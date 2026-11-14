Belakangan ini, kita menyaksikan pertandingan rugbi liga domestik yang mendebarkan di Super League dan NRL. Namun, perhatian kini beralih ke panggung internasional dan Piala Dunia Rugbi Liga, yang akan mencapai puncaknya pada Minggu ini (15 November) di Brisbane.

Setelah empat pekan pertandingan fase grup dan semi-final yang sengit dan mendebarkan, hanya dua tim yang masih berpeluang meraih gelar: Australia dan Selandia Baru. Kedua rival dari kawasan Antipodean ini juga akan bertemu di final putri, yang berlangsung pada hari yang sama di tempat yang sama. Anda bisa menyaksikan laga penutup yang istimewa ini dengan memesan tiket hari ini.

Australia mengawali turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar keempat secara beruntun dan gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Australia memang telah memenangi seluruh pertandingan mereka sejauh ini, tetapi mereka tahu ujian terberat kini menanti. Selandia Baru hanya kalah dengan selisih dua poin (24-22) saat kedua tim bertemu di Sydney pada laga pembuka turnamen, 15 Oktober.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk di Final Piala Dunia Rugbi Liga mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 15 November (18.35 AEST) Final: Australia vs Selandia Baru Tiket Suncorp Stadium (Brisbane)

Cara membeli tiket Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugbi Liga, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk Suncorp Stadium di Brisbane.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia, sementara Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiket mereka sah dan akan tiba tepat waktu sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026?

Harga tiket resmi kategori umum untuk Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 (RLWC2026) mulai dari AUD 39 bagi orang dewasa.

Pertandingan Tiket dewasa (16 tahun ke atas) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Final (Suncorp Stadium) Mulai dari AUD 39 Mulai dari AUD 109

Tempat duduk terbagi dalam beberapa kategori umum:

Kategori 1 / Premium : Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, memberikan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan.

: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, memberikan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan. Kategori 2 : Biasanya berada di tribun samping bagian atas atau sudut stadion.

: Biasanya berada di tribun samping bagian atas atau sudut stadion. Kategori 3 / Umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau di tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk melihat ketersediaan tiket terkini.

Kapan Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?

Piala Dunia Rugbi Liga 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen utama selama sebulan ini menampilkan total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semi-final, dan final).

Ajang ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap Tanggal Fase grup 15 Oktober - 1 November Semi-final 7/8 November Final 15 November

Di mana saja Piala Dunia Rugbi Liga 2026 digelar?

Sepuluh stadion berikut akan menjadi tempat pertandingan Piala Dunia Rugbi Liga tahun ini:

Negara Stadion (lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Rugbi Liga dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Rugbi Liga berlangsung pada 1954. Berikut final-final terbarunya: