Premier League mungkin terus menyita perhatian penggemar sepak bola di tingkat nasional maupun global, tetapi banyak mata juga tertuju pada duel Championship yang penuh aksi dan berlangsung setiap pekan di seluruh Inggris (dan Wales).
Jika Anda belum menikmati daya tarik yang ditawarkan divisi teratas EFL ini, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengamankan kursi pada pertandingan mendatang.
Minat terhadap Championship terus meningkat setiap tahun dan dalam tiga musim terakhir secara beruntun, rata-rata kehadiran penonton selalu berada di atas 22.000. Perlu diingat bahwa ini adalah liga sepak bola dengan jumlah penonton terbanyak kedua di Eropa. Dengan jumlah penonton di London Stadium milik West Ham diperkirakan menembus 60.000 sepanjang kampanye saat ini, angka keseluruhan itu akan kembali terdongkrak.
Saat liga-liga top Eropa menjadi sangat mudah diprediksi dan sering didominasi klub-klub yang didukung negara atau dimiliki para miliarder yang sama, Championship justru begitu indah dalam kekacauannya. Jadwal liga 46 pertandingan yang tanpa henti menguji kedalaman skuad dan bisa memicu perubahan performa yang sangat besar, sehingga klasemen tetap bergejolak hingga Mei.
Musim ini tampaknya akan kembali epik, dengan impian promosi ke Premier League menyala terang bagi banyak penggemar dan klub. Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting tiket EFL Championship, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.
Jadwal pertandingan EFL Championship mendatang
Tanggal & Waktu (lokal)
Pertandingan
Lokasi
Tiket
Sel, 1 Sep (19.45)
Sheffield United vs Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
Sel, 1 Sep (19.45)
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
London Stadium (London)
Sel, 1 Sep (19.45)
Preston North End vs Bristol City
Deepdale (Preston)
Sel, 1 Sep (19.45)
Portsmouth vs Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
Sel, 1 Sep (20.00)
Birmingham City vs Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Rab, 2 Sep (19.45)
Millwall vs Wrexham
The Den (London)
Rab, 2 Sep (19.45)
Queens Park Rangers vs Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Rab, 2 Sep (20.00)
Burnley vs Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
Sab, 5 Sep (15.00)
Queens Park Rangers vs Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (London)
Sab, 5 Sep (15.00)
Millwall vs Bolton Wanderers
The Den (London)
Sab, 5 Sep (15.00)
Burnley vs Bristol City
Turf Moor (Burnley)
Sab, 5 Sep (15.00)
Sheffield United vs Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
Sab, 5 Sep (15.00)
West Ham United vs Derby County
London Stadium (London)
Sab, 5 Sep (20.00)
Swansea City vs Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
Min, 6 Sep (12.00)
Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Cara membeli tiket EFL Championship 2026/27
Tiket resmi English Football League (EFL) Championship bisa dibeli langsung melalui situs resmi atau loket tiket klub tertentu yang menjadi tuan rumah pertandingan. Tidak ada platform tiket EFL terpusat untuk pertandingan liga musim reguler.
Suporter tim tamu harus membeli tiket melalui situs atau loket tiket klub mereka sendiri, karena mereka menerima alokasi tiket khusus untuk tribune tim tamu.
Tiket Championship tidak semuanya dirilis sekaligus. Sebaliknya, tiket dijual secara bertahap untuk setiap hari pertandingan, biasanya 2-8 pekan sebelum tanggal laga, mengikuti sistem tingkatan yang ketat:
- Pemegang tiket musiman & tingkatan prioritas: 6-8 pekan sebelum pertandingan
- Anggota resmi klub (keanggotaan berbayar): 4-6 pekan sebelum pertandingan
- Penjualan umum untuk publik (jika tiket masih tersedia): 2-4 pekan sebelum pertandingan
Banyak klub Championship kini memiliki 'Ticket Exchange' resmi di situs mereka. Ini memungkinkan pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan untuk menjual kembali kursi mereka secara aman kepada penggemar lain dengan harga nominal.
Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.
Berapa harga tiket EFL Championship 2026/27?
Tiket resmi pertandingan tunggal untuk musim reguler EFL Championship 2026/27 umumnya berada di kisaran £20-£45 untuk laga standar.
Namun, pertandingan besar seperti derby lokal atau duel papan atas bisa naik ke kisaran £50-£70+, tergantung klub tuan rumah.
Karena EFL Championship terdiri dari 24 klub independen, tidak ada satu sistem tiket standar. Konfigurasi harga, tempat duduk, dan kategori berbeda-beda di seluruh divisi.
Pantau situs resmi klub-klub terkait saat mendekati waktu pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.
Stadion dan venue EFL Championship
Klub
Stadion & lokasi
Kapasitas
West Ham United
London Stadium (London)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (London)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (London)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (London)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430