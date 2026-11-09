Piala Interkontinental FIFA kembali digelar untuk edisi ketiganya pada 2026, mempertemukan juara dari enam konfederasi sepak bola dunia untuk menentukan juara dunia antarklub yang tak terbantahkan. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli, dan Auckland FC telah memastikan tempat di turnamen ini, sementara wakil Amerika Selatan baru akan ditentukan pada akhir tahun.

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Kapan Piala Interkontinental FIFA 2026 digelar?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket 9 Desember 2026 Derbi Amerika: Toluca vs juara Copa Libertadores Doha, Qatar Tiket 12 Desember 2026 Piala Challenger FIFA: pemenang Piala Afrika-Asia-Pasifik vs pemenang Derbi Amerika Doha, Qatar Tiket 16 pertengahan Desember 2026 Final Piala Interkontinental FIFA: Paris Saint-Germain vs pemenang Piala Challenger Doha, Qatar Tiket

Di mana membeli tiket Piala Interkontinental FIFA 2026?

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Berapa harga tiket Piala Interkontinental FIFA 2026?

Harga pasti untuk edisi 2026 belum diumumkan, tetapi edisi sebelumnya dapat menjadi acuan bagi penggemar. Untuk edisi 2025 di Qatar, tiket penjualan umum FIFA untuk babak-babak awal dimulai dari hanya QAR 20, sekitar 5 dolar AS, sementara harga di platform penjualan kembali jauh lebih beragam ketika permintaan meningkat.

Harga tiket final Piala Interkontinental berkisar dari sekitar 82 dolar AS untuk kursi termurah yang tersedia hingga rata-rata sekitar 217 dolar AS untuk tiket kelas menengah.

Tiket pertandingan Piala Afrika-Asia-Pasifik dan Derbi Amerika cenderung menjadi pilihan paling terjangkau untuk menyaksikan turnamen ini, sementara harga tiket Piala Challenger dan final lebih tinggi karena besarnya pertaruhan dalam kedua pertandingan tersebut. Di Ticombo, harga berubah mengikuti penawaran dan permintaan secara langsung. Karena itu, semakin cepat penggemar memesan setelah tiket tersedia, semakin besar peluang mereka mendapatkan kursi termurah yang masih ada. Platform ini juga memungkinkan penggemar membandingkan kategori tempat duduk, sehingga mereka dapat menemukan tiket sesuai anggaran tanpa kehilangan kesempatan merasakan atmosfer pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Piala Interkontinental FIFA 2026

Piala Interkontinental menggunakan format empat tahap dengan lima pertandingan. Piala Afrika-Asia-Pasifik membuka turnamen dengan mempertemukan juara AFC dan CAF serta wakil Oseania dalam dua pertandingan berformat gugur, dengan hak menjadi tuan rumah bergantian antara Asia dan Afrika setiap tahun. Derbi Amerika kemudian mempertemukan juara Piala Champions CONCACAF dengan juara Copa Libertadores dalam satu pertandingan. Pemenang dari kedua pertandingan tersebut bertemu di Piala Challenger FIFA di tempat netral. Pemenangnya melaju untuk menghadapi juara Liga Champions UEFA, yang langsung lolos ke final tanpa bermain di babak sebelumnya.

Lima dari enam tempat untuk edisi 2026 sudah terisi. Al-Ahli lolos sebagai juara Liga Champions Elite AFC setelah mengalahkan Machida Zelvia di Jeddah. Toluca mengamankan tempat CONCACAF lewat kemenangan adu penalti atas Tigres. Mamelodi Sundowns menjuarai final Liga Champions CAF melawan AS FAR, sementara Auckland FC meraih tempat Oseania dengan menjuarai edisi perdana OFC Professional League. Paris Saint-Germain tampil sebagai juara Eropa sekaligus pemegang gelar Piala Interkontinental setelah mempertahankan gelar Liga Champions dengan mengalahkan Arsenal melalui adu penalti di Budapest. Itu berarti mereka kembali langsung tampil di final. Satu-satunya tempat yang belum terisi adalah milik Amerika Selatan, dengan juara Copa Libertadores 2026 baru akan ditentukan pada akhir tahun.