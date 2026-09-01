Turkish Süper Lig tidak pernah gagal menghadirkan hiburan dan sensasi. Atmosfer laga yang memukau, pertandingan dengan banyak gol, serta persaingan gelar yang menegangkan hanyalah sebagian dari alasan menggiurkan mengapa suporter berbondong-bondong memesan tiket pertandingan. Anda bisa mengamankan kursi hari ini untuk sejumlah laga besar yang akan datang.

Untuk semakin menambah keseruan Süper Lig musim ini, klub-klub besar telah jor-joran mengeluarkan uang demi mendatangkan sejumlah nama elite di olahraga ini.

Fenerbahce menghabiskan €39 juta untuk Mason Greenwood dari Marseille dan Galatasaray memenangi persaingan dengan klub-klub Eropa lain untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Leão dari AC Milan seharga €38 juta. Namun, transfer yang paling menyita perhatian tentu saja dilakukan Trabzonspor, yang secara sensasional merekrut Mohamed Salah dengan status bebas transfer.

Galatasaray merebut gelar Süper Lig untuk keempat kalinya secara beruntun musim lalu, pencapaian yang juga mereka raih antara 1997-2000. Tim asuhan Okan Buruk dari Istanbul kini berusaha mengamankan gelar kelima beruntun yang memecahkan rekor. Namun, raksasa lain di sepakbola Turki, seperti Fenerbahce, Besiktas, dan Trabzonspor, akan bertekad menghentikan mereka.

Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket Turkish Süper Lig terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Laga-laga unggulan Turkish Süper Lig yang akan datang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Jum, 4 Sep (20.00) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tiket Min, 6 Sep (20.00) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tiket Jum, 11 Sep (20.00) Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Tiket Min, 13 Sep (20.00) Galatasaray vs Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul) Tiket Sen, 14 Sep (20.00) Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Tiket Sab, 19 Sep (20.00) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tiket Sab, 19 Sep (20.00) Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tiket Min, 20 Sep (17.00) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tiket Min, 20 Sep (20.00) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Tiket

Cara membeli tiket Turkish Süper Lig

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig dapat dibeli melalui platform tiket elektronik terpusat Passo, atau aplikasi seluler Passo, dan biasanya baru dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan tertentu.

Klub-klub papan atas seperti Galatasaray atau Fenerbahçe lebih dulu membuka periode penjualan prioritas bagi anggota klub atau pemegang kartu penggemar premium.

Karena undang-undang olahraga Turki yang ketat dirancang untuk mencegah kekerasan dan calo tiket, Anda tidak bisa sekadar membeli tiket standar. Tiket itu harus terikat secara elektronik ke kartu identitas suporter yang sah.

Sebelum membeli tiket, setiap individu yang hadir harus memiliki Passo Taraftar Card yang aktif, sebelumnya dikenal sebagai Passolig. Satu kartu tidak bisa digunakan untuk memindai beberapa orang masuk ke stadion.

Untuk mengajukan kartu, Anda harus mengunjungi situs resmi Passo Taraftar atau mengunduh aplikasi seluler Passo. Penggemar atau turis asing harus memilih opsi paspor asing, memasukkan detail paspor mereka, dan mengunggah foto paspor yang jelas.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Turkish Süper Lig di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit terakhir.

Berapa harga tiket Turkish Süper Lig?

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig umumnya dibanderol antara 1.000 TL-15.000 TL (€25 hingga €400+), tetapi sangat bervariasi tergantung profil klub tuan rumah, lawan, dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Penetapan harga terbagi jelas menurut batas persaingan dan geografis:

Klub-klub Besar: Kursi standar di laga kandang Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu), dan Beşiktaş (Tüpraş Stadium) biasanya dimulai dari sekitar €30-€150, sementara derby lokal berprofil tinggi dapat membuat harga melonjak menjadi €100-€350+.

Klub Papan Tengah & Anatolia: Tim-tim yang lebih kecil dan bermarkas di luar ibu kota, Istanbul, seperti Konyaspor, Gaziantep, dan Kasımpaşa, menawarkan tiket yang sangat terjangkau, dengan kursi dewasa standar sering kali mulai di bawah €20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs jual kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Stadion dan venue Turkish Süper Lig

Klub Stadion & lokasi Kapasitas Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



