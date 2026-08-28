Premier League mungkin terus menyita perhatian penggemar sepak bola di tingkat nasional maupun global, tetapi banyak mata juga tertuju pada duel Championship yang penuh aksi dan berlangsung setiap pekan di seluruh Inggris (dan Wales).

Jika Anda belum menikmati daya tarik yang ditawarkan divisi teratas EFL ini, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengamankan kursi pada pertandingan mendatang.

Minat terhadap Championship terus meningkat setiap tahun dan dalam tiga musim terakhir secara beruntun, rata-rata kehadiran penonton selalu berada di atas 22.000. Perlu diingat bahwa ini adalah liga sepak bola dengan jumlah penonton terbanyak kedua di Eropa. Dengan jumlah penonton di London Stadium milik West Ham diperkirakan menembus 60.000 sepanjang kampanye saat ini, angka keseluruhan itu akan kembali terdongkrak.

Saat liga-liga top Eropa menjadi sangat mudah diprediksi dan sering didominasi klub-klub yang didukung negara atau dimiliki para miliarder yang sama, Championship justru begitu indah dalam kekacauannya. Jadwal liga 46 pertandingan yang tanpa henti menguji kedalaman skuad dan bisa memicu perubahan performa yang sangat besar, sehingga klasemen tetap bergejolak hingga Mei.

Musim ini tampaknya akan kembali epik, dengan impian promosi ke Premier League menyala terang bagi banyak penggemar dan klub. Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting tiket EFL Championship, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan EFL Championship mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sel, 1 Sep (19.45) Sheffield United vs Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Tiket Sel, 1 Sep (19.45) West Ham United vs Wolverhampton Wanderers London Stadium (London) Tiket Sel, 1 Sep (19.45) Preston North End vs Bristol City Deepdale (Preston) Tiket Sel, 1 Sep (19.45) Portsmouth vs Derby County Fratton Park (Portsmouth) Tiket Sel, 1 Sep (20.00) Birmingham City vs Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Tiket Rab, 2 Sep (19.45) Millwall vs Wrexham The Den (London) Tiket Rab, 2 Sep (19.45) Queens Park Rangers vs Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (London) Tiket Rab, 2 Sep (20.00) Burnley vs Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Tiket Sab, 5 Sep (15.00) Queens Park Rangers vs Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (London) Tiket Sab, 5 Sep (15.00) Millwall vs Bolton Wanderers The Den (London) Tiket Sab, 5 Sep (15.00) Burnley vs Bristol City Turf Moor (Burnley) Tiket Sab, 5 Sep (15.00) Sheffield United vs Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Tiket Sab, 5 Sep (15.00) West Ham United vs Derby County London Stadium (London) Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Swansea City vs Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Tiket Min, 6 Sep (12.00) Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Tiket

Cara membeli tiket EFL Championship 2026/27

Tiket resmi English Football League (EFL) Championship bisa dibeli langsung melalui situs resmi atau loket tiket klub tertentu yang menjadi tuan rumah pertandingan. Tidak ada platform tiket EFL terpusat untuk pertandingan liga musim reguler.

Suporter tim tamu harus membeli tiket melalui situs atau loket tiket klub mereka sendiri, karena mereka menerima alokasi tiket khusus untuk tribune tim tamu.

Tiket Championship tidak semuanya dirilis sekaligus. Sebaliknya, tiket dijual secara bertahap untuk setiap hari pertandingan, biasanya 2-8 pekan sebelum tanggal laga, mengikuti sistem tingkatan yang ketat:

Pemegang tiket musiman & tingkatan prioritas : 6-8 pekan sebelum pertandingan

Anggota resmi klub (keanggotaan berbayar) : 4-6 pekan sebelum pertandingan

Penjualan umum untuk publik (jika tiket masih tersedia) : 2-4 pekan sebelum pertandingan

Banyak klub Championship kini memiliki 'Ticket Exchange' resmi di situs mereka. Ini memungkinkan pemegang tiket musiman yang tidak bisa menghadiri pertandingan untuk menjual kembali kursi mereka secara aman kepada penggemar lain dengan harga nominal.

Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Berapa harga tiket EFL Championship 2026/27?

Tiket resmi pertandingan tunggal untuk musim reguler EFL Championship 2026/27 umumnya berada di kisaran £20-£45 untuk laga standar.

Namun, pertandingan besar seperti derby lokal atau duel papan atas bisa naik ke kisaran £50-£70+, tergantung klub tuan rumah.

Karena EFL Championship terdiri dari 24 klub independen, tidak ada satu sistem tiket standar. Konfigurasi harga, tempat duduk, dan kategori berbeda-beda di seluruh divisi.

Pantau situs resmi klub-klub terkait saat mendekati waktu pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Stadion dan venue EFL Championship

Klub Stadion & lokasi Kapasitas West Ham United London Stadium (London) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (London) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (London) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (London) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







