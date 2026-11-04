Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
RUGBYL-WC-2021-AUS-SAM-TROPHYAFP
Book Rugby League World Cup 2026 tickets
Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026: Selandia Baru vs Tonga, Australia vs Samoa, harga tiket semifinal, dan lainnya

SHOPPING

Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan kursi di perhelatan akbar rugbi liga tahun ini di Belahan Bumi Selatan

Belakangan ini kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang mendebarkan di Super League dan NRL. Kini perhatian beralih ke kancah internasional dan Piala Dunia Liga Rugbi, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini.

Setelah tiga pekan pertandingan fase grup yang sengit dan menegangkan, hanya empat tim yang masih berpeluang meraih gelar: Australia, Selandia Baru, Tonga, dan Samoa. Semifinal berlangsung akhir pekan ini (7 & 8 November), sementara final digelar Minggu depan (15 November). Anda bisa menikmati seluruh rangkaian turnamen dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar keempat berturut-turut dan gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Australia mungkin telah memenangi seluruh pertandingan fase grupnya, tetapi mereka tahu ujian berat menanti saat menghadapi Samoa akhir pekan ini. Jika lolos, mereka akan menghadapi pemenang laga Selandia Baru versus Tonga dalam partai puncak di Brisbane.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Tanggal & waktu (setempat)

Pertandingan

Tiket

Stadion (lokasi)

Sabtu, 7 November (20.05 AEDT)

Semifinal: Selandia Baru vs Tonga

Tiket

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Minggu, 8 November (20.05 AEDT)

Semifinal: Australia vs Samoa

Tiket

Allianz Stadium (Sydney)

Minggu, 15 November (18.35 AEST)

Final: belum ditentukan

Tiket

Suncorp Stadium (Brisbane)

Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota dan stadion tuan rumah.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada stadionnya, seperti untuk pertandingan yang digelar di sejumlah stadion di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket dijamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiket mereka berlaku dan akan tiba tepat waktu sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Harga tiket resmi kategori umum untuk Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari $19 AUD untuk dewasa, tetapi bervariasi menurut pertandingan, stadion, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan

Tiket dewasa (16 tahun ke atas)

Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)

Fase grup & semifinal

Mulai dari $19 AUD

Mulai dari $49 AUD

Final (Suncorp Stadium)

Mulai dari $39 AUD

Mulai dari $109 AUD

Meski denah setiap kategori tempat duduk sangat bergantung pada tata letak sepuluh stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi menjadi beberapa kategori umum:

  • Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan tribun bawah, dengan pemandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.
  • Kategori 2: Umumnya berada di tribun samping bagian atas atau sudut stadion.
  • Kategori 3 / Kategori umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional saat pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?

Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen yang berlangsung selama sebulan ini mencakup total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semifinal, dan final).

Turnamen ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kompetisi kursi roda.

Tahap

Tanggal

Pertandingan fase grup

15 Oktober - 1 November

Semifinal

7/8 November

Final

15 November

Stadion mana saja yang menjadi lokasi Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Sepuluh stadion berikut akan menggelar pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:

Negara

Stadion (lokasi)

Kapasitas

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Selandia Baru

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nugini

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Liga Rugbi berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbaru:

Tahun

Juara

Runner-up

Skor final

Stadion (lokasi)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inggris

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Selandia Baru

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Selandia Baru

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Selandia Baru

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inggris

16-8

Wembley (London)

1992

Australia

Britania Raya

10-6

Wembley (London)

1988

Australia

Selandia Baru

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Britania Raya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google