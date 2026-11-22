Setelah sejumlah penundaan dan perubahan jadwal pada awal musim, ketika para bintang F1 tiba di Sirkuit Internasional Lusail untuk Grand Prix Qatar 2026 pada akhir pekan terakhir November (27-29), hampir setahun telah berlalu sejak para legenda olahraga ini terakhir kali tampil di Timur Tengah. Jangan sampai terlewat, pesan tiket balapan Anda hari ini.

Penggemar setia F1 di Asia tentu sangat menantikan kembalinya para pembalap paling terkenal di dunia untuk beraksi di kawasan ini. Meski Kimi Antonelli dan McLaren mendominasi sebagian besar musim, Max Verstappen dan Lando Norris belakangan meningkatkan performa. Mereka akan berusaha mempertahankan keunggulan kompetitif sepanjang sisa musim. Verstappen mengincar kemenangan keempat berturut-turut yang luar biasa di Qatar pada November ini.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Grand Prix Qatar mengawali dua balapan penutup musim yang mendebarkan. Balapan terakhir pada 2026, Grand Prix Abu Dhabi, berlangsung sepekan kemudian, pada 6 Desember di Sirkuit Yas Marina. Setelah itu, kita semua harus menunggu dengan penuh harap selama tiga bulan hingga musim F1 2027 dimulai.

Baik Anda mencari kursi tribune, akses tiket masuk umum, maupun pengalaman VIP, tersedia tiket Grand Prix Qatar untuk berbagai selera dan anggaran. GOAL akan menjelaskan cara membeli tiket, harganya, serta jadwal menjelang kunjungan terbaru F1 ke Sirkuit Internasional Lusail.

Kapan Grand Prix F1 Qatar 2026 berlangsung?

Grand Prix Qatar 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, dari Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November.

Tanggal Waktu (setempat) Tiket Sirkuit (lokasi) Minggu, 29 November 19.00 (AST) Tiket Sirkuit Internasional Lusail (Lusail)

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Qatar 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 Qatar 2026 melalui sejumlah penjual. Tiket tersedia di Portal Tiket Formula One, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi F1, dan Portal Tiket Sirkuit Internasional Lusail, yang dikelola langsung oleh pihak sirkuit.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya valid dan akan tiba tepat waktu sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Qatar 2026?

Harga resmi tiket dewasa untuk tiga hari Grand Prix Qatar 2026 berkisar dari QAR 600 (sekitar USD 165) hingga QAR 2.000 (sekitar USD 548) untuk tiket masuk standar. Semua pilihan standar, baik kursi tribune maupun area berdiri, diterbitkan sebagai tiket digital tiga hari yang berlaku dari Jumat hingga Minggu.

Kategori tiket & area Harga tiga hari: QAR (USD) Fasilitas utama tempat duduk Tribune Utama (Zona A/B, C/D, E/F) QAR 2.000 (USD 548) Kursi bernomor dan beratap, menghadap garis start/finis serta jalur pit Tribune Utara QAR 1.500 (USD 411) Kursi beratap di ujung lintasan lurus utama Tribune Tikungan 2 / Tikungan 3 / Tikungan 16 QAR 1.000 (USD 274) Tribune tanpa atap dengan pemandangan aksi di tikungan-tikungan penting Tiket masuk umum ('Lusail Hill') QAR 600 (USD 165) Area berdiri terbuka dengan pemandangan ke lintasan

Pantau situs resmi F1 dan Sirkuit Internasional Lusail menjelang acara untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Jadwal akhir pekan Grand Prix F1 Qatar 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Qatar berlangsung selama tiga hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Sesi Waktu (setempat, AST) Jumat, 27 November Latihan 1 16.30 Jumat, 27 November Latihan 2 20.00 Sabtu, 28 November Latihan 3 17.30 Sabtu, 28 November Kualifikasi 21.00 Minggu, 29 November Balapan 19.00

Di mana Grand Prix F1 Qatar 2026 digelar?

Sirkuit Internasional Lusail adalah sirkuit balap yang terletak tepat di luar kota Lusail, sebelah utara Doha, Qatar.

Sirkuit ini memiliki panjang 5,4 km, dengan lintasan lurus utama sepanjang 1 km. Sirkuit dibuka pada 2004 dan menjadi tuan rumah Grand Prix sepeda motor Qatar perdana pada tahun yang sama.

Pada 2007, lampu permanen di area terbuka dipasang agar sirkuit dapat menggelar balapan malam. Setahun kemudian, Grand Prix sepeda motor Qatar 2008 menjadi balapan malam pertama dalam sejarah MotoGP. Grand Prix F1 Qatar edisi pertama digelar pada 2021. Sebelum edisi kedua Grand Prix tersebut pada 2023, sirkuit ditingkatkan dan kapasitasnya bertambah dari 8.000 menjadi 52.000.

Lando Norris saat ini memegang rekor putaran di Lusail setelah mencatat waktu 1:22.384 dengan mobil McLaren-nya pada Grand Prix 2024.

Apa yang bisa dinantikan dari Grand Prix Qatar 2026?

Grand Prix Qatar pertama kali digelar pada November 2021 di Sirkuit Internasional Lusail. Karena Piala Dunia FIFA 2022, balapan ini baru kembali ke kalender F1 pada 2023. Namun, penyelenggara telah menandatangani kesepakatan untuk mempertahankannya setidaknya selama 10 tahun.

Balapan ini merupakan satu dari empat balapan malam dalam kalender Formula One saat ini, termasuk Abu Dhabi. Lampu yang menerangi lintasan dan cakrawala membuatnya semakin memukau. Suhu pada malam hari juga jauh lebih sejuk, sesuatu yang disambut baik oleh sebagian penonton.

Selain menyaksikan aksi mendebarkan di lintasan, tiket Grand Prix Qatar juga memberi akses ke hiburan lainnya. Semua jenis tiket menjamin akses ke konser setelah balapan, yang menampilkan sejumlah bintang musik ternama dunia. Tahun lalu, Seal dan Metallica menjadi penampil utama.

Jika menyaksikan langsung salah satu momen terbesar musim F1 belum cukup, Anda juga bisa menikmati berbagai tempat menarik yang ditawarkan kota Doha.

Doha adalah kota yang semarak dan indah dengan budaya yang kaya. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan dan dilihat, mulai dari pengalaman bersantap mewah, berbagai pusat perbelanjaan, bangunan ikonis yang memukau, hingga keajaiban alam, dan masih banyak lagi.

Setelah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar baru-baru ini, seperti Piala Dunia FIFA 2022, Doha dengan cepat menjadi salah satu destinasi unggulan di Timur Tengah bagi wisatawan olahraga dan rekreasi, dengan beragam pengalaman untuk semua anggaran.

Penggemar F1 yang ingin menyaksikan seluruh aksi mendebarkan di lintasan akan tiba di Doha pada waktu yang tepat untuk menikmati kegiatan lain di kawasan sekitarnya. Selama periode November hingga Maret, cuaca di kawasan ini lebih cocok untuk aktivitas dan perjalanan di luar ruangan.