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Book Rugby League World Cup 2026 tickets
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Cara membeli tiket Piala Dunia Rugby League 2026: Harga tiket, tanggal, jadwal, venue, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan kursi pada ajang akbar Rugby League tahun ini di Belahan Bumi Selatan

Kita baru saja menyaksikan sejumlah aksi rugby league domestik yang mendebarkan dari Super League dan NRL, tetapi perhatian kini beralih ke panggung internasional seiring dimulainya Piala Dunia Rugby League pada 15 Oktober di Australia, dengan Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama.

Sebulan aksi sengit dan mendebarkan menanti dari Belahan Bumi Selatan, dengan 10 tim berjuang demi kejayaan dunia, dan Anda bisa menikmati seluruh sajian turnamen ini dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan yang ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Namun, mereka akan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rival Antipodea, Selandia Baru, serta Inggris, Samoa, dan Tonga.

Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan-pertandingan Piala Dunia Rugby League mendatang, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Kapan Piala Dunia Rugby League 2026 digelar?

Piala Dunia Rugby League 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, akan berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen utama yang berlangsung selama sebulan ini akan menampilkan total 18 pertandingan, yaitu 15 laga fase grup, semifinal, dan final.

Ajang ini juga akan berlangsung secara bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap

Tanggal

Pertandingan fase grup

15 Oktober - 1 November

Semifinal

7/8 November

Final

15 November

Cara membeli tiket Piala Dunia Rugby League 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugby League, yang menautkan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota tuan rumah dan stadion tertentu.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia, serta Ticketmaster New Zealand. Bergantung pada venue spesifiknya, seperti pertandingan yang digelar di venue tertentu di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit akhir, para penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Rugby League 2026?

Tiket resmi kategori general admission untuk Piala Dunia Rugby League 2026 (RLWC2026) mulai dari AUD$19 untuk dewasa, tetapi harga akan bervariasi tergantung pada pertandingan spesifik, venue, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan

Tiket dewasa (16+)

Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)

Fase grup & semifinal

Mulai dari AUD$19

Mulai dari AUD$49

Final (Suncorp Stadium)

Mulai dari AUD$39

Mulai dari AUD$109


Meski peta kategori individual yang spesifik sangat bergantung pada 10 tata letak stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi ke dalam beberapa tingkatan umum:

  • Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapisan bawah, memberikan pandangan sentral terbaik ke lapangan.
  • Kategori 2: Biasanya terletak di tingkatan sisi atas atau sudut stadion.
  • Kategori 3 / General Admission: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau dek atas yang lebih tinggi, menawarkan titik masuk paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu penyelenggaraan semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Apa jadwal Piala Dunia Rugby League 2026?

Tanggal & Waktu (lokal)

Pertandingan

Venue (Lokasi)

Tiket

Kam, 15 Okt (20:05 AEDT)

Pool A: Australia vs Selandia Baru

Allianz Stadium (Sydney)

Tiket

Jum, 16 Okt (17:45 AEDT)

Pool B/C: Samoa vs Prancis

CommBank Stadium (Sydney)

Tiket

Sab, 17 Okt (14:25 PGT)

Pool B/C: Papua Nugini vs Lebanon

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Akan diumumkan

Sab, 17 Okt (17:05 AWST)

Pool B/C: Inggris vs Tonga

HBF Park (Perth)

Tiket

Min, 18 Okt (16:05 AEDT)

Pool A: Fiji vs Kepulauan Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Tiket

Jum, 23 Okt (20:05 AEDT)

Pool B/C: Tonga vs Lebanon

CommBank Stadium (Sydney)

Tiket

Sab, 24 Okt (14:25 PGT)

Pool B/C: Papua Nugini vs Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Akan diumumkan

Sab, 24 Okt (14:35 AWST)

Pool B/C: Inggris vs Prancis

HBF Park (Perth)

Tiket

Min, 25 Okt (18:05 NZDT)

Pool A: Selandia Baru vs Kepulauan Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Tiket

Min, 25 Okt (19:05 AEST)

Pool A: Australia vs Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Tiket

Jum, 30 Okt (20:05 AEDT)

Pool B/C: Inggris vs PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Tiket

Sab, 31 Okt (14:30 AEST)

Pool A: Selandia Baru vs Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Tiket

Sab, 31 Okt (19:05 AEST)

Pool A: Australia vs Kepulauan Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Tiket

Min, 1 Nov (17:40 AEDT)

Pool B/C: Lebanon vs Prancis & Tonga vs Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Tiket

Sab, 7 Nov (20:05 AEDT)

Semifinal 1 - TBC

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Akan diumumkan

Min, 8 Nov (20:05 AEDT)

Semifinal 2 - TBC

Allianz Stadium (Sydney)

Akan diumumkan

Min, 15 Nov (18:35 AEST)

Final - TBC

Suncorp Stadium (Brisbane)

Akan diumumkan

Apa saja venue Piala Dunia Rugby League 2026?

Sepuluh venue berikut akan menjadi tuan rumah pertandingan pada Piala Dunia Rugby League tahun ini:

Negara

Venue (Lokasi)

Kapasitas

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Selandia Baru

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nugini

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Siapa pemenang Piala Dunia Rugby League terbaru?

Edisi perdana Piala Dunia Rugby League berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbaru:

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor final

Venue (Lokasi)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inggris

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Selandia Baru

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Selandia Baru

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Selandia Baru

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inggris

16-8

Wembley (London)

1992

Australia

Britania Raya

10-6

Wembley (London)

1988

Australia

Selandia Baru

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Britania Raya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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