Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-POR-LIGA-PORTO-SANTA CLARAAFP
Book Portuguese Primeira Liga match tickets
Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Primeira Liga 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga, informasi stadion, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Liga Portugal
Benfica
FC Porto
Sporting CP

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan aksi Liga Portugal yang mendebarkan musim ini

Porto keluar sebagai pemenang dalam persaingan tiga tim besar Portugal musim lalu untuk menjadi juara Primeira Liga untuk ke-31 kalinya. Dengan Benfica dan Sporting CP sama-sama ingin merebut kembali mahkota, kita siap disuguhkan satu kampanye mendebarkan lainnya.

Sementara dua raksasa Lisbon dan Porto cenderung merebut sebagian besar sorotan utama sepakbola Portugal, ada 15 klub Primeira Liga lainnya yang menargetkan langkah positif dalam beberapa bulan ke depan dan Anda bisa memesan tiket pertandingan untuk menyaksikan mereka bermain secara langsung hari ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket Primeira Liga Portugal terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Laga-laga unggulan Primeira Liga Portugal yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jum, 28 Agu (20.15)

Rio Ave vs Sporting CP

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

Tiket

Sab, 29 Agu (15.30)

Alverca vs Santa Clara

Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)

Tiket

Sab, 29 Agu (15.30)

Arouca vs Marítimo

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

Tiket

Sab, 29 Agu (18.00)

Académico de Viseu vs Porto

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

Tiket

Min, 30 Agu (15.30)

Nacional vs Estrela

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

Tiket

Min, 30 Agu (18.00)

Casa Pia vs Moreirense

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)

Tiket

Min, 30 Agu (20.30)

Famalicão vs Gil Vicente

Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)

Tiket

Sen, 31 Agu (18.45)

Benfica vs Estoril

Estádio da Luz (Lisbon)

Tiket

Sen, 31 Agu (20.45)

Sporting Braga vs Vitória Guimarães

Braga Municipal Stadium (Braga)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Marítimo vs Benfica

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Porto vs Moreirense

Estádio do Dragão (Porto)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Sporting CP vs Nacional

Estádio José Alvalade (Lisbon)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Alverca vs Sporting Braga

Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Estrela vs Famalicão

Estádio José Gomes (Amadora)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Gil Vicente vs Académico de Viseu

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Santa Clara vs Rio Ave

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores)

Tiket

4/5/6/7 Sep (TBD)

Vitória Guimarães vs Casa Pia

Dom Afonso Henriques (Guimaraes)

Tiket

Cara membeli tiket Primeira Liga Portugal

Tiket resmi Primeira Liga Portugal bisa dibeli langsung melalui saluran penjualan tiket milik masing-masing klub tuan rumah, karena liga tidak menjual tiket secara terpusat.

Tiket untuk pertandingan reguler umumnya mulai dijual 10 hingga 14 hari sebelum hari pertandingan untuk anggota klub, dengan sisa kursi dibuka untuk publik umum kira-kira sepekan sebelum laga.

Namun, perlu dicatat bahwa jika Anda ingin menonton laga-laga besar seperti O Clássico (Benfica vs Porto) atau Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), tiket hampir tidak pernah dijual untuk umum, karena anggota klub cenderung membeli semua tiket yang tersedia.

Selain itu, fans bisa membeli tiket pertandingan Primeira Liga Portugal di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui saluran alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Primeira Liga Portugal?

Tiket resmi pertandingan Primeira Liga Portugal sangat bervariasi tergantung klub, lawan, dan status keanggotaan Anda, dengan tiket standar dasar untuk publik umum biasanya berada di kisaran €30-€90. Untuk anggota klub, yang dikenal sebagai Sócios, harga bisa turun menjadi €15-€40 per pertandingan.

Namun, karena Primeira Liga sangat terlokalisasi, kerangka penetapan harga ditentukan secara independen oleh masing-masing klub, terutama oleh Benfica, Sporting CP, dan Porto.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan saat ini.

Rekor dan statistik Primeira Liga Portugal

Primeira Liga Portugal, yang didirikan pada 1934, secara terkenal didominasi oleh tiga tim besar (Os Três Grandes), yakni Benfica, Porto, dan Sporting CP. Bersama-sama, mereka telah memenangkan semua gelar juara kecuali dua dalam sejarah liga. Dua keberhasilan non-Big 3 itu diraih oleh Belenenses (1945-46) dan Boavista (2000-01).

Gelar beruntun: Porto adalah satu-satunya klub yang memenangkan 5 gelar beruntun, mencapai prestasi ini dari 1994–1999.

Rekor tak terkalahkan terpanjang: Porto mencatatkan rekor dengan 58 pertandingan liga beruntun tanpa kekalahan di bawah Sérgio Conceição antara 2020 dan 2022.

Gelombang kejut Boavista 2001: Boavista mematahkan monopoli 55 tahun yang dipegang tiga tim besar dengan merebut gelar 2000-01 di bawah manajer Jaime Pacheco, memicu perayaan besar-besaran di seluruh kota Porto.

Tidak pernah terdegradasi: Benfica, Porto, Sporting CP tidak pernah terdegradasi sejak liga didirikan.

Stadion dan venue Primeira Liga Portugal

Klub

Stadion & lokasi

Kapasitas

Benfica

Estádio da Luz (Lisbon)

68.100

Sporting CP

Estádio José Alvalade (Lisbon)

52.095

Porto

Estádio do Dragão (Porto)

50.033

Sporting Braga

Estádio Municipal de Braga (Braga)

30.286

Vitória de Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)

30.029

Santa Clara

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azores)

12.500

Gil Vicente

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

12.046

Marítimo

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

10.600

Estrela

Estádio José Gomes (Amadora)

9.288

Casa Pia

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*

7.000

Alverca

Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)

6.932

Académico de Viseu

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

6.912

Moreirense

Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)

6.150

Rio Ave

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

5.300

Nacional

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

5.200

Famalicão

Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

5.186

Estoril

Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)

5.094

Arouca

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

5.000

*Catatan: Casa Pia memainkan laga kandangnya di Estádio Municipal de Rio Maior yang netral, sementara markas mereka sendiri tidak memenuhi persyaratan liga level teratas.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google