Turkish Süper Lig tidak pernah gagal menghadirkan hiburan dan sensasi. Atmosfer laga yang memukau, pertandingan dengan banyak gol, serta persaingan gelar yang menegangkan hanyalah sebagian dari alasan menggiurkan mengapa suporter berbondong-bondong memesan tiket pertandingan. Anda bisa mengamankan kursi hari ini untuk sejumlah laga besar yang akan datang.
Untuk semakin menambah keseruan Süper Lig musim ini, klub-klub besar telah jor-joran mengeluarkan uang demi mendatangkan sejumlah nama elite di olahraga ini.
Fenerbahce menghabiskan €39 juta untuk Mason Greenwood dari Marseille dan Galatasaray memenangi persaingan dengan klub-klub Eropa lain untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Leão dari AC Milan seharga €38 juta. Namun, transfer yang paling menyita perhatian tentu saja dilakukan Trabzonspor, yang secara sensasional merekrut Mohamed Salah dengan status bebas transfer.
Galatasaray merebut gelar Süper Lig untuk keempat kalinya secara beruntun musim lalu, pencapaian yang juga mereka raih antara 1997-2000. Tim asuhan Okan Buruk dari Istanbul kini berusaha mengamankan gelar kelima beruntun yang memecahkan rekor. Namun, raksasa lain di sepakbola Turki, seperti Fenerbahce, Besiktas, dan Trabzonspor, akan bertekad menghentikan mereka.
Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket Turkish Süper Lig terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.
Laga-laga unggulan Turkish Süper Lig yang akan datang
Tanggal & waktu (setempat)
Pertandingan
Lokasi
Tiket
Jum, 4 Sep (20.00)
Istanbul Başakşehir vs Galatasaray
Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)
Sab, 5 Sep (20.00)
Fenerbahçe vs Beşiktaş
Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)
Min, 6 Sep (20.00)
Trabzonspor vs Gençlerbirliği
Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)
Jum, 11 Sep (20.00)
Beşiktaş vs Erzurumspor
Tüpraş Stadium (Istanbul)
Min, 13 Sep (20.00)
Galatasaray vs Kocaelispor
Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul)
Sen, 14 Sep (20.00)
Gaziantep vs Fenerbahçe
Gaziantep Stadium (Gaziantep)
Sab, 19 Sep (20.00)
Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği
Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)
Sab, 19 Sep (20.00)
Trabzonspor vs Galatasaray
Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)
Min, 20 Sep (17.00)
Fenerbahçe vs Eyüpspor
Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)
Min, 20 Sep (20.00)
Amed vs Beşiktaş
Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)
Cara membeli tiket Turkish Süper Lig
Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig dapat dibeli melalui platform tiket elektronik terpusat Passo, atau aplikasi seluler Passo, dan biasanya baru dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan tertentu.
Klub-klub papan atas seperti Galatasaray atau Fenerbahçe lebih dulu membuka periode penjualan prioritas bagi anggota klub atau pemegang kartu penggemar premium.
Karena undang-undang olahraga Turki yang ketat dirancang untuk mencegah kekerasan dan calo tiket, Anda tidak bisa sekadar membeli tiket standar. Tiket itu harus terikat secara elektronik ke kartu identitas suporter yang sah.
Sebelum membeli tiket, setiap individu yang hadir harus memiliki Passo Taraftar Card yang aktif, sebelumnya dikenal sebagai Passolig. Satu kartu tidak bisa digunakan untuk memindai beberapa orang masuk ke stadion.
Untuk mengajukan kartu, Anda harus mengunjungi situs resmi Passo Taraftar atau mengunduh aplikasi seluler Passo. Penggemar atau turis asing harus memilih opsi paspor asing, memasukkan detail paspor mereka, dan mengunggah foto paspor yang jelas.
Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Turkish Süper Lig di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit terakhir.
Berapa harga tiket Turkish Süper Lig?
Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig umumnya dibanderol antara 1.000 TL-15.000 TL (€25 hingga €400+), tetapi sangat bervariasi tergantung profil klub tuan rumah, lawan, dan kategori tempat duduk yang dipilih.
Penetapan harga terbagi jelas menurut batas persaingan dan geografis:
Klub-klub Besar: Kursi standar di laga kandang Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu), dan Beşiktaş (Tüpraş Stadium) biasanya dimulai dari sekitar €30-€150, sementara derby lokal berprofil tinggi dapat membuat harga melonjak menjadi €100-€350+.
Klub Papan Tengah & Anatolia: Tim-tim yang lebih kecil dan bermarkas di luar ibu kota, Istanbul, seperti Konyaspor, Gaziantep, dan Kasımpaşa, menawarkan tiket yang sangat terjangkau, dengan kursi dewasa standar sering kali mulai di bawah €20.
Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs jual kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.
Stadion dan venue Turkish Süper Lig
Klub
Stadion & lokasi
Kapasitas
Galatasaray
RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)
53.978
Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu (Istanbul)
47.911
Beşiktaş
Tüpraş Stadium (Beşiktaş)
42.445
Konyaspor
Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)
42.000
Trabzonspor
Papara Park (Trabzon)
41.000
Gaziantep
Gaziantep Stadium (Gaziantep)
35.574
Kocaelispor
Kocaeli Stadium (İzmit)
34.829
Samsunspor
Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)
34.303
Amed
Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)
33.000
Erzurumspor
Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)
21.374
Gençlerbirliği
Eryaman Stadium (Ankara)
20.500
Göztepe
Gürsel Aksel Stadium (İzmir)
19.713
Istanbul Başakşehir
Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)
17.067
Rizespor
Çaykur Didi Stadium (Rize)
15.197
Corum
Çorum City Stadium (Çorum)
15.000
Kasımpaşa
Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)
13.797
Eyüpspor
Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)
13.797
Alanyaspor
Alanya Oba Stadium (Alanya)
9.789