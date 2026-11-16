Supercoppa Italiana, atau Piala Super Italia, kembali menggunakan format dua tim dan digelar di Italia. Juara bertahan Serie A, Inter, akan menghadapi Lazio, runner-up Coppa Italia musim lalu, di San Siro pada 22 Desember. Pesan tiket Anda sekarang untuk menyaksikan laga menarik di Milan pada musim liburan.

Inter Milan tampil dalam enam edisi terakhir Supercoppa Italiana dan meraih tiga gelar beruntun sepanjang 2021-2023. Sementara itu, gelar terakhir Lazio di kompetisi ini diraih pada 2019. Napoli menjadi juara pada Desember lalu setelah mengalahkan Bologna 2-0 di Stadion King Saud University, Riyadh.

Inter asuhan Cristian Chivu akan memiliki keunggulan psikologis menjelang pertandingan. Selain bermain di kandang sendiri, San Siro, mereka juga tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan melawan Lazio, termasuk saat meraih kemenangan 2-0 di final Coppa Italia pada Mei.

Lantas, bagaimana cara menyaksikan langsung laga menarik ini? GOAL mengulas semua pilihan tiket Supercoppa Italiana yang tersedia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Supercoppa Italiana 2026 digelar?

Supercoppa Italiana edisi terbaru, yang mempertemukan Inter Milan dan Lazio, berlangsung di San Siro, Milan, dan dijadwalkan dimulai pukul 21.00 waktu setempat (CET).

Cara membeli tiket Supercoppa Italiana 2026

Tiket resmi Supercoppa Italiana 2026 terutama dijual melalui Vivaticket, mitra penjualan tiket resmi Serie A, serta portal klub-klub peserta.

Penjualan tiket oleh klub untuk pertandingan Supercoppa biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan periode prioritas bagi pemegang tiket musiman beberapa pekan sebelum pertandingan. Tahap berikutnya diperuntukkan bagi pemegang kartu suporter atau CRN, kemudian penjualan untuk umum jika tiket masih tersedia.

Untuk mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir, suporter juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali seperti Ticombo.

Transfer tiket terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya, TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang akan Anda hadiri. Jika tidak, Anda akan menerima pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Supercoppa Italiana 2026?

Berdasarkan perbandingan dengan final kompetisi piala domestik besar di Italia serta harga standar per tingkat tempat duduk di San Siro, harga tiket resmi untuk penjualan umum diperkirakan berkisar antara €35 hingga €250 lebih, bergantung pada tingkat dan tribune stadion.

Perkiraan harga resmi tiket menurut tiga tingkat tempat duduk (Anelli) dan empat tribune di San Siro adalah sebagai berikut:

Bagian tempat duduk Lokasi dan pemandangan Perkiraan harga resmi Terzo Anello (tingkat ketiga) Tingkat paling atas (Blu, Verde, Rosso) €35-€55 Secondo Anello Blu / Verde Di belakang gawang (Curva Sud & Nord) €50-€80 Primo Anello Blu / Verde Tingkat bawah di belakang gawang €75-€110 Secondo Anello Rosso / Arancio Tingkat menengah atas di sisi lapangan €110-€160 Primo Anello Arancio Tingkat bawah di sisi utama lapangan (berseberangan dengan bangku cadangan) €150-€210 Primo Anello Rosso & Poltroncine Tribune utama tingkat bawah (di belakang bangku cadangan) €190-€260+ Ruang VIP / layanan premium Ruang eksekutif dan area eksklusif di tepi lapangan €400-€800+

Pantau situs resmi klub untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Supercoppa Italiana

Berikut para juara Supercoppa Italiana dalam beberapa edisi terakhir: