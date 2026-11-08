Belakangan ini kita menyaksikan pertandingan rugbi liga domestik yang menegangkan di Super League dan NRL. Namun, perhatian kini beralih ke panggung internasional dan Piala Dunia Rugbi Liga, yang akan mencapai puncaknya pada Minggu (15 November) di Brisbane.
Setelah empat pekan pertandingan fase grup dan semifinal yang sengit, hanya dua tim yang masih berpeluang meraih gelar: Australia dan Selandia Baru. Kedua rival tersebut juga akan bertemu di final putri, yang berlangsung pada hari dan di tempat yang sama. Anda bisa menyaksikan laga penutup ini secara langsung dengan memesan tiket hari ini.
Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar keempat secara beruntun, sekaligus gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Australia memang telah memenangi seluruh pertandingannya sejauh ini, tetapi mereka tahu ujian terberat kini menanti. Selandia Baru hanya kalah dengan selisih dua poin (24-22) saat kedua tim bertemu di Sydney dalam laga pembuka turnamen pada 15 Oktober.
Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk final Piala Dunia Rugbi Liga mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.
Kapan final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?
Tanggal & waktu (setempat)
Pertandingan
Tiket
Tempat (lokasi)
Minggu, 15 November (18.35 AEST)
Final: Australia vs Selandia Baru
Suncorp Stadium (Brisbane)
Cara membeli tiket final Piala Dunia Rugbi Liga 2026
Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugbi Liga, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk Suncorp Stadium di Brisbane.
Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia, sementara Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.
Penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.
Jaminan pengalihan tiket: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima tepat waktu sebelum pertandingan.
Berapa harga tiket final Piala Dunia Rugbi Liga 2026?
Harga tiket resmi untuk penonton umum final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 (RLWC2026) dimulai dari 39 dolar Australia untuk orang dewasa.
Pertandingan
Tiket dewasa (16 tahun ke atas)
Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)
Final (Suncorp Stadium)
Mulai 39 dolar Australia
Mulai 109 dolar Australia
Tempat duduk dibagi menjadi beberapa kategori umum:
- Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan.
- Kategori 2: Biasanya berada di tribun atas sisi lapangan atau sudut stadion.
- Kategori 3 / Tiket umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau di bagian tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.
Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Kapan Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?
Piala Dunia Rugbi Liga 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini menghadirkan total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semifinal, dan final).
Ajang ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.
Tahap
Tanggal
Pertandingan fase grup
15 Oktober–1 November
Semifinal
7/8 November
Final
15 November
Di mana saja Piala Dunia Rugbi Liga 2026 digelar?
Sepuluh tempat berikut akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia Rugbi Liga tahun ini:
Negara
Tempat (lokasi)
Kapasitas
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Selandia Baru
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nugini
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Siapa saja juara Piala Dunia Rugbi Liga dalam beberapa edisi terakhir?
Edisi perdana Piala Dunia Rugbi Liga berlangsung pada 1954. Berikut final-final terbaru:
Tahun
Juara
Runner-up
Skor akhir
Tempat (lokasi)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inggris
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Selandia Baru
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Selandia Baru
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Selandia Baru
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inggris
16-8
Wembley (London)
1992
Australia
Britania Raya
10-6
Wembley (London)
1988
Australia
Selandia Baru
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Britania Raya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)