Rugby Nations Championship edisi perdana mendekati puncaknya yang mendebarkan. Akhir pekan final yang bersejarah dan pertama dalam formatnya ini dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November (Jumat hingga Minggu) di Allianz Stadium, Twickenham.

Permintaan tiket akan tinggi, jadi jangan tunda untuk memesannya hari ini.

Turnamen baru ini menggantikan laga persahabatan yang berdiri sendiri dengan persaingan klasemen liga yang menentukan. Dua belas kekuatan elite rugbi dunia dibagi ke dalam dua grup berdasarkan wilayah.

Terlepas dari posisi akhir masing-masing tim dalam fase grup, kedua belas tim akan bermain pada akhir pekan final. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru yang Anda perlukan untuk membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Kapan akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

Setelah fase grup Nations Championship 2026 selesai, akhir pekan final akan digelar pada Jumat, 27 November hingga Minggu, 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Laga final untuk menentukan juara keseluruhan berlangsung pada Minggu, 29 November pukul 16.40 GMT.

Tanggal (& waktu setempat) Pertandingan Tiket Jumat, 27 Nov (16.40) Perebutan peringkat ke-11: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Jumat, 27 Nov (20.10) Perebutan peringkat ke-5: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 Nov (13.10) Perebutan peringkat ke-9: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Sabtu, 28 Nov (16.40) Perebutan peringkat ke-3: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Minggu, 29 Nov (13.10) Perebutan peringkat ke-7: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket Minggu, 29 Nov (16.40) Final: Belum ditentukan vs Belum ditentukan Tiket

Cara membeli tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026

Penjualan tiket untuk enam pertandingan terakhir di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

Tiket kompetisi ini pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Penjualan awal untuk klub & pemegang debenture : Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang debenture dan klub anggota, pada Januari 2026.

: Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang debenture dan klub anggota, pada Januari 2026. Penjualan umum akhir pekan final: Tiket untuk akhir pekan puncak kompetisi di Allianz Stadium mulai dijual untuk umum pada Maret 2026.

Penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum perlombaan.

Berapa harga tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026?

Untuk hari pertandingan yang masing-masing menghadirkan dua laga (serta paket tiket beberapa hari) selama akhir pekan final, kategori harga resmi disusun sebagai berikut:

Dua pertandingan Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125

: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125 Dua pertandingan Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180

: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180 Dua pertandingan Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280

: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280 Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket terusan dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pantau situs resmi kompetisi dan situs resmi tim nasional menjelang penyelenggaraan untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket premium dan tiket hospitality World Rugby Nations Championship 2026

Dalam rugbi union, hospitality adalah sebutan untuk paket hari pertandingan kelas atas yang menawarkan pengalaman lebih dari tiket reguler.

Pengalaman tersebut dapat berupa akses ke lounge dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati suasana, pilihan bersantap mulai dari prasmanan hingga hidangan beberapa tahap, sampai suite pribadi untuk tamu dalam jumlah terbatas.

Paket dan tiket terusan resmi dapat dibeli langsung melalui saluran resmi:

Pemesanan langsung secara daring : Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship maupun situs masing-masing tim.

: Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship maupun situs masing-masing tim. Penyedia hospitality resmi: Agen hospitality eksklusif Allianz Stadium juga menangani alokasi paket premium. Anda dapat melihat fasilitas yang termasuk dalam setiap paket dan menyelesaikan pemesanan melalui situs Keith Prowse.

Tim mana saja yang bermain di World Rugby Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup berdasarkan wilayah, masing-masing berisi enam tim:

Tim Belahan Bumi Utara Tim Belahan Bumi Selatan Inggris Argentina Prancis Australia Irlandia Fiji Italia Jepang Skotlandia Selandia Baru Wales Afrika Selatan

Bagaimana format kompetisi World Rugby Nations Championship?

Alih-alih memainkan rangkaian beberapa pertandingan melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup wilayah lain masing-masing satu kali dalam dua periode berbeda:

Seri Musim Panas (Putaran 1–3) : Dimainkan pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk menjalani laga tandang.

: Dimainkan pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk menjalani laga tandang. Seri Musim Gugur (Putaran 4–6): Dimainkan pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ternama Eropa.

Klasemen: Meski hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil dan poin bonus setiap tim dicatat dalam klasemen belahan buminya sendiri (misalnya, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan performa mereka melawan tim-tim dari selatan).

Akhir pekan final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada akhir November.

Seluruh tim datang ke London untuk memainkan laga penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi persis sama dalam grup lainnya.