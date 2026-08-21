Cara membeli tiket Primeira Liga 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga, informasi stadion, dan lainnya

Porto keluar sebagai pemenang dalam persaingan tiga tim besar Portugal musim lalu untuk menjadi juara Primeira Liga untuk ke-31 kalinya. Dengan Benfica dan Sporting CP sama-sama ingin merebut kembali mahkota, kita siap disuguhkan satu kampanye mendebarkan lainnya.

Sementara dua raksasa Lisbon dan Porto cenderung merebut sebagian besar sorotan utama sepakbola Portugal, ada 15 klub Primeira Liga lainnya yang menargetkan langkah positif dalam beberapa bulan ke depan dan Anda bisa memesan tiket pertandingan untuk menyaksikan mereka bermain secara langsung hari ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket Primeira Liga Portugal terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Laga-laga unggulan Primeira Liga Portugal yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Jum, 28 Agu (20.15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Tiket Sab, 29 Agu (15.30) Alverca vs Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Tiket Sab, 29 Agu (15.30) Arouca vs Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Tiket Sab, 29 Agu (18.00) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Tiket Min, 30 Agu (15.30) Nacional vs Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Tiket Min, 30 Agu (18.00) Casa Pia vs Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Tiket Min, 30 Agu (20.30) Famalicão vs Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Tiket Sen, 31 Agu (18.45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisbon) Tiket Sen, 31 Agu (20.45) Sporting Braga vs Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Sporting CP vs Nacional Estádio José Alvalade (Lisbon) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Alverca vs Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Estrela vs Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Gil Vicente vs Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Santa Clara vs Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores) Tiket 4/5/6/7 Sep (TBD) Vitória Guimarães vs Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Tiket

Cara membeli tiket Primeira Liga Portugal

Tiket resmi Primeira Liga Portugal bisa dibeli langsung melalui saluran penjualan tiket milik masing-masing klub tuan rumah, karena liga tidak menjual tiket secara terpusat.

Tiket untuk pertandingan reguler umumnya mulai dijual 10 hingga 14 hari sebelum hari pertandingan untuk anggota klub, dengan sisa kursi dibuka untuk publik umum kira-kira sepekan sebelum laga.

Namun, perlu dicatat bahwa jika Anda ingin menonton laga-laga besar seperti O Clássico (Benfica vs Porto) atau Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), tiket hampir tidak pernah dijual untuk umum, karena anggota klub cenderung membeli semua tiket yang tersedia.

Selain itu, fans bisa membeli tiket pertandingan Primeira Liga Portugal di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui saluran alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Primeira Liga Portugal?

Tiket resmi pertandingan Primeira Liga Portugal sangat bervariasi tergantung klub, lawan, dan status keanggotaan Anda, dengan tiket standar dasar untuk publik umum biasanya berada di kisaran €30-€90. Untuk anggota klub, yang dikenal sebagai Sócios, harga bisa turun menjadi €15-€40 per pertandingan.

Namun, karena Primeira Liga sangat terlokalisasi, kerangka penetapan harga ditentukan secara independen oleh masing-masing klub, terutama oleh Benfica, Sporting CP, dan Porto.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan saat ini.

Rekor dan statistik Primeira Liga Portugal

Primeira Liga Portugal, yang didirikan pada 1934, secara terkenal didominasi oleh tiga tim besar (Os Três Grandes), yakni Benfica, Porto, dan Sporting CP. Bersama-sama, mereka telah memenangkan semua gelar juara kecuali dua dalam sejarah liga. Dua keberhasilan non-Big 3 itu diraih oleh Belenenses (1945-46) dan Boavista (2000-01).

Gelar beruntun: Porto adalah satu-satunya klub yang memenangkan 5 gelar beruntun, mencapai prestasi ini dari 1994–1999.

Rekor tak terkalahkan terpanjang: Porto mencatatkan rekor dengan 58 pertandingan liga beruntun tanpa kekalahan di bawah Sérgio Conceição antara 2020 dan 2022.

Gelombang kejut Boavista 2001: Boavista mematahkan monopoli 55 tahun yang dipegang tiga tim besar dengan merebut gelar 2000-01 di bawah manajer Jaime Pacheco, memicu perayaan besar-besaran di seluruh kota Porto.

Tidak pernah terdegradasi: Benfica, Porto, Sporting CP tidak pernah terdegradasi sejak liga didirikan.

Stadion dan venue Primeira Liga Portugal

Klub Stadion & lokasi Kapasitas Benfica Estádio da Luz (Lisbon) 68.100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lisbon) 52.095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50.033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30.286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30.029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores) 12.500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12.046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10.600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9.288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7.000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6.932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6.912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6.150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5.300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5.200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5.186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5.094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5.000

*Catatan: Casa Pia memainkan laga kandangnya di Estádio Municipal de Rio Maior yang netral, sementara markas mereka sendiri tidak memenuhi persyaratan liga level teratas.



