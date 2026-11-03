Piala Super Arab Saudi akan digelar di Kuwait dalam turnamen empat tim yang sengit. Klub-klub kuat Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah, dan Al-Kholood akan bersaing memperebutkan trofi di awal musim. Pertama kali digelar pada 2013, kompetisi ini telah berkembang dari laga pembuka musim tradisional menjadi turnamen gugur bergengsi yang digelar di berbagai lokasi utama di seluruh dunia.

GOAL telah merangkum semua informasi penting mengenai pertandingan serta jalur pemesanan terverifikasi untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk sebelum alokasi tiket habis.

Kapan Piala Super Arab Saudi digelar?

Edisi ke-13 Piala Super Arab Saudi berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 23 Desember, dengan dua laga semifinal sengit dan satu laga final.

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 19 Desember 2026, pukul 20.00 Al-Qadsiah vs Al-Ahli (Semifinal 1) Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kota Kuwait Tiket Minggu, 20 Desember 2026, pukul 20.00 Al-Nassr vs Al-Kholood (Semifinal 2) Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kota Kuwait Tiket Rabu, 23 Desember 2026, pukul 20.00 Final: Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2 Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kota Kuwait Tiket

Di mana membeli tiket Piala Super Arab Saudi?

Tiket resmi Piala Super Arab Saudi dijual secara daring melalui Webook, mitra penjualan tiket resmi yang ditunjuk untuk turnamen di Kuwait. Penjualan perdana mencakup alokasi penjualan umum untuk berbagai kategori tempat duduk standar serta paket tiket turnamen.

Jika alokasi tiket resmi untuk penjualan umum habis, platform penjualan kembali seperti Grintahub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan. Grintahub memungkinkan suporter membeli dan menukar tiket tempat duduk terverifikasi secara langsung dari penggemar lain yang tidak lagi dapat menghadiri pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Super Arab Saudi?

Harga tiket resmi kategori umum di Webook untuk satu pertandingan semifinal mulai dari sekitar SAR 120 (KWD 10), sedangkan paket tiket turnamen yang mencakup kedua semifinal dan final mulai dari sekitar SAR 305 (KWD 25).

Jika alokasi tiket resmi untuk penjualan umum habis, platform penjualan kembali seperti Grintahub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan. Harga tiket yang ditawarkan kembali di pasar sekunder mulai dari sekitar SAR 150, bergantung pada harga yang ditetapkan penjual dan ketersediaan kategori.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Super Arab Saudi