Setelah sejumlah penundaan dan perubahan jadwal pada awal musim, hampir setahun telah berlalu sejak para bintang F1 terakhir kali tampil di Timur Tengah ketika mereka tiba di Sirkuit Internasional Lusail untuk Grand Prix Qatar 2026 pada akhir pekan terakhir November (27-29). Jangan sampai ketinggalan, pesan tiket balapan Anda sekarang.

Para penggemar setia F1 di Asia tentu menantikan kembalinya pembalap-pembalap paling terkenal di dunia ke kawasan ini. Meski Kimi Antonelli dan McLaren mendominasi sebagian besar musim, Max Verstappen dan Lando Norris belakangan meningkatkan performa mereka dan akan berusaha mempertahankan daya saing hingga akhir musim. Verstappen mengincar kemenangan keempat beruntun yang luar biasa di Qatar pada November ini.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Grand Prix Qatar membuka rangkaian dua balapan penutup musim yang seru. Balapan terakhir pada 2026, GP Abu Dhabi, digelar sepekan kemudian, pada 6 Desember di Sirkuit Yas Marina. Setelah itu, kita harus menunggu dengan penuh harap selama tiga bulan hingga musim F1 2027 dimulai.

Baik Anda mencari kursi tribun, akses tiket masuk umum, maupun pengalaman VIP, tersedia tiket Grand Prix Qatar untuk berbagai selera dan anggaran. GOAL merangkum cara membeli tiket, harganya, serta jadwal menjelang kunjungan terbaru F1 ke Sirkuit Internasional Lusail.

Kapan F1 Grand Prix Qatar 2026 digelar?

Grand Prix Qatar 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, mulai Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November.

Tanggal Waktu (setempat) Tiket Sirkuit (lokasi) Minggu, 29 November 19.00 (AST) Tiket Sirkuit Internasional Lusail (Lusail)

Cara membeli tiket F1 Grand Prix Qatar 2026

Penggemar dapat membeli tiket F1 Grand Prix Qatar 2026 melalui beberapa penyedia. Tiket tersedia melalui Portal Tiket Formula One, yang dapat diakses langsung lewat situs resmi F1, serta Portal Tiket Sirkuit Internasional Lusail, yang dikelola langsung oleh pihak sirkuit.

Jika mencari kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiket mereka sah dan akan diterima sebelum balapan.

Berapa harga tiket F1 Grand Prix Qatar 2026?

Harga resmi tiket standar tiga hari untuk dewasa di Grand Prix Qatar 2026 berkisar dari 600 QAR (sekitar $165 AS) hingga 2.000 QAR (sekitar $548 AS). Semua pilihan standar, baik kursi tribun maupun area berdiri, diterbitkan sebagai tiket digital tiga hari yang berlaku dari Jumat hingga Minggu.

Kategori tiket dan bagian Harga tiga hari: QAR (USD) Keunggulan utama tempat duduk Tribun Utama (Zona A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR ($548) Kursi bernomor dan beratap yang menghadap garis start/finis serta jalur pit Tribun Utara 1.500 QAR ($411) Kursi beratap di ujung lintasan lurus utama Tribun Tikungan 2 / Tikungan 3 / Tikungan 16 1.000 QAR ($274) Tribun tanpa atap untuk menyaksikan aksi di tikungan-tikungan penting Tiket Masuk Umum ('Lusail Hill') 600 QAR ($165) Area berdiri terbuka dengan pemandangan ke lintasan

Pantau situs resmi F1 dan Sirkuit Internasional Lusail mendekati waktu penyelenggaraan untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa pula ketersediaan tiket terkini di situs penjualan kembali seperti StubHub.

Jadwal akhir pekan F1 Grand Prix Qatar 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Qatar berlangsung selama tiga hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Sesi Waktu (setempat, AST) Jumat, 27 November Latihan 1 16.30 Jumat, 27 November Latihan 2 20.00 Sabtu, 28 November Latihan 3 17.30 Sabtu, 28 November Kualifikasi 21.00 Minggu, 29 November Balapan 19.00

Di mana F1 Grand Prix Qatar 2026 digelar?

Sirkuit Internasional Lusail adalah sirkuit balap yang terletak tepat di luar kota Lusail, di sebelah utara Doha, Qatar.

Panjang sirkuit ini 5,4 km, dengan lintasan lurus utama sepanjang 1 km. Sirkuit ini dibuka pada 2004 dan menjadi tuan rumah Grand Prix sepeda motor Qatar perdana pada tahun yang sama.

Pada 2007, sistem penerangan luar ruang permanen dipasang agar sirkuit dapat menggelar balapan malam. Setahun kemudian, Grand Prix sepeda motor Qatar 2008 menjadi balapan malam pertama dalam sejarah MotoGP. F1 Grand Prix Qatar pertama kali digelar pada 2021. Menjelang edisi kedua Grand Prix tersebut pada 2023, sirkuit ditingkatkan dan kapasitasnya bertambah dari 8.000 menjadi 52.000.

Lando Norris saat ini memegang rekor putaran di Lusail setelah mencatatkan waktu 1:22,384 dengan McLaren-nya pada Grand Prix 2024.

Apa yang bisa dinantikan dari Grand Prix Qatar 2026?

Grand Prix Qatar pertama kali digelar pada November 2021 di Sirkuit Internasional Lusail. Karena Piala Dunia FIFA 2022, balapan ini baru kembali ke kalender F1 pada 2023. Namun, penyelenggara telah menandatangani kesepakatan untuk mempertahankannya selama sedikitnya 10 tahun.

Balapan ini merupakan salah satu dari empat balapan malam dalam kalender Formula One saat ini, termasuk Abu Dhabi. Cahaya lampu yang menerangi lintasan dan cakrawala membuatnya semakin memukau. Suhu pada malam hari juga jauh lebih sejuk, sesuatu yang akan disyukuri sebagian penonton.

Selain menyaksikan aksi seru di lintasan, pemegang tiket Grand Prix Qatar juga dapat menikmati hiburan lainnya. Semua jenis tiket menjamin akses ke konser seusai balapan yang menghadirkan sejumlah bintang musik dunia. Tahun lalu, Seal dan Metallica menjadi penampil utama.

Jika kesempatan menyaksikan langsung salah satu momen terbesar musim F1 belum cukup, pengunjung juga dapat menikmati berbagai tempat menarik yang ditawarkan kota Doha.

Doha adalah kota yang semarak dan indah dengan kekayaan budaya serta begitu banyak hal untuk dilakukan dan dilihat. Ada pengalaman bersantap mewah, pusat perbelanjaan yang melimpah, bangunan ikonis yang memukau, keajaiban alam, dan masih banyak lagi.

Setelah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar belakangan ini, seperti Piala Dunia FIFA 2022, Doha dengan cepat menjadi salah satu destinasi unggulan di Timur Tengah bagi wisatawan olahraga dan rekreasi, dengan beragam pengalaman untuk semua anggaran.

Penggemar F1 yang ingin menyaksikan seluruh aksi seru di lintasan akan tiba di Doha pada waktu yang tepat untuk menikmati kegiatan lain di kawasan sekitar. Selama periode November hingga Maret, cuaca di wilayah ini lebih cocok untuk kegiatan dan perjalanan di luar ruang.