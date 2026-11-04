Belakangan ini kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang mendebarkan di Super League dan NRL. Kini perhatian beralih ke kancah internasional dan Piala Dunia Liga Rugbi, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini.

Setelah tiga pekan pertandingan fase grup yang sengit dan menegangkan, hanya empat tim yang masih berpeluang meraih gelar: Australia, Selandia Baru, Tonga, dan Samoa. Semifinal berlangsung akhir pekan ini (7 & 8 November), sementara final digelar Minggu depan (15 November). Anda bisa menikmati seluruh rangkaian turnamen dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Australia memulai turnamen sebagai favorit kuat untuk merebut gelar keempat berturut-turut dan gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Australia mungkin telah memenangi seluruh pertandingan fase grupnya, tetapi mereka tahu ujian berat menanti saat menghadapi Samoa akhir pekan ini. Jika lolos, mereka akan menghadapi pemenang laga Selandia Baru versus Tonga dalam partai puncak di Brisbane.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Stadion (lokasi) Sabtu, 7 November (20.05 AEDT) Semifinal: Selandia Baru vs Tonga Tiket McDonald Jones Stadium (Newcastle) Minggu, 8 November (20.05 AEDT) Semifinal: Australia vs Samoa Tiket Allianz Stadium (Sydney) Minggu, 15 November (18.35 AEST) Final: belum ditentukan Tiket Suncorp Stadium (Brisbane)

Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota dan stadion tuan rumah.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada stadionnya, seperti untuk pertandingan yang digelar di sejumlah stadion di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket dijamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiket mereka berlaku dan akan tiba tepat waktu sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Harga tiket resmi kategori umum untuk Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari $19 AUD untuk dewasa, tetapi bervariasi menurut pertandingan, stadion, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan Tiket dewasa (16 tahun ke atas) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Fase grup & semifinal Mulai dari $19 AUD Mulai dari $49 AUD Final (Suncorp Stadium) Mulai dari $39 AUD Mulai dari $109 AUD

Meski denah setiap kategori tempat duduk sangat bergantung pada tata letak sepuluh stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi menjadi beberapa kategori umum:

Kategori 1 / Premium : Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan tribun bawah, dengan pemandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.

: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan tribun bawah, dengan pemandangan terbaik ke bagian tengah lapangan. Kategori 2 : Umumnya berada di tribun samping bagian atas atau sudut stadion.

: Umumnya berada di tribun samping bagian atas atau sudut stadion. Kategori 3 / Kategori umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional saat pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?

Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen yang berlangsung selama sebulan ini mencakup total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semifinal, dan final).

Turnamen ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kompetisi kursi roda.

Tahap Tanggal Pertandingan fase grup 15 Oktober - 1 November Semifinal 7/8 November Final 15 November

Stadion mana saja yang menjadi lokasi Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Sepuluh stadion berikut akan menggelar pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:

Negara Stadion (lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Liga Rugbi berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbaru: