Rugby Nations Championship edisi perdana mendekati akhir yang mendebarkan. Akhir pekan final pertama dalam sejarah kompetisi ini dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November (Jumat–Minggu) di Allianz Stadium, Twickenham.

Permintaan akan tinggi, jadi jangan menunda. Pesan tiket Anda hari ini.

Menggantikan laga persahabatan yang berdiri sendiri dengan klasemen liga yang menentukan, turnamen baru ini membagi 12 tim rugby elite dunia ke dalam dua grup berdasarkan wilayah geografis.

Di posisi mana pun masing-masing dari 12 tim finis pada fase grup, semuanya akan bermain pada akhir pekan final. Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat pembelian, harga, dan lainnya.

Kapan akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026 berlangsung?

Setelah fase grup Nations Championship 2026 selesai, akhir pekan final akan berlangsung dari Jumat, 27 November hingga Minggu, 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama antara Afrika Selatan dan Prancis untuk menentukan juara keseluruhan digelar pada Minggu, 29 November pukul 16.40 GMT.

Tanggal (dan waktu setempat) Perebutan posisi dan pertandingan Tiket Jumat, 27 November (16.40) Perebutan posisi ke-11: Fiji vs Italia Tiket Jumat, 27 November (20.10) Perebutan posisi kelima: Irlandia vs Australia Tiket Sabtu, 28 November (13.10) Perebutan posisi kesembilan: Wales vs Jepang Tiket Sabtu, 28 November (16.40) Perebutan posisi ketiga: Inggris vs Selandia Baru Tiket Minggu, 29 November (13.10) Perebutan posisi ketujuh: Skotlandia vs Argentina Tiket Minggu, 29 November (16.40) Final: Afrika Selatan vs Prancis Tiket

Cara membeli tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026

Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs web resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjualan tiketnya, Ticketmaster.

Tiket kompetisi pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode penjualan prioritas:

Penjualan awal untuk klub dan pemegang hak debenture : Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang hak debenture dan klub anggota, pada Januari 2026.

: Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang hak debenture dan klub anggota, pada Januari 2026. Penjualan umum akhir pekan final: Tiket untuk akhir pekan puncak kompetisi di Allianz Stadium mulai dijual kepada masyarakat umum pada Maret 2026.

Penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum pertandingan.

Berapa harga tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026?

Untuk tiket harian yang mencakup dua pertandingan dan paket tiket beberapa hari pada akhir pekan final, kategori harga resmi adalah sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125

: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125 Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180

: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180 Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280

: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280 Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pantau situs resmi kompetisi dan situs nasional masing-masing tim mendekati hari pertandingan untuk informasi tambahan. Periksa pula ketersediaan terkini di situs penjualan kembali seperti StubHub.

Paket premium dan tiket hospitality World Rugby Nations Championship 2026

Dalam rugby union, hospitality adalah sebutan untuk paket hari pertandingan kelas atas yang menawarkan pengalaman lebih dari tiket biasa.

Pengalaman ini dapat berupa akses ke ruang tunggu dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati suasana, pilihan bersantap mulai dari prasmanan hingga hidangan beberapa sajian, sampai suite privat untuk jumlah tamu terbatas.

Paket dan tiket resmi dapat dibeli langsung melalui saluran resmi:

Pemesanan langsung secara daring : Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship serta situs masing-masing tim.

: Anda dapat memesan paket melalui Portal Tiket Resmi Nations Championship serta situs masing-masing tim. Penyedia hospitality resmi: Agen hospitality eksklusif Allianz Stadium juga menangani alokasi paket premium. Anda dapat melihat fasilitas yang termasuk dalam setiap paket dan menyelesaikan pemesanan melalui situs Keith Prowse.

Tim mana saja yang bermain di World Rugby Nations Championship 2026?

Turnamen ini diikuti 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup berdasarkan wilayah geografis, masing-masing berisi enam tim. Berikut posisi akhir mereka setelah fase grup:

Tim Belahan Bumi Utara (poin fase grup) Tim Belahan Bumi Selatan (poin fase grup) Prancis (26 poin) Afrika Selatan (22 poin, selisih poin +135) Inggris (25 poin) Selandia Baru (22 poin, selisih poin +41) Irlandia (24 poin) Australia (14 poin) Skotlandia (20 poin) Argentina (11 poin) Wales (17 poin) Jepang (5 poin) Italia (2 poin) Fiji (4 poin)

Bagaimana format World Rugby Nations Championship?

Alih-alih memainkan rangkaian beberapa pertandingan melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup wilayah geografis lainnya masing-masing sekali dalam dua periode berbeda:

Rangkaian pertandingan musim panas (putaran 1–3) : Dimainkan pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk menjalani laga tandang.

: Dimainkan pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk menjalani laga tandang. Rangkaian pertandingan musim gugur (putaran 4–6): Dimainkan pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk menjalani tiga putaran tersisa di stadion-stadion ikonis Eropa.

Klasemen: Meski tim hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil dan poin bonus mereka dicatat dalam klasemen belahan bumi masing-masing. Sebagai contoh, tim-tim Six Nations bersaing dalam klasemen berdasarkan hasil mereka melawan tim-tim Belahan Bumi Selatan.

Akhir pekan final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, selama satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada akhir November.

Seluruh tim datang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis pada posisi yang sama persis di grup lainnya.