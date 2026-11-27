Supercopa de Espana berpindah lokasi. Setelah lima tahun di Arab Saudi, turnamen mini Piala Super Spanyol mendatang akan digelar di Turki pada 2 hingga 6 Februari 2027. Klub-klub terbesar Spanyol akan tampil di tiga stadion paling ikonis dalam sepakbola Eropa, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Daftar pesertanya bertabur nama besar: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, dan Atletico Madrid akan bersaing memperebutkan gelar. Juara bertahan Barcelona menghadapi Atletico Madrid pada semifinal pertama (2 Februari), sedangkan Real Sociedad bertemu Real Madrid pada semifinal lainnya (3 Februari). Pemenang kedua laga itu akan berhadapan di final pada 6 Februari.

Siapa yang akan mengangkat trofi pertama sepakbola Spanyol musim ini di Istanbul? GOAL menyajikan informasi terbaru tentang tiket Piala Super Spanyol 2027, termasuk cara mendapatkannya dan perkiraan harganya.

Kapan Piala Super Spanyol 2027 digelar?

Piala Super Spanyol 2027 berlangsung di Turki mulai Selasa, 2 Februari hingga Sabtu, 6 Februari 2027. Ini kali pertama turnamen mini tersebut bergeser dari jadwal biasanya pada Januari.

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Selasa, 2 Februari 2027 Semifinal pertama: Barcelona vs Atletico Madrid Tiket Stadion Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Rabu, 3 Februari 2027 Semifinal kedua: Real Sociedad vs Real Madrid Tiket Stadion Beşiktaş (Istanbul) Sabtu, 6 Februari 2027 Final: belum ditentukan Tiket Rams Park (Istanbul)

Di mana Piala Super Spanyol 2027 digelar?

Ketiga pertandingan Piala Super Spanyol 2027, yakni dua semifinal dan final, akan dimainkan di tiga stadion berbeda di Istanbul:

Stadion Şükrü Saracoğlu (semifinal pertama)

Stadion Şükrü Saracoğlu (yang saat ini dikenal sebagai Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex karena alasan sponsor) merupakan salah satu arena sepakbola paling legendaris, mengintimidasi, dan bersejarah di Eropa. Para pendukungnya yang fanatik kerap menyebutnya sebagai 'Kuil'.

Terletak di distrik Kadıköy yang ramai di sisi Asia Istanbul, stadion dengan seluruh tempat duduk dan kapasitas 47.430 hingga 50.530 penonton ini telah menjadi markas raksasa klub multiolahraga Turki Fenerbahçe sejak dibuka pada 1908.

Stadion Beşiktaş (semifinal kedua)

Stadion Beşiktaş (juga dikenal sebagai Stadion Tüpraş) adalah arena olahraga modern di jantung Istanbul, tepat di tepi Selat Bosphorus yang indah. Lokasinya, yang menghadap ke perairan tempat Eropa dan Asia bertemu, secara luas dianggap sebagai salah satu lokasi stadion terindah di dunia. Stadion ini menampung sekitar 42.684 penonton dan telah menjadi markas Beşiktaş sejak 2016, dengan dukungan yang penuh semangat dari para penggemarnya.

Rams Park (final)

RAMS Park adalah stadion sepakbola kelas dunia yang terletak di kawasan Seyrantepe, distrik Sarıyer, di sisi Eropa Istanbul. Stadion berkapasitas 53.978 penonton ini telah menjadi markas Galatasaray sejak dibuka pada 2011.

Stadion Galatasaray sebelumnya, Stadion Ali Sami Yen, telah digunakan selama lebih dari 60 tahun dan terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa intens. Stadion itu kabarnya nyaris runtuh dan bencana besar bisa saja terjadi jika tetap digunakan.

Cara membeli tiket Piala Super Spanyol 2027

Turnamen Piala Super Spanyol diselenggarakan oleh Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF). Untuk membeli tiket resmi, pantau saluran berikut:

Daftar tunggu resmi : RFEF bekerja sama dengan 'Fever' untuk membuka daftar tunggu tiket resmi. Anda dapat mendaftar di Daftar Tunggu Resmi Piala Super Spanyol 2027 untuk memperoleh akses eksklusif ke prapenjualan, jadwal pertandingan, dan pemberitahuan harga sebelum penjualan umum dibuka.

: RFEF bekerja sama dengan 'Fever' untuk membuka daftar tunggu tiket resmi. Anda dapat mendaftar di Daftar Tunggu Resmi Piala Super Spanyol 2027 untuk memperoleh akses eksklusif ke prapenjualan, jadwal pertandingan, dan pemberitahuan harga sebelum penjualan umum dibuka. Situs resmi federasi : Penjualan untuk umum nantinya akan dibuka langsung melalui situs RFEF.

: Penjualan untuk umum nantinya akan dibuka langsung melalui situs RFEF. Portal klub: Klub peserta, yakni Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, dan Real Sociedad, juga akan menerima alokasi tiket resmi masing-masing untuk para pendukungnya. Anggota klub (socios) dapat memeriksa portal tiket resmi klub saat turnamen semakin dekat.

RFEF belum mengumumkan tanggal pasti penjualan umum. Pada edisi-edisi sebelumnya, tiket resmi Piala Super Spanyol biasanya mulai dijual mendekati tanggal turnamen, sekitar beberapa pekan sebelum pertandingan dimulai.

Karena edisi 2027 berlangsung pada awal Februari, tiket untuk umum diperkirakan mulai tersedia sekitar akhir Desember 2026 atau Januari 2027.

Selain membeli langsung melalui portal tiket resmi, penggemar juga dapat memperoleh tiket di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Piala Super Spanyol 2027?

Harga tiket resmi Piala Super Spanyol 2027 di Istanbul belum diumumkan. Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol (RFEF) biasanya mengumumkan periode penjualan resmi, kategori tempat duduk secara rinci, dan harga nominal tiket mendekati dimulainya turnamen.

Sebagai gambaran dari edisi-edisi sebelumnya di Arab Saudi, harga tiket resmi termurah untuk semifinal dimulai dari sekitar $25, sedangkan tiket final dari sekitar $47. Harga naik jauh lebih tinggi untuk tempat duduk utama di tribun bawah dan kategori VIP.

Pantau situs resmi RFEF dan klub untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk melihat ketersediaan terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Piala Super Spanyol

Ini akan menjadi edisi ke-43 Supercopa de España, kompetisi tahunan yang diikuti juara dan runner-up La Liga serta Copa del Rey musim sebelumnya. Sejak 2020, kompetisi ini dimainkan sebagai turnamen mini empat tim, dan edisi 2027 menjadi yang pertama digelar di Turki.

Barcelona datang ke Istanbul sebagai juara bertahan sekaligus favorit. Barcelona meraih gelar ke-16 mereka, yang memperpanjang rekor, pada Januari 2026 setelah mengalahkan Real Madrid di final di Jeddah. Itu merupakan kemenangan ketiga mereka atas Real Madrid dalam laga Clasico Piala Super Spanyol dalam empat tahun. Barcelona lolos sebagai juara La Liga, sedangkan Real Madrid sebagai runner-up liga.

Perbedaan menarik tahun ini datang dari Copa del Rey. Real Sociedad mengejutkan Atletico Madrid pada final 2026 dengan menang 4-3 lewat adu penalti setelah perpanjangan waktu untuk meraih gelar Copa keempat mereka. Kedua finalis pun mengamankan tempat di Istanbul. Hasilnya adalah Piala Super Spanyol yang jarang terjadi: tanpa Athletic Bilbao atau tim nonunggulan, hanya empat klub papan atas.

Ada pula cerita baru dalam undian semifinal. Formatnya mempertemukan juara Copa del Rey dengan runner-up La Liga, sehingga Real Sociedad mendapat kesempatan menghadapi Real Madrid, sementara Barcelona melawan Atletico Madrid untuk memperebutkan tempat di final. Final Clasico kembali mungkin terjadi, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, hal itu jauh dari kepastian.

Siapa saja peserta Piala Super Spanyol 2027?

Keempat klub sudah pernah menjuarai kompetisi ini. Berikut para peserta dan rekam jejak mereka di Piala Super Spanyol: