Belakangan ini, kita menyaksikan pertandingan rugbi liga domestik yang seru di Super League dan NRL. Namun, perhatian kini beralih ke pentas internasional dan Piala Dunia Rugbi Liga, yang mencapai puncaknya pada Minggu (15 November) di Brisbane.

Setelah empat pekan pertandingan fase grup dan semifinal yang sengit serta mendebarkan, hanya dua tim yang masih berpeluang menjadi juara: Australia dan Selandia Baru. Kedua rival dari kawasan Antipoda ini juga akan bertemu di final putri, yang digelar pada hari dan di tempat yang sama. Anda bisa menyaksikan laga penutup yang akbar ini dengan memesan tiket hari ini.

Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk meraih gelar keempat berturut-turut dan gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Australia memang telah memenangi seluruh pertandingannya sejauh ini, tetapi mereka tahu ujian terberat kini menanti. Selandia Baru hanya kalah dengan selisih dua poin (24-22) saat kedua tim bertemu di Sydney pada laga pembuka turnamen, 15 Oktober.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di Final Piala Dunia Rugbi Liga mendatang, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Kapan Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 digelar?

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Tempat (lokasi) Minggu, 15 November (18.35 AEST) Final: Australia vs Selandia Baru Tiket Suncorp Stadium (Brisbane)

Cara membeli tiket Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugbi Liga, yang menyediakan tautan langsung ke kanal penjualan resmi untuk Suncorp Stadium di Brisbane.

Platform distribusi resmi utama adalah Ticketmaster Australia, sementara Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Jaminan pengalihan tiket: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum pertandingan.

Berapa harga tiket Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026?

Harga tiket resmi kategori umum untuk Final Piala Dunia Rugbi Liga 2026 (RLWC2026) mulai dari $39 AUD bagi orang dewasa.

Pertandingan Tiket dewasa (16 tahun ke atas) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Final (Suncorp Stadium) Mulai dari $39 AUD Mulai dari $109 AUD

Tempat duduk terbagi dalam beberapa kategori umum:

Kategori 1 / Premium : Terletak di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan.

: Terletak di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pemandangan terbaik dari bagian tengah lapangan. Kategori 2 : Biasanya terletak di tribun samping bagian atas atau sudut stadion.

: Biasanya terletak di tribun samping bagian atas atau sudut stadion. Kategori 3 / Umum: Biasanya terletak di belakang tiang gawang atau di tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Kapan Piala Dunia Rugbi Liga 2026 berlangsung?

Piala Dunia Rugbi Liga 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini menghadirkan total 18 pertandingan (15 laga fase grup, semifinal, dan final).

Ajang ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap Tanggal Pertandingan fase grup 15 Oktober - 1 November Semifinal 7/8 November Final 15 November

Di mana saja Piala Dunia Rugbi Liga 2026 digelar?

Sepuluh tempat berikut akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia Rugbi Liga tahun ini:

Negara Tempat (lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Rugbi Liga dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Rugbi Liga berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terakhir: