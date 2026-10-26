Cara mendapatkan tiket Grand Prix F1 Qatar 2026: Jadwal akhir pekan, harga tiket, tiket yang dijual kembali, dan informasi lainnya

Setelah sejumlah penundaan dan penjadwalan ulang pada awal musim, hampir setahun akan berlalu sejak para bintang F1 terakhir kali tampil di Timur Tengah ketika mereka tiba di Sirkuit Internasional Lusail untuk Grand Prix Qatar 2026 pada akhir pekan terakhir November (27-29). Jangan sampai ketinggalan, pesan tiket balap Anda hari ini.

Para penggemar setia F1 di Asia tentu sangat menantikan kembalinya para pembalap paling terkenal di dunia untuk berlaga di kawasan ini. Meski Kimi Antonelli dan McLaren mendominasi sebagian besar musim, Lewis Hamilton, Max Verstappen, dan Charles Leclerc belakangan ini sama-sama meningkatkan performa. Mereka akan berusaha mempertahankan daya saing hingga akhir musim. Verstappen membidik kemenangan keempat berturut-turut yang luar biasa di Qatar pada November ini.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Grand Prix Qatar membuka rangkaian dua balapan penutup musim. Balapan terakhir pada 2026, GP Abu Dhabi, berlangsung sepekan kemudian, pada 6 Desember di Sirkuit Yas Marina. Setelah itu, kita semua harus menanti dengan tidak sabar selama tiga bulan hingga musim F1 2027 dimulai.

Baik Anda mencari kursi tribune, akses tiket masuk umum, maupun pengalaman VIP, tersedia tiket Grand Prix Qatar untuk berbagai selera dan anggaran. Simak panduan dari GOAL tentang cara membeli tiket, harganya, dan jadwal menjelang kunjungan terbaru F1 ke Sirkuit Internasional Lusail.

Kapan Grand Prix Qatar F1 2026 berlangsung?

Grand Prix Qatar 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, mulai Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November.

Tanggal Waktu (setempat) Tiket Sirkuit (lokasi) Minggu, 29 November 19.00 (AST) Tiket Sirkuit Internasional Lusail (Lusail)

Cara membeli tiket Grand Prix Qatar F1 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix Qatar F1 2026 melalui beberapa penyedia. Tiket tersedia di portal tiket Formula One yang dapat diakses langsung melalui situs resmi F1, serta portal tiket Sirkuit Internasional Lusail yang dikelola langsung oleh pihak sirkuit.

Jika ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix Qatar F1 2026?

Harga resmi tiket standar tiga hari untuk dewasa pada Grand Prix Qatar 2026 berkisar antara 600 QAR (sekitar $165 USD) hingga 2.000 QAR (sekitar $548 USD). Semua pilihan standar untuk tribune dan area berdiri diterbitkan sebagai tiket digital tiga hari yang berlaku dari Jumat hingga Minggu.

Kategori tiket & area Harga tiga hari - QAR (USD) Fasilitas utama tempat duduk Tribune Utama (Zona A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR ($548) Kursi beratap dan bernomor yang menghadap garis start/finis serta jalur pit Tribune Utara 1.500 QAR ($411) Kursi beratap di ujung lintasan lurus utama Tribune Tikungan 2 / Tikungan 3 / Tikungan 16 1.000 QAR ($274) Tribune tanpa atap dengan pemandangan aksi di tikungan-tikungan penting Tiket masuk umum ('Lusail Hill') 600 QAR ($165) Area berdiri terbuka dengan pemandangan lintasan

Pantau situs resmi F1 dan Sirkuit Internasional Lusail saat tanggal balapan semakin dekat untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Jadwal akhir pekan Grand Prix Qatar F1 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Qatar berlangsung selama tiga hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Sesi Waktu (setempat - AST) Jumat, 27 November Latihan 1 16.30 Jumat, 27 November Latihan 2 20.00 Sabtu, 28 November Latihan 3 17.30 Sabtu, 28 November Kualifikasi 21.00 Minggu, 29 November Balapan 19.00

Di mana Grand Prix Qatar F1 2026 digelar?

Sirkuit Internasional Lusail adalah sirkuit balap yang terletak tepat di luar kota Lusail, di sebelah utara Doha, Qatar.

Panjang lintasannya 5,4 km, dengan lintasan lurus utama sepanjang 1 km. Sirkuit ini dibuka pada 2004 dan menjadi tuan rumah Grand Prix sepeda motor Qatar perdana pada tahun yang sama.

Pada 2007, sistem pencahayaan luar ruang permanen ditambahkan agar sirkuit dapat menggelar balapan malam. Setahun kemudian, Grand Prix sepeda motor Qatar 2008 menjadi balapan malam pertama dalam sejarah MotoGP. Grand Prix Qatar F1 edisi pertama digelar pada 2021. Menjelang edisi kedua pada 2023, sirkuit ini ditingkatkan dan kapasitasnya bertambah dari 8.000 menjadi 52.000.

Lando Norris saat ini memegang rekor putaran di Lusail setelah mencatatkan waktu 1:22,384 dengan McLaren-nya pada Grand Prix 2024.

Apa yang bisa diharapkan dari Grand Prix Qatar 2026?

Grand Prix Qatar pertama kali digelar pada November 2021 di Sirkuit Internasional Lusail. Karena Piala Dunia FIFA 2022, balapan ini baru kembali masuk kalender F1 pada 2023. Namun, penyelenggara telah menandatangani kesepakatan untuk mempertahankannya setidaknya selama 10 tahun.

Balapan ini merupakan salah satu dari empat balapan malam dalam kalender Formula One saat ini, bersama Abu Dhabi. Sorotan lampu yang menerangi lintasan dan cakrawala membuatnya semakin memukau. Suhu pada malam hari juga jauh lebih sejuk, sesuatu yang disambut baik oleh sebagian penonton.

Selain menyaksikan aksi seru di lintasan, pemegang tiket Grand Prix Qatar juga bisa menikmati hiburan tambahan. Semua kategori tiket menjamin akses ke konser setelah balapan, yang menampilkan sejumlah bintang musik dunia. Tahun lalu, Seal dan Metallica menjadi penampil utama.

Jika kesempatan menyaksikan langsung salah satu acara terbesar musim F1 belum cukup, pengunjung juga dapat menikmati berbagai hal yang ditawarkan kota Doha.

Doha adalah kota yang semarak dan indah dengan budaya yang kaya, serta pilihan kegiatan dan tempat untuk dikunjungi yang nyaris tak ada habisnya. Ada pengalaman bersantap mewah, banyak pusat perbelanjaan, tengara yang memukau, keajaiban alam, dan masih banyak lagi.

Setelah menjadi tuan rumah sejumlah acara besar baru-baru ini, seperti Piala Dunia FIFA 2022, Doha dengan cepat menjadi salah satu destinasi unggulan di Timur Tengah bagi wisatawan olahraga dan rekreasi, dengan beragam pengalaman untuk semua anggaran.

Penggemar F1 yang ingin menyaksikan seluruh aksi seru di lintasan akan tiba di Doha pada waktu yang tepat untuk menikmati kegiatan lain di kawasan sekitar. Pada periode November hingga Maret, cuaca di wilayah ini lebih cocok untuk kegiatan dan perjalanan luar ruangan.







