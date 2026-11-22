Para pemain dart terbaik dunia akan menuju Ally Pally di London untuk kembali menghadirkan keseruan dart pada musim liburan. Persaingan sengit di Kejuaraan Dunia PDC dimulai pada 11 Desember dan mencapai puncaknya dalam laga final pada 3 Januari. Anda sudah bisa mendapatkan kursi untuk tanggal atau sesi pilihan Anda.

Alexandra Palace yang ikonis mungkin akan menggelar turnamen dart terbesar ini untuk ke-20 kalinya pada tahun ini, tetapi untuk pertama kalinya pertandingan akan berlangsung di Great Hall, sehingga kapasitasnya bertambah menjadi rekor 180.000 tiket.

Luke Littler kembali sebagai juara bertahan dua kali beruntun dan akan berupaya menjadi pemain pertama sejak Phil 'The Power' Taylor pada 2006 yang meraih gelar dalam tiga edisi berturut-turut.

Anda bisa bergabung dengan para penggemar dart yang antusias dengan mendapatkan tempat di Palace. Berikut GOAL menyajikan seluruh informasi penting tentang tiket yang Anda perlukan, termasuk tempat membeli dan harganya.

Bagaimana jadwal Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27?

Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27 berlangsung di Alexandra Palace, London Utara, dari Jumat, 11 Desember, hingga Minggu, 3 Januari. Tidak ada pertandingan pada 24-26 Desember maupun 31 Desember.

Berikut jadwal turnamennya:

Tanggal (waktu setempat) Babak / Sesi Tiket Jumat, 11 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 12 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 13 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Senin, 14 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 15 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 16 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Kamis, 17 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Jumat, 18 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (12.30) Sesi siang (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Sabtu, 19 Desember (19.00) Sesi malam (babak pertama, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 20 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Senin, 21 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Selasa, 22 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (12.30) Sesi siang (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Rabu, 23 Desember (19.00) Sesi malam (babak kedua, 4 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Minggu, 27 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Senin, 28 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (12.30) Sesi siang (babak 32 besar, 3 pertandingan) Tiket Selasa, 29 Desember (19.00) Sesi malam (babak 32 besar, 1 pertandingan & babak 16 besar, 2 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (12.30) Sesi siang (babak 16 besar, 3 pertandingan) Tiket Rabu, 30 Desember (19.00) Sesi malam (babak 16 besar, 3 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (12.30) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Jumat, 1 Januari (19.00) Perempat-final (2 pertandingan) Tiket Sabtu, 2 Januari (19.30) Semifinal (2 pertandingan) Tiket Minggu, 3 Januari (20.00) Final Tiket

Cara mendapatkan tiket Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27

Untuk pertama kalinya, tiket resmi Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27 tersedia melalui sistem undian, bukan penjualan umum berdasarkan urutan pemesanan. Berikut rincian undiannya:

Undian anggota tahunan PDCTV : Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September.

: Dibuka pada 1 September dan ditutup pada 7 September. Undian umum : Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September.

: Dibuka pada 8 September dan ditutup pada 14 September. Hasil & penjualan umum: Pemenang undian diberi tahu pada akhir September. Tidak ada penjualan umum setelahnya karena seluruh persediaan tiket standar habis melalui undian.

Penjualan kembali resmi antarpenggemar: Anda dapat memeriksa See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, pasar penjualan kembali resmi untuk tiket standar.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket Kejuaraan Dunia Dart PDC di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia tiket terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus menawarkan opsi yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27?

Harga tiket resmi Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27 di Alexandra Palace mulai dari £55 untuk kursi tribun bertingkat, £75 untuk kursi di meja, dan £399 untuk paket hospitality 501 Club. Harga meningkat seiring berjalannya babak turnamen dan mencapai puncaknya pada final, 3 Januari 2027.

Kategori tiket Harga: babak awal / final Fasilitas utama Kursi tribun bertingkat £55+ / £95 Tribun bergaya stadion yang lebih tinggi, dengan kursi lebih lebar, ruang kaki lebih luas, dan tempat gelas. Kursi di meja £75+ / £110 Meja bersama di lantai arena, paling dekat dengan panggung dan jalur masuk pemain. Paket hospitality 501 Club £399+ / £599 Akses ke lounge VIP premium, kursi yang telah dipesan, serta paket makanan dan minuman yang sudah termasuk dalam harga.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Di mana Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27 digelar?

Kejuaraan Dunia Dart PDC berpindah dari Circus Tavern di Purfleet ke Alexandra Palace untuk pertama kalinya pada 2008. Dengan demikian, ini akan menjadi edisi ke-20 yang dimainkan di lokasi tersebut di London Utara. Great Hall di Alexandra Palace, yang menjadi tempat penyelenggaraan Kejuaraan Dunia tahun ini, memiliki kapasitas lebih dari 5.000 orang.

Dibuka pada 1873 dan dirancang sebagai 'istana untuk rakyat', Alexandra Palace, yang kerap disebut 'Ally Pally', awalnya dimaksudkan sebagai pusat rekreasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat serta padanan Crystal Palace di London Selatan untuk kawasan London Utara. Selain Kejuaraan Dunia Dart, Alexandra Palace telah menjadi tempat penyelenggaraan turnamen snooker Masters setiap Januari sejak 2012.

Bagaimana format Kejuaraan Dunia Dart PDC 2026/27?

Kejuaraan Dunia Dart PDC menggunakan format pertandingan berbasis set. Setiap set dimenangi oleh pemain yang memenangi tiga leg.

Babak pertama & kedua: maksimal 5 set

Babak ketiga & keempat: maksimal 7 set

Perempat-final: maksimal 9 set

Semifinal: maksimal 11 set

Final: maksimal 13 set

Siapa saja juara Kejuaraan Dunia Dart PDC dalam beberapa edisi terakhir?