Turkish Süper Lig tidak pernah gagal menghadirkan hiburan dan sensasi. Atmosfer hari pertandingan yang elektrik, laga-laga dengan banyak gol, serta persaingan perebutan gelar yang memikat hanyalah sebagian dari alasan mengapa fans berbondong-bondong membeli tiket pertandingan. Anda bisa mengamankan kursi hari ini untuk sejumlah laga besar yang akan datang.

Untuk semakin menambah keseruan Süper Lig musim ini, klub-klub besar telah menggelontorkan dana untuk mendatangkan beberapa nama elite di dunia sepak bola.

Fenerbahce menghabiskan €39 juta untuk Mason Greenwood dari Marseille dan Galatasaray memenangkan persaingan dengan klub-klub Eropa lain untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Leão dari AC Milan seharga €38 juta. Namun, transfer yang paling menyita perhatian tentu dilakukan Trabzonspor, yang secara sensasional memboyong Mohamed Salah dengan status bebas transfer.

Galatasaray merebut gelar Süper Lig untuk keempat kalinya secara beruntun musim lalu, sebuah pencapaian yang juga mereka raih pada periode 1997-2000. Pasukan Okan Buruk dari Istanbul kini berupaya mengamankan gelar kelima beruntun yang akan memecahkan rekor. Namun, raksasa lain dalam kancah sepak bola Turki, seperti Fenerbahce, Besiktas, dan Trabzonspor, tentu ingin menghentikan mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi terbaru tiket Turkish Süper Lig untuk Anda, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Laga unggulan Turkish Süper Lig yang akan datang

Tanggal & waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Jum, 4 Sep (20.00) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tiket Min, 6 Sep (20.00) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tiket Jum, 11 Sep (20.00) Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Tiket Min, 13 Sep (20.00) Galatasaray vs Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul) Tiket Sen, 14 Sep (20.00) Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Tiket Sab, 19 Sep (20.00) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tiket Sab, 19 Sep (20.00) Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tiket Min, 20 Sep (17.00) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tiket Min, 20 Sep (20.00) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Tiket

Cara membeli tiket Turkish Süper Lig

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig dapat dibeli melalui platform tiket elektronik terpusat Passo, atau aplikasi seluler Passo, dan biasanya baru dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan yang spesifik.

Klub-klub besar seperti Galatasaray atau Fenerbahçe lebih dulu membuka periode penjualan prioritas untuk anggota klub atau pemegang kartu penggemar tingkat premium.

Karena undang-undang olahraga Turki yang ketat untuk mencegah kekerasan dan percaloan tiket, Anda tidak bisa begitu saja membeli tiket standar; tiket tersebut harus terikat secara elektronik dengan kartu identitas fan yang sah.

Sebelum membeli tiket, setiap individu yang hadir harus memiliki Passo Taraftar Card yang aktif, yang sebelumnya dikenal sebagai Passolig. Satu kartu tidak bisa digunakan untuk memindai masuk beberapa orang ke stadion.

Untuk mengajukan kartu, Anda harus mengunjungi situs resmi Passo Taraftar atau mengunduh aplikasi seluler Passo. Fans atau turis asing harus memilih opsi paspor asing, memasukkan detail paspor mereka, dan mengunggah foto paspor yang jelas.

Selain itu, fans juga dapat membeli tiket pertandingan Turkish Süper Lig di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Turkish Süper Lig?

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig umumnya berharga antara 1.000 TL-15.000 TL (€25 hingga €400+), tetapi sangat bervariasi tergantung pada profil klub tuan rumah, lawan, dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Struktur harga terbagi jelas berdasarkan level persaingan dan geografis:

Klub-klub besar: Kursi standar pada laga kandang Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu), dan Beşiktaş (Tüpraş Stadium) biasanya dimulai dari sekitar €30-€150, sementara derbi lokal berprofil tinggi dapat membuat harga melonjak menjadi €100-€350+.

Klub papan tengah & klub Anatolia: Tim-tim yang lebih kecil dan berbasis di luar ibu kota, Istanbul, itu, misalnya Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, menawarkan tiket yang sangat terjangkau, dengan kursi standar dewasa sering kali mulai dari di bawah €20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Stadion dan venue Turkish Süper Lig

Klub Stadion & lokasi Kapasitas Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



