 'Ally Pally', semula dibangun sebagai pusat rekreasi, pendidikan, dan hiburan publik sekaligus padanan Crystal Palace di London Selatan bagi warga London Utara. Selain Kejuaraan Dunia Darts, Alexandra Palace juga menjadi tempat penyelenggaraan turnamen snooker Masters setiap Januari sejak 2012.

Bagaimana format Kejuaraan Dunia Darts PDC 2026/27?

Kejuaraan Dunia Darts PDC menggunakan format pertandingan berdasarkan set. Setiap set dimenangi oleh pemain yang memenangkan tiga leg.

  • Babak pertama & kedua: maksimal 5 set
  • Babak ketiga & keempat: maksimal 7 set
  • Perempat-final: maksimal 9 set
  • Semi-final: maksimal 11 set
  • Final: maksimal 13 set

Siapa saja juara terbaru Kejuaraan Dunia Darts PDC?

Tahun

Juara

Runner-up

Skor

2026

Luke Littler

Gian van Veen

7-1

2025

Luke Littler

Michael van Gerwen

7-3

2024

Luke Humphries

Luke Littler

7-4

2023

Michael Smith

Michael van Gerwen

7-4

2022

Peter Wright

Michael Smith

7-5

2021

Gerwyn Price

Gary Anderson

7-3

2020

Peter Wright

Michael van Gerwen

7-3

2019

Michael van Gerwen

Michael Smith

7-3

2018

Rob Cross

Phil Taylor

7-2

2017

Michael van Gerwen

Gary Anderson

7-3

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