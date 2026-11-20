Setelah sejumlah penundaan dan perubahan jadwal pada awal musim, hampir setahun telah berlalu sejak para legenda F1 terakhir kali terlihat di Timur Tengah ketika mereka tiba di Sirkuit Internasional Lusail untuk Grand Prix Qatar 2026 pada akhir pekan terakhir November (27-29 November). Jangan sampai ketinggalan, pesan tiket balapannya sekarang.

Para penggemar setia F1 di Asia tentu menantikan kembalinya para pembalap paling terkenal di dunia untuk berlaga di kawasan ini. Meski Kimi Antonelli dan McLaren mendominasi sebagian besar musim, Lewis Hamilton, Max Verstappen, dan Charles Leclerc belakangan ini sama-sama meningkatkan performa dan akan berupaya mempertahankan daya saing mereka hingga akhir musim. Verstappen mengincar kemenangan keempat berturut-turut yang luar biasa di Qatar pada November ini.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Grand Prix Qatar membuka rangkaian dua balapan penutup musim yang menjanjikan persaingan sengit. Balapan terakhir pada 2026, GP Abu Dhabi, digelar sepekan kemudian, pada 6 Desember di Sirkuit Yas Marina. Setelah itu, kita semua harus menanti dengan tidak sabar selama tiga bulan hingga musim F1 2027 dimulai.

Baik Anda mencari kursi tribune, akses tiket masuk umum, maupun pengalaman VIP, tersedia tiket Grand Prix Qatar untuk berbagai selera dan anggaran. Simak penjelasan GOAL tentang cara membeli tiket, harganya, serta jadwal menjelang kunjungan terbaru F1 ke Sirkuit Internasional Lusail.

Kapan Grand Prix F1 Qatar 2026 digelar?

Grand Prix Qatar 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, mulai Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November.

Tanggal Waktu setempat Tiket Sirkuit (lokasi) Minggu, 29 November 19.00 (AST) Tiket Sirkuit Internasional Lusail (Lusail)

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Qatar 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 Qatar 2026 melalui beberapa penyedia. Tiket tersedia di Portal Tiket Formula Satu, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi F1, serta Portal Tiket Sirkuit Internasional Lusail, yang dikelola langsung oleh pihak sirkuit.

Jika ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Qatar 2026?

Harga resmi tiket dewasa tiga hari untuk akses standar Grand Prix Qatar 2026 berkisar dari 600 QAR (sekitar US$165) hingga 2.000 QAR (sekitar US$548). Semua pilihan tiket standar untuk tribune maupun area berdiri diterbitkan sebagai tiket digital tiga hari yang berlaku dari Jumat hingga Minggu.

Kategori tiket & bagian Harga tiga hari dalam QAR (USD) Fitur utama tempat duduk Tribune Utama (Zona A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (US$548) Kursi bernomor dan beratap yang menghadap garis start/finis serta jalur pit Tribune Utara 1.500 QAR (US$411) Kursi beratap di ujung lintasan lurus utama Tribune Tikungan 2 / Tikungan 3 / Tikungan 16 1.000 QAR (US$274) Tribune tanpa atap untuk menyaksikan aksi di tikungan-tikungan penting Tiket masuk umum ('Bukit Lusail') 600 QAR (US$165) Area berdiri terbuka dengan pemandangan ke lintasan

Pantau situs resmi F1 dan Sirkuit Internasional Lusail menjelang penyelenggaraan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Jadwal akhir pekan Grand Prix F1 Qatar 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Qatar berlangsung selama tiga hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Sesi Waktu setempat (AST) Jumat, 27 November Latihan 1 16.30 Jumat, 27 November Latihan 2 20.00 Sabtu, 28 November Latihan 3 17.30 Sabtu, 28 November Kualifikasi 21.00 Minggu, 29 November Balapan 19.00

Di mana Grand Prix F1 Qatar 2026 digelar?

Sirkuit Internasional Lusail adalah sirkuit balap yang terletak tepat di luar kota Lusail, di sebelah utara Doha, Qatar.

Panjang sirkuit ini 5,4 km, dengan lintasan lurus utama sepanjang 1 km. Sirkuit tersebut dibuka pada 2004 dan menjadi tuan rumah Grand Prix sepeda motor Qatar perdana pada tahun yang sama.

Pada 2007, penerangan luar ruangan permanen dipasang agar sirkuit dapat menggelar balapan malam. Setahun kemudian, Grand Prix sepeda motor Qatar 2008 menjadi balapan malam pertama dalam sejarah MotoGP. Grand Prix F1 Qatar edisi pertama digelar pada 2021. Sebelum edisi kedua pada 2023, sirkuit ini ditingkatkan dan kapasitasnya bertambah dari 8.000 menjadi 52.000.

Lando Norris saat ini memegang rekor putaran Sirkuit Lusail setelah mencatat waktu 1:22,384 dengan mobil McLaren-nya pada Grand Prix 2024.

Apa yang bisa dinantikan dari Grand Prix Qatar 2026?

Grand Prix Qatar pertama kali digelar pada November 2021 di Sirkuit Internasional Lusail. Karena Piala Dunia FIFA 2022, balapan ini baru kembali ke kalender F1 pada 2023, tetapi penyelenggara telah menandatangani kesepakatan untuk mempertahankannya setidaknya selama 10 tahun.

Balapan ini merupakan satu dari empat balapan malam dalam kalender Formula Satu saat ini, termasuk Abu Dhabi. Lampu-lampu yang menerangi lintasan dan cakrawala membuatnya semakin memukau. Suhu malam hari juga jauh lebih sejuk, sesuatu yang disyukuri sebagian penonton.

Selain menyaksikan aksi seru di lintasan, pemegang tiket Grand Prix Qatar juga dapat menikmati hiburan tambahan. Semua jenis tiket menjamin akses ke konser setelah balapan yang menghadirkan sejumlah bintang musik besar dunia. Tahun lalu, Seal dan Metallica menjadi penampil utama.

Jika menyaksikan langsung salah satu momen terbesar musim F1 belum cukup, ada pula kesempatan untuk menikmati berbagai hal yang ditawarkan kota Doha.

Doha adalah kota yang semarak dan indah dengan budaya yang kaya serta banyak hal untuk dilakukan dan dilihat. Ada pengalaman bersantap mewah, berlimpah pusat perbelanjaan, berbagai landmark dan keajaiban alam yang menakjubkan, serta masih banyak lagi.

Setelah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar dalam beberapa tahun terakhir, seperti Piala Dunia FIFA 2022, Doha dengan cepat menjadi destinasi unggulan di Timur Tengah bagi wisatawan olahraga dan rekreasi, dengan beragam pengalaman untuk semua anggaran.

Penggemar F1 yang ingin menyaksikan seluruh aksi seru di lintasan akan tiba di Doha pada waktu yang tepat untuk menikmati kegiatan lain di kawasan sekitar. Selama periode November hingga Maret, cuaca di kawasan ini lebih cocok untuk kegiatan dan perjalanan di luar ruangan.