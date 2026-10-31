Setelah sejumlah penundaan dan perubahan jadwal pada awal musim, saat para bintang F1 tiba di Sirkuit Internasional Lusail untuk Grand Prix Qatar 2026 pada akhir pekan terakhir November (27-29), hampir setahun telah berlalu sejak para legenda olahraga ini terakhir kali tampil di Timur Tengah. Jangan sampai terlewat, pesan tiket balapan Anda hari ini.

Para penggemar setia F1 di Asia tentu tak sabar menantikan kembalinya para pembalap paling terkenal di dunia untuk berlaga di kawasan ini. Meski Kimi Antonelli dan McLaren mendominasi hampir sepanjang musim, Lewis Hamilton, Max Verstappen, dan Charles Leclerc belakangan ini sama-sama meningkatkan performa. Mereka akan berusaha mempertahankan daya saing hingga akhir musim. Verstappen mengincar kemenangan keempat berturut-turut di Qatar pada November ini.

Untuk tahun ketiga berturut-turut, Grand Prix Qatar mengawali dua balapan penutup musim. Balapan terakhir pada 2026, GP Abu Dhabi, akan berlangsung sepekan kemudian, pada 6 Desember di Sirkuit Yas Marina. Setelah itu, kita semua harus menunggu dengan tidak sabar selama tiga bulan hingga musim F1 2027 dimulai.

Baik Anda mencari kursi tribune, akses tiket masuk umum, maupun pengalaman VIP, tersedia tiket Grand Prix Qatar untuk berbagai selera dan anggaran. Simak panduan dari GOAL tentang cara membeli tiket, harganya, serta jadwal menjelang kunjungan terbaru F1 ke Sirkuit Internasional Lusail.

Kapan Grand Prix F1 Qatar 2026 berlangsung?

Grand Prix Qatar 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, mulai Jumat, 27 November, hingga Minggu, 29 November.

Tanggal Waktu (setempat) Tiket Sirkuit (lokasi) Minggu, 29 November 19.00 (AST) Tiket Sirkuit Internasional Lusail (Lusail)

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Qatar 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 Qatar 2026 melalui beberapa penjual. Tiket tersedia melalui Portal Tiket Formula One, yang dapat diakses langsung lewat situs resmi F1, serta Portal Tiket Sirkuit Internasional Lusail, yang dikelola langsung oleh pihak sirkuit.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang balapan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Transfer terjamin, setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiket mereka sah dan akan tiba tepat waktu sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Qatar 2026?

Harga resmi tiket standar tiga hari untuk dewasa di Grand Prix Qatar 2026 berkisar dari 600 QAR (sekitar US$165) hingga 2.000 QAR (sekitar US$548). Seluruh pilihan standar, baik kursi tribune maupun area berdiri, diterbitkan sebagai tiket digital tiga hari yang berlaku dari Jumat hingga Minggu.

Kategori tiket & bagian Harga tiga hari, QAR (USD) Fasilitas utama tempat duduk Tribune Utama (Zona A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (US$548) Tempat duduk bernomor dan beratap yang menghadap garis start/finis serta jalur pit Tribune Utara 1.500 QAR (US$411) Tempat duduk beratap di ujung lintasan lurus utama Tribune Tikungan 2 / Tikungan 3 / Tikungan 16 1.000 QAR (US$274) Tribune tanpa atap dengan pemandangan aksi di tikungan-tikungan penting Tiket masuk umum ('Lusail Hill') 600 QAR (US$165) Area berdiri terbuka dengan pemandangan lintasan

Pantau situs resmi F1 dan Sirkuit Internasional Lusail saat balapan semakin dekat untuk informasi tambahan. Periksa pula situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Jadwal akhir pekan Grand Prix F1 Qatar 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Qatar berlangsung selama tiga hari seperti ditunjukkan di bawah ini:

Tanggal Sesi Waktu (setempat, AST) Jumat, 27 November Latihan 1 16.30 Jumat, 27 November Latihan 2 20.00 Sabtu, 28 November Latihan 3 17.30 Sabtu, 28 November Kualifikasi 21.00 Minggu, 29 November Balapan 19.00

Di mana Grand Prix F1 Qatar 2026 digelar?

Sirkuit Internasional Lusail adalah sirkuit balap yang terletak tepat di luar kota Lusail, di utara Doha, Qatar.

Sirkuit ini memiliki panjang 5,4 km, dengan lintasan lurus utama sepanjang 1 km. Sirkuit tersebut dibuka pada 2004 dan menjadi tuan rumah Grand Prix sepeda motor Qatar perdana pada tahun yang sama.

Pada 2007, penerangan luar ruangan permanen dipasang agar sirkuit dapat menggelar balapan malam. Setahun kemudian, Grand Prix sepeda motor Qatar 2008 menjadi balapan malam pertama dalam sejarah MotoGP. Grand Prix F1 Qatar edisi perdana digelar pada 2021. Menjelang edisi kedua Grand Prix pada 2023, sirkuit ditingkatkan dan kapasitasnya bertambah dari 8.000 menjadi 52.000.

Lando Norris saat ini memegang rekor putaran di Lusail setelah mencatatkan waktu 1:22,384 dengan mobil McLaren miliknya pada Grand Prix 2024.

Apa yang bisa dinantikan dari Grand Prix Qatar 2026?

Grand Prix Qatar pertama kali digelar pada November 2021 di Sirkuit Internasional Lusail. Karena Piala Dunia FIFA 2022, balapan ini baru kembali masuk kalender F1 pada 2023, tetapi penyelenggara telah menandatangani kesepakatan untuk mempertahankannya setidaknya selama 10 tahun.

Balapan ini merupakan salah satu dari empat balapan malam dalam kalender Formula One saat ini, termasuk Abu Dhabi. Sorot lampu yang menerangi lintasan dan cakrawala membuat tontonan semakin memukau. Suhu pada malam hari juga jauh lebih sejuk, hal yang menguntungkan bagi sebagian penonton.

Selain menyaksikan aksi seru di lintasan, pemegang tiket Grand Prix Qatar juga dapat menikmati hiburan tambahan. Semua jenis tiket menjamin akses ke konser setelah balapan yang menampilkan sejumlah bintang musik dunia. Tahun lalu, Seal dan Metallica menjadi penampil utama.

Jika menyaksikan langsung salah satu momen terbesar musim F1 belum cukup, ada pula kesempatan untuk menikmati segala hal yang ditawarkan kota Doha.

Doha adalah kota yang semarak dan indah dengan budaya yang kaya. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan dan dilihat, mulai dari pengalaman bersantap mewah, banyaknya pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat ikonis dan keajaiban alam.

Setelah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar baru-baru ini, seperti Piala Dunia FIFA 2022, Doha dengan cepat menjadi destinasi unggulan di Timur Tengah bagi pelancong olahraga dan rekreasi, dengan beragam pengalaman untuk semua anggaran.

Penggemar F1 yang ingin menyaksikan seluruh aksi seru di lintasan akan tiba di Doha pada waktu yang tepat untuk menikmati kegiatan lain di kawasan sekitarnya. Selama periode November hingga Maret, cuaca di kawasan ini lebih cocok untuk kegiatan dan perjalanan luar ruangan.