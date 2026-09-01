Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-TUR-SUPER LIG-GALATASARAYAFP
Book Turkish Süper Lig match tickets
Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Süper Lig 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga, informasi venue, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Super Lig
Galatasaray
Fenerbahce
Besiktas
Trabzonspor

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk pertandingan-pertandingan Süper Lig mendatang di Turkiye

Turkish Süper Lig tidak pernah gagal menghadirkan hiburan dan sensasi. Atmosfer hari pertandingan yang elektrik, laga-laga dengan banyak gol, serta persaingan perebutan gelar yang memikat hanyalah sebagian dari alasan mengapa fans berbondong-bondong membeli tiket pertandingan. Anda bisa mengamankan kursi hari ini untuk sejumlah laga besar yang akan datang.

Untuk semakin menambah keseruan Süper Lig musim ini, klub-klub besar telah menggelontorkan dana untuk mendatangkan beberapa nama elite di dunia sepak bola.

Fenerbahce menghabiskan €39 juta untuk Mason Greenwood dari Marseille dan Galatasaray memenangkan persaingan dengan klub-klub Eropa lain untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Leão dari AC Milan seharga €38 juta. Namun, transfer yang paling menyita perhatian tentu dilakukan Trabzonspor, yang secara sensasional memboyong Mohamed Salah dengan status bebas transfer.

Galatasaray merebut gelar Süper Lig untuk keempat kalinya secara beruntun musim lalu, sebuah pencapaian yang juga mereka raih pada periode 1997-2000. Pasukan Okan Buruk dari Istanbul kini berupaya mengamankan gelar kelima beruntun yang akan memecahkan rekor. Namun, raksasa lain dalam kancah sepak bola Turki, seperti Fenerbahce, Besiktas, dan Trabzonspor, tentu ingin menghentikan mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi terbaru tiket Turkish Süper Lig untuk Anda, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Laga unggulan Turkish Süper Lig yang akan datang

Tanggal & waktu (lokal)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jum, 4 Sep (20.00)

Istanbul Başakşehir vs Galatasaray

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Tiket

Sab, 5 Sep (20.00)

Fenerbahçe vs Beşiktaş

Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)

Tiket

Min, 6 Sep (20.00)

Trabzonspor vs Gençlerbirliği

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Tiket

Jum, 11 Sep (20.00)

Beşiktaş vs Erzurumspor

Tüpraş Stadium (Istanbul)

Tiket

Min, 13 Sep (20.00)

Galatasaray vs Kocaelispor

Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul)

Tiket

Sen, 14 Sep (20.00)

Gaziantep vs Fenerbahçe

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

Tiket

Sab, 19 Sep (20.00)

Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Tiket

Sab, 19 Sep (20.00)

Trabzonspor vs Galatasaray

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Tiket

Min, 20 Sep (17.00)

Fenerbahçe vs Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)

Tiket

Min, 20 Sep (20.00)

Amed vs Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Tiket

Cara membeli tiket Turkish Süper Lig

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig dapat dibeli melalui platform tiket elektronik terpusat Passo, atau aplikasi seluler Passo, dan biasanya baru dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan yang spesifik.

Klub-klub besar seperti Galatasaray atau Fenerbahçe lebih dulu membuka periode penjualan prioritas untuk anggota klub atau pemegang kartu penggemar tingkat premium.

Karena undang-undang olahraga Turki yang ketat untuk mencegah kekerasan dan percaloan tiket, Anda tidak bisa begitu saja membeli tiket standar; tiket tersebut harus terikat secara elektronik dengan kartu identitas fan yang sah.

Sebelum membeli tiket, setiap individu yang hadir harus memiliki Passo Taraftar Card yang aktif, yang sebelumnya dikenal sebagai Passolig. Satu kartu tidak bisa digunakan untuk memindai masuk beberapa orang ke stadion.

Untuk mengajukan kartu, Anda harus mengunjungi situs resmi Passo Taraftar atau mengunduh aplikasi seluler Passo. Fans atau turis asing harus memilih opsi paspor asing, memasukkan detail paspor mereka, dan mengunggah foto paspor yang jelas.

Selain itu, fans juga dapat membeli tiket pertandingan Turkish Süper Lig di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Turkish Süper Lig?

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig umumnya berharga antara 1.000 TL-15.000 TL (€25 hingga €400+), tetapi sangat bervariasi tergantung pada profil klub tuan rumah, lawan, dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Struktur harga terbagi jelas berdasarkan level persaingan dan geografis:

Klub-klub besar: Kursi standar pada laga kandang Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu), dan Beşiktaş (Tüpraş Stadium) biasanya dimulai dari sekitar €30-€150, sementara derbi lokal berprofil tinggi dapat membuat harga melonjak menjadi €100-€350+.

Klub papan tengah & klub Anatolia: Tim-tim yang lebih kecil dan berbasis di luar ibu kota, Istanbul, itu, misalnya Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, menawarkan tiket yang sangat terjangkau, dengan kursi standar dewasa sering kali mulai dari di bawah €20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Stadion dan venue Turkish Süper Lig

Klub

Stadion & lokasi

Kapasitas

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)

53.978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

47.911

Beşiktaş

Tüpraş Stadium (Beşiktaş)

42.445

Konyaspor

Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)

42.000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41.000

Gaziantep

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

35.574

Kocaelispor

Kocaeli Stadium (İzmit)

34.829

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)

34.303

Amed

Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)

33.000

Erzurumspor

Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)

21.374

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium (Ankara)

20.500

Göztepe

Gürsel Aksel Stadium (İzmir)

19.713

Istanbul Başakşehir

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

17.067

Rizespor

Çaykur Didi Stadium (Rize)

15.197

Corum

Çorum City Stadium (Çorum)

15.000

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Alanyaspor

Alanya Oba Stadium (Alanya)

9.789


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google