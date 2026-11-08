Belakangan ini kita menyaksikan pertandingan rugbi liga domestik yang menegangkan di Super League dan NRL. Namun, perhatian kini beralih ke panggung internasional dan Piala Dunia Rugbi Liga, yang akan mencapai puncaknya pada Minggu (15 November) di Brisbane.

Setelah empat pekan pertandingan fase grup dan semifinal yang sengit, hanya dua tim yang masih berpeluang meraih gelar: Australia dan Selandia Baru. Kedua rival tersebut juga akan bertemu di final putri, yang berlangsung pada hari dan di tempat yang sama. Anda bisa menyaksikan laga penutup ini secara langsung dengan memesan tiket hari ini.

Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar keempat secara beruntun, sekaligus gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Australia memang telah memenangi seluruh pertandingannya sejauh ini, tetapi mereka tahu ujian terberat kini menanti. Selandia Baru hanya kalah dengan selisih dua poin (24-22) saat kedua tim bertemu di Sydney dalam laga pembuka turnamen pada 15 Oktober.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk final Piala Dunia Rugbi Liga mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Kapan final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Tempat (lokasi) Minggu, 15 November (18.35 AEST) Final: Australia vs Selandia Baru Tiket Suncorp Stadium (Brisbane)

Cara membeli tiket final Piala Dunia Rugbi Liga 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugbi Liga, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk Suncorp Stadium di Brisbane.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia, sementara Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Jaminan pengalihan tiket: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima tepat waktu sebelum pertandingan.

Berapa harga tiket final Piala Dunia Rugbi Liga 2026?

Harga tiket resmi untuk penonton umum final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 (RLWC2026) dimulai dari 39 dolar Australia untuk orang dewasa.

Pertandingan Tiket dewasa (16 tahun ke atas) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Final (Suncorp Stadium) Mulai 39 dolar Australia Mulai 109 dolar Australia

Tempat duduk dibagi menjadi beberapa kategori umum:

Kategori 1 / Premium : Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan.

: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan. Kategori 2 : Biasanya berada di tribun atas sisi lapangan atau sudut stadion.

: Biasanya berada di tribun atas sisi lapangan atau sudut stadion. Kategori 3 / Tiket umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau di bagian tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Kapan Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?

Piala Dunia Rugbi Liga 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini menghadirkan total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semifinal, dan final).

Ajang ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap Tanggal Pertandingan fase grup 15 Oktober–1 November Semifinal 7/8 November Final 15 November

Di mana saja Piala Dunia Rugbi Liga 2026 digelar?

Sepuluh tempat berikut akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia Rugbi Liga tahun ini:

Negara Tempat (lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Rugbi Liga dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Rugbi Liga berlangsung pada 1954. Berikut final-final terbaru: