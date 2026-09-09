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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Serie A 2026/27: Jadwal pertandingan, harga rata-rata, dan lainnya

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Juventus
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Jika Anda ingin membeli tiket Serie A untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Pesan tiket Serie A:

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🎟️  Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET

🎟️  Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️  Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET

🎟️  Tiket San Siro: PESAN TIKET

🎟️  Tiket Stadio Olimpico: PESAN TIKET

Cara membeli tiket Serie A?

Berbagai opsi penjualan tiket tersedia untuk laga Serie A, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. 

Untuk membeli tiket Serie A, metode yang paling dapat diandalkan adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu masuk ke bagian 'Tiket'. 

Jika tiket habis terjual di saluran resmi, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum penjualan resmi dibuka, atau mungkin Anda ingin mendapatkan tiket last-minute, Anda dapat mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Tiket Serie A 2026/27Pesan Sekarang

Berapa harga tiket Serie A?

Biaya tiket Serie A sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lain, dengan tiket termurah mulai dari sekitar €40 di situs penjualan kembali.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium dibanderol paling mahal. Sejumlah klub juga mengelompokkan pertandingan berdasarkan kategori, dengan laga besar melawan lawan ternama, seperti derby Milan (AC Milan vs Inter Milan) dan Derby Roma (Roma vs Lazio), masuk dalam tingkat tertinggi, sehingga harga pun meningkat.

Di bawah ini, GOAL menampilkan klub-klub Serie A 2026-2027, stadion kandang mereka, perkiraan rentang harga tiket hari pertandingan, serta harga awal tiket musiman.

Klub Serie A 2026-27 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Rentang Harga Tiket (Dewasa)Tiket Musiman (Dewasa)
AC MilanSan Siro Stadium€30 - €220Dari €430
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)€35 - €160Dari €340
BolognaStadio Renato Dall'Ara€25 - €130Dari €240
CagliariUnipol Domus€25 - €120Dari €300
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia€30 - €140Dari €390
FiorentinaStadio Artemio Franchi€25 - €130Dari €350
FrosinoneStadio Benito Stirpe€20 - €100Dari €160
GenoaStadio Luigi Ferraris€25 - €120Dari €200
Inter MilanSan Siro Stadium€30 - €240Dari €399
JuventusAllianz Stadium€35 - €250Dari €430
LazioStadio Olimpico€25 - €140Dari €280
LecceStadio Via del Mare€20 - €110Dari €170
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)€25 - €120Dari €230
NapoliStadio Diego Armando Maradona€30 - €180Dari €250
ParmaStadio Ennio Tardini€25 - €120Dari €190
RomaStadio Olimpico€30 - €160Dari €277
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore€20 - €110Dari €150
TorinoStadio Olimpico Grande Torino €20 - €120Dari €220
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115Dari €180
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo€30 - €130Dari €250

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Serie A

Serie A dikenal sebagai salah satu liga sepak bola paling prestisius di dunia, yang menampilkan beberapa klub terbesar dan dengan dukungan suporter yang sangat kuat di dunia, seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan, yang semuanya memiliki sejarah panjang dan gemilang.

Serie A juga menarik banyak pemain bertalenta, jadi tidak mengherankan jika penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia ingin datang ke Italia untuk menyaksikan langsung aksi yang mendebarkan. Selain tergoda oleh kualitas sepak bola kelas atas, banyak orang juga datang berbondong-bondong untuk merasakan semua yang ditawarkan negara tersebut.

Sebelum dimulainya musim sepak bola 1929-30 di Italia, dilakukan restrukturisasi terhadap Kejuaraan Sepak Bola Italia yang telah dimainkan sejak 1898 menjadi format liga nasional round-robin, yang membentuk format Serie A seperti yang kita kenal dan sukai sekarang.

Dikenal karena sejarahnya yang kaya, gaya bermain yang teknis, kekuatan pertahanan, dan basis penggemar yang penuh gairah, Serie A secara konsisten ditempatkan di antara liga-liga terkuat dalam sepak bola dunia. Per musim 2025/26, Serie A berada di peringkat kedua dalam ranking koefisien UEFA berdasarkan performa di kompetisi Eropa selama lima musim terakhir, di belakang Premier League Inggris dan di depan La Liga Spanyol.

Inter Milan adalah juara bertahan, setelah meraih gelar Serie A kedua mereka dalam rentang tiga musim dan yang ke-21 secara keseluruhan, pada musim lalu. Inter juga merebut gelar Coppa Italia, untuk memastikan banyak trofi dalam semusim untuk pertama kalinya sejak kampanye treble terkenal mereka pada 2009/2010.

Namun, Juventus-lah yang unggul jauh dibanding yang lain dalam hal jumlah trofi liga yang dimenangkan. Juventus telah mengoleksi total 36 gelar Italia, termasuk rentetan sembilan tahun juara beruntun antara 2011-2020.

Tiket Serie A 2026/27Pesan Sekarang

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