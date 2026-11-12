WWE Survivor Series: WarGames yang sangat dinantikan kembali hadir sebagai ajang premium yang disiarkan langsung pada 28 November 2026. Tahun ini, Daikin Park yang ikonis di Houston, Texas, akan menjadi tuan rumah pertandingan dengan format WarGames yang brutal dan tak terlupakan.

GOAL menyediakan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk menyaksikannya secara langsung. Simak cara mendapatkan tiket sekarang agar Anda tidak ketinggalan.

Kapan WWE Survivor Series: WarGames digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 28 November 2026 Survivor Series: WarGames Daikin Park, Houston, Amerika Serikat Tiket

Di mana membeli tiket WWE Survivor Series: WarGames?

Tempat terbaik untuk mencari tiket adalah langsung melalui loket resmi tempat acara dan mitra penjualan tiket utama seperti Ticketmaster. Tiket biasanya dirilis secara bertahap. Tahap prapenjualan umumnya diperuntukkan bagi penggemar tertentu, yang mendapat kesempatan pertama untuk mengamankan tempat duduk. Setelah periode awal ini, penjualan umum dibuka untuk publik.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Dengan menjelajahi pasar penjualan kembali, Anda masih dapat menemukan tempat duduk yang tersedia untuk ajang gulat besar ini ketika tiket melalui saluran utama sudah habis.

Berapa harga tiket WWE Survivor Series: WarGames?

Harga tiket untuk ajang premium yang disiarkan langsung ini bervariasi, bergantung pada lokasi tempat duduk yang Anda pilih di Daikin Park. Jika membeli langsung dari penyedia tiket resmi, harga umumnya mulai sekitar $74 untuk tempat duduk di bagian tribun atas, yang dikenal sebagai pilihan paling terjangkau untuk menyaksikan gulat secara langsung.

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk menjelang acara. Harga di pasar penjualan kembali saat ini mulai sekitar $68.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang WWE Survivor Series: WarGames

WWE Survivor Series adalah salah satu ajang premium terbesar dalam kalender hiburan olahraga yang disiarkan langsung. Penambahan format pertandingan WarGames membawa keseruannya ke tingkat yang sama sekali baru. Dua ring ditempatkan berdampingan dan dikelilingi sangkar baja raksasa. Dua tim pegulat memasuki sangkar pada selang waktu yang telah ditentukan, dan pertandingan tidak dapat berakhir sampai semua peserta masuk ke dalamnya. Penggemar yang datang ke Houston dapat menantikan malam tak terlupakan yang dipenuhi aksi akrobatik, alur cerita dramatis, dan benturan keras di dalam Daikin Park.