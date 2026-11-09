Supercopa de España akan berpindah lokasi. Setelah lima tahun di Arab Saudi, turnamen mini Piala Super Spanyol berikutnya akan digelar di Turki pada 2 hingga 6 Februari 2027. Klub-klub terbesar Spanyol akan tampil di tiga stadion paling ikonik dalam sepakbola Eropa, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, dan Atletico Madrid akan bersaing memperebutkan gelar. Juara bertahan Barcelona menghadapi Atletico Madrid pada semi-final pertama (2 Februari), sementara Real Sociedad bertemu Real Madrid pada semi-final lainnya (3 Februari). Pemenang kedua laga itu akan berhadapan di final pada 6 Februari.

Siapa yang akan mengangkat trofi pertama Spanyol musim ini di Istanbul? Berikut GOAL menyajikan informasi terbaru tentang tiket Piala Super Spanyol 2027, termasuk cara mendapatkan tempat duduk dan perkiraan harganya.

Kapan Piala Super Spanyol 2027 digelar?

Piala Super Spanyol 2027 berlangsung di Turki mulai Selasa, 2 Februari hingga Sabtu, 6 Februari 2027. Ini pertama kalinya turnamen mini tersebut bergeser dari jadwal biasanya pada Januari.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Selasa, 2 Februari 2027 Semi-final pertama: Barcelona vs Atletico Madrid Tiket Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Rabu, 3 Februari 2027 Semi-final kedua: Real Sociedad vs Real Madrid Tiket Stadion Beşiktaş (Istanbul) Sabtu, 6 Februari 2027 Final: Belum ditentukan Tiket Rams Park (Istanbul)

Di mana Piala Super Spanyol 2027 dimainkan?

Ketiga pertandingan Piala Super Spanyol 2027 (semi-final dan final) akan dimainkan di tiga stadion berbeda di Istanbul:

Stadion Şükrü Saracoğlu (semi-final pertama)

Stadion Şükrü Saracoğlu (saat ini dikenal sebagai Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex karena alasan sponsor) merupakan salah satu arena sepakbola paling legendaris, paling mengintimidasi, dan paling bersejarah di Eropa. Para pendukungnya yang fanatik kerap menyebut stadion ini sebagai 'Kuil'.

Terletak di distrik Kadıköy yang ramai di sisi Asia Istanbul, stadion dengan seluruh tempat duduk dan kapasitas 47.430 hingga 50.530 orang ini telah menjadi kandang klub multisport raksasa Turki, Fenerbahçe, sejak dibuka pada 1908.

Stadion Beşiktaş (semi-final kedua)

Stadion Beşiktaş (juga dikenal sebagai Stadion Tüpraş) adalah arena olahraga modern di jantung Istanbul, tepat di tepi Selat Bosphorus yang indah. Lokasinya secara luas dianggap sebagai salah satu yang terindah di dunia untuk sebuah stadion, dengan pemandangan perairan tempat Eropa bertemu Asia. Stadion ini menampung sekitar 42.684 penonton dan telah menjadi kandang Beşiktaş sejak 2016.

Rams Park (final)

RAMS Park adalah stadion sepakbola kelas dunia yang terletak di kawasan Seyrantepe, distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion berkapasitas 53.978 orang ini telah menjadi kandang Galatasaray sejak dibuka pada 2011.

Stadion Galatasaray sebelumnya, Stadion Ali Sami Yen, telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan dikenal karena atmosfernya yang luar biasa intens. Stadion itu kabarnya nyaris runtuh, dan bencana besar di stadion bisa saja terjadi jika tetap digunakan.

Cara membeli tiket Piala Super Spanyol 2027

Turnamen Piala Super Spanyol diselenggarakan oleh Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF). Untuk membeli tiket resmi, Anda perlu memantau saluran berikut:

Daftar tunggu resmi : RFEF bekerja sama dengan 'Fever' untuk membuka daftar tunggu tiket resmi. Anda dapat mendaftar di Daftar Tunggu Resmi Piala Super Spanyol 2027 untuk memperoleh akses eksklusif ke prapenjualan, jadwal pertandingan, dan pemberitahuan harga sebelum penjualan umum dibuka.

: RFEF bekerja sama dengan 'Fever' untuk membuka daftar tunggu tiket resmi. Anda dapat mendaftar di Daftar Tunggu Resmi Piala Super Spanyol 2027 untuk memperoleh akses eksklusif ke prapenjualan, jadwal pertandingan, dan pemberitahuan harga sebelum penjualan umum dibuka. Situs resmi federasi : Penjualan untuk umum nantinya akan dibuka langsung melalui situs RFEF.

: Penjualan untuk umum nantinya akan dibuka langsung melalui situs RFEF. Portal klub: Tim-tim peserta, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, dan Real Sociedad, juga akan menerima alokasi tiket resmi masing-masing untuk para pendukungnya. Anggota klub (socios) dapat memeriksa portal tiket resmi menjelang turnamen.

RFEF belum mengumumkan tanggal pasti penjualan umum. Pada edisi-edisi sebelumnya, tiket resmi Piala Super Spanyol biasanya mulai dijual mendekati tanggal turnamen, umumnya beberapa pekan sebelum pertandingan dimulai.

Karena edisi 2027 berlangsung pada awal Februari, tiket untuk umum diperkirakan mulai tersedia sekitar akhir Desember 2026 atau Januari 2027.

Untuk mendapatkan tempat duduk, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti Ticombo.

Jaminan pengalihan tiket: Ticombo melindungi seluruh pengalihan dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya yang disebut TixProtect. Program ini menjamin tiket Anda diterima tepat waktu dan berlaku untuk acara yang Anda tuju. Jika tidak, Anda akan menerima pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Piala Super Spanyol 2027?

Harga tiket resmi Piala Super Spanyol 2027 di Istanbul belum dirilis. Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF) biasanya mengumumkan periode penjualan resmi, kategori tempat duduk secara terperinci, dan harga nominal tiket menjelang dimulainya turnamen.

Sebagai gambaran dari edisi sebelumnya, harga tiket resmi untuk edisi-edisi terkini di Arab Saudi dimulai dari sekitar $25 untuk tempat duduk semi-final termurah dan sekitar $47 untuk final, lalu meningkat tajam untuk tempat duduk pilihan di tribun bawah dan area VIP.

Pantau situs resmi RFEF dan klub untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali tiket seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Super Spanyol

Ini akan menjadi edisi ke-43 Supercopa de España, kompetisi tahunan yang mempertemukan juara dan runner-up La Liga serta Copa del Rey dari musim sebelumnya. Sejak 2020, kompetisi ini dimainkan sebagai turnamen mini empat tim, dan edisi 2027 menjadi yang pertama digelar di Turki.

Barcelona datang ke Istanbul sebagai juara bertahan dan favorit. Klub Catalan itu meraih gelar ke-16 yang memperpanjang rekornya pada Januari 2026, setelah mengalahkan Real Madrid di final di Jeddah untuk mencatat kemenangan ketiga dalam final Clasico Piala Super Spanyol dalam empat tahun. Barcelona lolos sebagai juara La Liga, sedangkan Real Madrid sebagai runner-up liga.

Perbedaan menarik tahun ini datang dari Copa del Rey. Real Sociedad mengejutkan Atletico Madrid di final 2026 dengan menang 4-3 lewat adu penalti setelah perpanjangan waktu untuk meraih gelar Copa keempatnya. Kedua finalis pun memastikan tempat di Istanbul. Hasil ini menghadirkan Piala Super Spanyol yang jarang terjadi, tanpa Athletic Bilbao ataupun tim non-unggulan: hanya ada empat tim kuat.

Ada pula dinamika baru dalam undian semi-final. Formatnya mempertemukan juara Copa del Rey dengan runner-up La Liga, sehingga Real Sociedad mendapat kesempatan menghadapi Real Madrid, sementara Barcelona melawan Atletico Madrid demi tempat di final. Final Clasico kembali mungkin terjadi, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kemungkinan itu jauh dari pasti.

Siapa saja peserta Piala Super Spanyol 2027?

Keempat klub pernah merasakan gelar juara. Berikut para peserta dan rekam jejak mereka di Piala Super Spanyol: