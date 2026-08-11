Piala FA 2026/27 menjanjikan untuk memenuhi reputasinya sebagai kompetisi sistem gugur paling tak terduga di dunia, saat klub-klub dari seluruh piramida sepakbola Inggris bersaing memperebutkan tempat di Stadion Wembley untuk duel puncak.

Setelah berbulan-bulan babak kualifikasi, kejutan tim kecil yang menumbangkan unggulan, dan drama berintensitas tinggi, panggung akan siap untuk satu final akbar lainnya di rumah sepakbola Inggris pada Mei 2027.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket penting, termasuk cara membelinya, perkiraan biaya, jadwal kompetisi, dan opsi premium.

Apa jadwal Piala FA?

Babak kualifikasi untuk Piala FA musim ini dimulai pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Kompetisi lengkap ini berlangsung selama lebih dari sembilan bulan, dan berpuncak pada final akbar di Stadion Wembley pada Sabtu, 22 Mei 2027.

Tanggal-tanggal penting untuk putaran utama turnamen meliputi:

7 November 2026: Putaran Pertama Utama (EFL League One & Two mulai masuk)

5 Desember 2026: Putaran Kedua Utama

9 Januari 2027: Putaran Ketiga Utama (Premier League & Championship mulai masuk)

13 Februari 2027: Putaran Keempat Utama

6 Maret 2027: Putaran Kelima Utama

3 April 2027: Perempat-final

24–25 April 2027: Semi-final

22 Mei 2027: Final

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala FA?

Membeli tiket langsung dari portal tiket resmi klub peserta adalah cara paling aman dan paling dapat diandalkan untuk mendapatkan kursi Piala FA.

Alokasi Prioritas: Tiket pertandingan Piala FA tidak otomatis termasuk dalam paket tiket musiman standar klub. Namun, pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub diberi akses prioritas pertama selama periode pembelian khusus.

Tiket pertandingan Piala FA tidak otomatis termasuk dalam paket tiket musiman standar klub. Namun, pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub diberi akses prioritas pertama selama periode pembelian khusus. Alokasi Wembley (Semi-final & Final): Klub peserta di semi-final dan final menerima alokasi tiket masing-masing, biasanya sekitar 30.000 tiket per klub untuk pertandingan di Wembley. Tiket-tiket ini didistribusikan langsung oleh klub finalis berdasarkan poin loyalitas dan status tiket musiman.

Klub peserta di semi-final dan final menerima alokasi tiket masing-masing, biasanya sekitar 30.000 tiket per klub untuk pertandingan di Wembley. Tiket-tiket ini didistribusikan langsung oleh klub finalis berdasarkan poin loyalitas dan status tiket musiman. Pasar Sekunder: Bagi suporter yang gagal mendapatkan alokasi resmi klub, platform sekunder menawarkan opsi penjualan kembali alternatif untuk pertandingan dengan permintaan tinggi. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Piala FA?

Permintaan dan harga tiket meningkat seiring kompetisi melaju menuju partai puncak di Wembley pada Mei. Berikut rincian harga tiket rata-rata:

Kebijakan Klub Tuan Rumah (Putaran 1–6): FA menetapkan harga tiket minimum £10 untuk putaran awal hingga Perempat-final. Klub tuan rumah menetapkan harga nominal berdasarkan level lawan dan lokasi tempat duduk.

FA menetapkan harga tiket minimum £10 untuk putaran awal hingga Perempat-final. Klub tuan rumah menetapkan harga nominal berdasarkan level lawan dan lokasi tempat duduk. Tingkatan Wembley (Semi-final & Final): Harga resmi Wembley distandarkan di seluruh kategori tempat duduk Kategori 1 hingga Kategori 4, dengan tiket dewasa berkisar dari £30 hingga £120 untuk semi-final dan £50 hingga £255 untuk final.

Tanggal Putaran Lokasi Perkiraan Harga Rata-rata Nominal Sabtu, 7 Nov 2026 Putaran Pertama Utama Berbagai Stadion £10 – £25 Sabtu, 5 Des 2026 Putaran Kedua Utama Berbagai Stadion £15 – £30 Sabtu, 9 Jan 2027 Putaran Ketiga Utama Berbagai Stadion £20 – £45 Sabtu, 13 Feb 2027 Putaran Keempat Utama Berbagai Stadion £25 – £50 Sabtu, 6 Mar 2027 Putaran Kelima Utama Berbagai Stadion £30 – £60 Sabtu, 3 Apr 2027 Perempat-final Berbagai Stadion £35 – £75 Sabtu, 24 Apr 2027 Semi-final Stadion Wembley, London £45 – £90 (Rata-rata: ~£60) Sabtu, 22 Mei 2027 Final Stadion Wembley, London £50 – £175+ (Rata-rata: ~£100)

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