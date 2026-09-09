Pesan Tiket Saudi Pro League:

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Daftar lengkap pertandingan untuk matchweek 6 mendatang

Berikut adalah setiap pertandingan yang saat ini dijadwalkan dalam 2 matchweek musim ini yang akan datang, mencakup seluruh 18 klub.

Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli terkadang menggelar pertandingan di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih tua di Jeddah selain markas utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika melihat kedua venue tercantum untuk klub yang sama.

Matchweek 6

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 Kingdom Arena Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 Al Hazem Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 Alinma Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 Mohammed Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 Al Hazem Club Stadium Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 Al-Awwal Park Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode yang paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Arab Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket di saat-saat terakhir, Anda dapat mempertimbangkan penjual sekunder StubHub, dengan tiket mulai dari SAR17.

Berapa harga tiket Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League seharga SAR50-100, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok suporter, atau keluarga yang tergila-gila pada sepakbola.

Ajang-ajang besar, khususnya yang melibatkan tim sepakbola ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, tentu berharga lebih mahal, terutama di area dengan pandangan terbaik.

Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di StubHub. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket yang tertera, tergantung pertandingannya dan kedekatannya dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.

Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?

Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari era 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi jika menilik kembali ke masa-masa awal itu. Namun, sejak divisi teratas berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 diraih Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.

Kesuksesan tak terelakkan membawa popularitas dan karena itu tidak mengherankan jika tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, serta Al-Ahli, memiliki jumlah penonton tertinggi di liga. Faktanya, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran penonton tahunan Saudi Pro League. Klub-klub tersebut juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang berkarier di Timur Tengah.

Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah perekrutan paling menonjol sepanjang masa di SPL. Al-Nassr seperti berada di langit ketujuh, terlebih karena CR7 sebelumnya sempat menolak pindah ke tetangga lokal sekaligus rival bebuyutan mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain dari liga top Eropa untuk bergabung dengan Saudi Pro League.

Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini berbasis di Riyadh, yaitu Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan laga Pro League saat liburan mereka. Dengan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tidak mengherankan jika permintaan tiket tinggi setiap kali klub-klub itu bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, dengan tegas mampu mempertahankan eksistensinya selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka beraksi secara langsung, terutama ketika mereka memiliki susunan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.

Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga menjalani jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.