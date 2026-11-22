Rugby Nations Championship edisi perdana mendekati akhir yang mendebarkan. Akhir pekan final bersejarah, yang pertama kali digelar dengan format ini, dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November (Jumat-Minggu) di Allianz Stadium, Twickenham.

Permintaan akan tinggi, jadi jangan menunda untuk memesan tiket Anda hari ini.

Menggantikan laga persahabatan yang berdiri sendiri dengan klasemen liga yang menentukan, turnamen baru ini membagi dua belas tim rugbi elite dunia ke dalam dua grup berdasarkan wilayah geografis.

Di posisi mana pun masing-masing dari dua belas tim finis pada fase grup, semuanya akan tampil pada akhir pekan final. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda membeli tiket World Rugby Nations Championship 2026, termasuk tempat pembelian, harga, dan lainnya.

Kapan akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026 digelar?

Setelah fase grup Nations Championship 2026 selesai, akhir pekan final akan digelar pada Jumat, 27 November hingga Minggu, 29 November di Allianz Stadium, Twickenham, London. Final utama antara Afrika Selatan dan Prancis, yang akan menentukan juara keseluruhan, berlangsung pada Minggu, 29 November pukul 16.40 GMT.

Tanggal (dan waktu setempat) Perebutan posisi dan pertandingan Tiket Jumat, 27 Nov (16.40) Perebutan posisi ke-11: Fiji vs Italia Tiket Jumat, 27 Nov (20.10) Perebutan posisi ke-5: Irlandia vs Australia Tiket Sabtu, 28 Nov (13.10) Perebutan posisi ke-9: Wales vs Jepang Tiket Sabtu, 28 Nov (16.40) Perebutan posisi ke-3: Inggris vs Selandia Baru Tiket Minggu, 29 Nov (13.10) Perebutan posisi ke-7: Skotlandia vs Argentina Tiket Minggu, 29 Nov (16.40) Final: Afrika Selatan vs Prancis Tiket

Cara membeli tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026

Tiket untuk enam pertandingan final di Allianz Stadium (Twickenham) dikelola secara terpusat melalui situs resmi Nations Championship Rugby dan mitra penjual tiketnya, Ticketmaster.

Tiket kompetisi pertama kali dirilis berdasarkan jenis pertandingan dan berbagai periode pembelian prioritas:

Penjualan awal untuk klub dan pemegang debenture : Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang debenture dan klub anggota, pada Januari 2026.

: Periode paling awal dibuka bagi kelompok prioritas, seperti pemegang debenture dan klub anggota, pada Januari 2026. Penjualan umum akhir pekan final: Tiket untuk akhir pekan puncak di Allianz Stadium mulai dijual kepada publik pada Maret 2026.

Penggemar yang ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli yakin tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum perlombaan.

Berapa harga tiket akhir pekan final World Rugby Nations Championship 2026?

Untuk tiket harian yang mencakup dua pertandingan (serta paket tiket beberapa hari) selama akhir pekan final, kategori harga resmi ditetapkan sebagai berikut:

Dua pertandingan pada Jumat, 27 November : Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125.

: Harga tiket harian berkisar antara £20 dan £125. Dua pertandingan pada Sabtu, 28 November : Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180.

: Harga tiket harian berkisar antara £40 dan £180. Dua pertandingan pada Minggu, 29 November : Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280.

: Harga tiket harian berkisar antara £125 dan £280. Paket tiket beberapa hari (mencakup 2 atau 3 hari): Menawarkan diskon bertingkat sebesar 10% hingga 15%. Sebagai contoh, harga tiket terusan dewasa untuk 3 hari berkisar antara £242 dan £514.

Pantau situs resmi kompetisi dan situs resmi tim nasional menjelang penyelenggaraan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Paket premium dan tiket hospitality World Rugby Nations Championship 2026

Dalam rugbi, hospitality merujuk pada paket hari pertandingan kelas atas yang menawarkan pengalaman lebih dari tiket biasa.

Pengalaman ini dapat berupa akses ke lounge dan bar sebelum pertandingan untuk menikmati suasana, pilihan santapan mulai dari prasmanan hingga hidangan beberapa tahap, bahkan suite pribadi untuk tamu dalam jumlah terbatas.

Paket dan tiket terusan resmi dapat dibeli langsung melalui saluran resmi:

Pemesanan langsung secara daring : Anda dapat memesan paket melalui portal tiket resmi Nations Championship serta situs masing-masing tim.

: Anda dapat memesan paket melalui portal tiket resmi Nations Championship serta situs masing-masing tim. Penyedia hospitality resmi: Agen hospitality eksklusif Allianz Stadium juga menangani alokasi paket premium. Anda dapat melihat fasilitas yang disertakan dalam tiap paket dan menyelesaikan pemesanan melalui situs Keith Prowse.

Tim mana saja yang bermain di World Rugby Nations Championship 2026?

Turnamen ini menghadirkan 12 tim elite dunia yang dibagi ke dalam dua grup geografis, masing-masing berisi enam tim. Berikut posisi akhir mereka setelah fase grup:

Tim Belahan Bumi Utara (poin fase grup) Tim Belahan Bumi Selatan (poin fase grup) Prancis (26 poin) Afrika Selatan (22 poin, selisih poin +135) Inggris (25 poin) Selandia Baru (22 poin, selisih poin +41) Irlandia (24 poin) Australia (14 poin) Skotlandia (20 poin) Argentina (11 poin) Wales (17 poin) Jepang (5 poin) Italia (2 poin) Fiji (4 poin)

Bagaimana format World Rugby Nations Championship?

Alih-alih memainkan rangkaian beberapa laga uji coba melawan satu lawan, setiap negara menghadapi keenam tim dari grup geografis lawan masing-masing satu kali dalam dua periode terpisah:

Seri Musim Panas (Putaran 1–3) : Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan laga tandang.

: Digelar pada Juli. Tim-tim Belahan Bumi Utara bertandang ke selatan untuk memainkan laga tandang. Seri Musim Gugur (Putaran 4–6): Digelar pada November. Giliran tim-tim Belahan Bumi Selatan bertandang ke utara untuk memainkan tiga putaran tersisa di stadion-stadion ikonis Eropa.

Klasemen: Meski hanya menghadapi lawan dari grup lain, hasil dan poin bonus setiap tim dicatat dalam klasemen belahan buminya sendiri. Sebagai contoh, tim-tim Six Nations bersaing satu sama lain dalam klasemen berdasarkan penampilan mereka melawan tim-tim dari selatan.

Akhir pekan final

Puncak kompetisi berlangsung di Allianz Stadium, Twickenham, dalam satu akhir pekan penuh pertandingan besar pada penghujung November.

Seluruh tim bertandang ke London untuk memainkan pertandingan penentuan peringkat akhir melawan tim yang finis di posisi yang sama persis di grup lainnya.