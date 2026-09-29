Cara membeli tiket Piala Dunia Rugby League 2026: Harga tiket, tanggal, jadwal, venue, dan lainnya

Kita baru saja menyaksikan sejumlah aksi rugby league domestik yang mendebarkan dari Super League dan NRL, tetapi perhatian kini beralih ke panggung internasional seiring dimulainya Piala Dunia Rugby League pada 15 Oktober di Australia, dengan Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama.

Sebulan aksi sengit dan mendebarkan menanti dari Belahan Bumi Selatan, dengan 10 tim berjuang demi kejayaan dunia, dan Anda bisa menikmati seluruh sajian turnamen ini dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan yang ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Namun, mereka akan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rival Antipodea, Selandia Baru, serta Inggris, Samoa, dan Tonga.

Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan-pertandingan Piala Dunia Rugby League mendatang, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan Piala Dunia Rugby League 2026 digelar?

Piala Dunia Rugby League 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, akan berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen utama yang berlangsung selama sebulan ini akan menampilkan total 18 pertandingan, yaitu 15 laga fase grup, semifinal, dan final.

Ajang ini juga akan berlangsung secara bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap Tanggal Pertandingan fase grup 15 Oktober - 1 November Semifinal 7/8 November Final 15 November

Cara membeli tiket Piala Dunia Rugby League 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugby League, yang menautkan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota tuan rumah dan stadion tertentu.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia, serta Ticketmaster New Zealand. Bergantung pada venue spesifiknya, seperti pertandingan yang digelar di venue tertentu di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit akhir, para penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Rugby League 2026?

Tiket resmi kategori general admission untuk Piala Dunia Rugby League 2026 (RLWC2026) mulai dari AUD$19 untuk dewasa, tetapi harga akan bervariasi tergantung pada pertandingan spesifik, venue, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan Tiket dewasa (16+) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Fase grup & semifinal Mulai dari AUD$19 Mulai dari AUD$49 Final (Suncorp Stadium) Mulai dari AUD$39 Mulai dari AUD$109





Meski peta kategori individual yang spesifik sangat bergantung pada 10 tata letak stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi ke dalam beberapa tingkatan umum:

Kategori 1 / Premium : Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapisan bawah, memberikan pandangan sentral terbaik ke lapangan.

Kategori 2 : Biasanya terletak di tingkatan sisi atas atau sudut stadion.

Kategori 3 / General Admission : Biasanya berada di belakang tiang gawang atau dek atas yang lebih tinggi, menawarkan titik masuk paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu penyelenggaraan semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Apa jadwal Piala Dunia Rugby League 2026?

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Venue (Lokasi) Tiket Kam, 15 Okt (20:05 AEDT) Pool A: Australia vs Selandia Baru Allianz Stadium (Sydney) Tiket Jum, 16 Okt (17:45 AEDT) Pool B/C: Samoa vs Prancis CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sab, 17 Okt (14:25 PGT) Pool B/C: Papua Nugini vs Lebanon Santos National Football Stadium (Port Moresby) Akan diumumkan Sab, 17 Okt (17:05 AWST) Pool B/C: Inggris vs Tonga HBF Park (Perth) Tiket Min, 18 Okt (16:05 AEDT) Pool A: Fiji vs Kepulauan Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Tiket Jum, 23 Okt (20:05 AEDT) Pool B/C: Tonga vs Lebanon CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sab, 24 Okt (14:25 PGT) Pool B/C: Papua Nugini vs Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Akan diumumkan Sab, 24 Okt (14:35 AWST) Pool B/C: Inggris vs Prancis HBF Park (Perth) Tiket Min, 25 Okt (18:05 NZDT) Pool A: Selandia Baru vs Kepulauan Cook One NZ Stadium (Christchurch) Tiket Min, 25 Okt (19:05 AEST) Pool A: Australia vs Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Tiket Jum, 30 Okt (20:05 AEDT) Pool B/C: Inggris vs PNG WIN Stadium (Wollongong) Tiket Sab, 31 Okt (14:30 AEST) Pool A: Selandia Baru vs Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Tiket Sab, 31 Okt (19:05 AEST) Pool A: Australia vs Kepulauan Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Tiket Min, 1 Nov (17:40 AEDT) Pool B/C: Lebanon vs Prancis & Tonga vs Samoa CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sab, 7 Nov (20:05 AEDT) Semifinal 1 - TBC McDonald Jones Stadium (Newcastle) Akan diumumkan Min, 8 Nov (20:05 AEDT) Semifinal 2 - TBC Allianz Stadium (Sydney) Akan diumumkan Min, 15 Nov (18:35 AEST) Final - TBC Suncorp Stadium (Brisbane) Akan diumumkan

Apa saja venue Piala Dunia Rugby League 2026?

Sepuluh venue berikut akan menjadi tuan rumah pertandingan pada Piala Dunia Rugby League tahun ini:

Negara Venue (Lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa pemenang Piala Dunia Rugby League terbaru?

Edisi perdana Piala Dunia Rugby League berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbaru:

Tahun Pemenang Runner-up Skor final Venue (Lokasi) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inggris 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Selandia Baru 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Selandia Baru Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Selandia Baru 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inggris 16-8 Wembley (London) 1992 Australia Britania Raya 10-6 Wembley (London) 1988 Australia Selandia Baru 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Britania Raya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







