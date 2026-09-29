Cara membeli tiket Piala Dunia Rugby League 2026: Harga tiket, tanggal, jadwal, venue, dan lainnya

Kita baru saja menyaksikan sejumlah aksi rugby league domestik yang mendebarkan dari Super League dan NRL, tetapi perhatian kini beralih ke panggung internasional seiring dimulainya Piala Dunia Rugby League pada 15 Oktober di Australia, dengan Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama.
Sebulan aksi sengit dan mendebarkan menanti dari Belahan Bumi Selatan, dengan 10 tim berjuang demi kejayaan dunia, dan Anda bisa menikmati seluruh sajian turnamen ini dengan memesan tiket pertandingan mulai hari ini.
Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan yang ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Namun, mereka akan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rival Antipodea, Selandia Baru, serta Inggris, Samoa, dan Tonga.
Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan-pertandingan Piala Dunia Rugby League mendatang, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan lainnya.
Kapan Piala Dunia Rugby League 2026 digelar?
Piala Dunia Rugby League 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, akan berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen utama yang berlangsung selama sebulan ini akan menampilkan total 18 pertandingan, yaitu 15 laga fase grup, semifinal, dan final.
Ajang ini juga akan berlangsung secara bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.
Tahap
Tanggal
Pertandingan fase grup
15 Oktober - 1 November
Semifinal
7/8 November
Final
15 November
Cara membeli tiket Piala Dunia Rugby League 2026
Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Rugby League, yang menautkan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota tuan rumah dan stadion tertentu.
Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia, serta Ticketmaster New Zealand. Bergantung pada venue spesifiknya, seperti pertandingan yang digelar di venue tertentu di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.
Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit akhir, para penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.
Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.
Berapa harga tiket Piala Dunia Rugby League 2026?
Tiket resmi kategori general admission untuk Piala Dunia Rugby League 2026 (RLWC2026) mulai dari AUD$19 untuk dewasa, tetapi harga akan bervariasi tergantung pada pertandingan spesifik, venue, dan kategori tempat duduk.
Jenis pertandingan
Tiket dewasa (16+)
Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)
Fase grup & semifinal
Mulai dari AUD$19
Mulai dari AUD$49
Final (Suncorp Stadium)
Mulai dari AUD$39
Mulai dari AUD$109
Meski peta kategori individual yang spesifik sangat bergantung pada 10 tata letak stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi ke dalam beberapa tingkatan umum:
- Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapisan bawah, memberikan pandangan sentral terbaik ke lapangan.
- Kategori 2: Biasanya terletak di tingkatan sisi atas atau sudut stadion.
- Kategori 3 / General Admission: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau dek atas yang lebih tinggi, menawarkan titik masuk paling terjangkau.
Pantau situs resmi tim nasional saat waktu penyelenggaraan semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.
Apa jadwal Piala Dunia Rugby League 2026?
Tanggal & Waktu (lokal)
Pertandingan
Venue (Lokasi)
Tiket
Kam, 15 Okt (20:05 AEDT)
Pool A: Australia vs Selandia Baru
Allianz Stadium (Sydney)
Jum, 16 Okt (17:45 AEDT)
Pool B/C: Samoa vs Prancis
CommBank Stadium (Sydney)
Sab, 17 Okt (14:25 PGT)
Pool B/C: Papua Nugini vs Lebanon
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Akan diumumkan
Sab, 17 Okt (17:05 AWST)
Pool B/C: Inggris vs Tonga
HBF Park (Perth)
Min, 18 Okt (16:05 AEDT)
Pool A: Fiji vs Kepulauan Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Jum, 23 Okt (20:05 AEDT)
Pool B/C: Tonga vs Lebanon
CommBank Stadium (Sydney)
Sab, 24 Okt (14:25 PGT)
Pool B/C: Papua Nugini vs Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Akan diumumkan
Sab, 24 Okt (14:35 AWST)
Pool B/C: Inggris vs Prancis
HBF Park (Perth)
Min, 25 Okt (18:05 NZDT)
Pool A: Selandia Baru vs Kepulauan Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Min, 25 Okt (19:05 AEST)
Pool A: Australia vs Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
Jum, 30 Okt (20:05 AEDT)
Pool B/C: Inggris vs PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sab, 31 Okt (14:30 AEST)
Pool A: Selandia Baru vs Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sab, 31 Okt (19:05 AEST)
Pool A: Australia vs Kepulauan Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Min, 1 Nov (17:40 AEDT)
Pool B/C: Lebanon vs Prancis & Tonga vs Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sab, 7 Nov (20:05 AEDT)
Semifinal 1 - TBC
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Akan diumumkan
Min, 8 Nov (20:05 AEDT)
Semifinal 2 - TBC
Allianz Stadium (Sydney)
Akan diumumkan
Min, 15 Nov (18:35 AEST)
Final - TBC
Suncorp Stadium (Brisbane)
Akan diumumkan
Apa saja venue Piala Dunia Rugby League 2026?
Sepuluh venue berikut akan menjadi tuan rumah pertandingan pada Piala Dunia Rugby League tahun ini:
Negara
Venue (Lokasi)
Kapasitas
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Selandia Baru
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nugini
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Siapa pemenang Piala Dunia Rugby League terbaru?
Edisi perdana Piala Dunia Rugby League berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbaru:
Tahun
Pemenang
Runner-up
Skor final
Venue (Lokasi)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inggris
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Selandia Baru
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Selandia Baru
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Selandia Baru
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inggris
16-8
Wembley (London)
1992
Australia
Britania Raya
10-6
Wembley (London)
1988
Australia
Selandia Baru
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Britania Raya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)