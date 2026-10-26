Belakangan ini kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang seru di Super League dan NRL. Namun, perhatian kini beralih ke ajang internasional dan Piala Dunia Liga Rugbi, yang dimulai pada 15 Oktober di Australia (Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama).

Persaingan sengit dan mendebarkan selama sebulan terus berlangsung di Belahan Bumi Selatan, dengan 10 tim memburu kejayaan dunia. Anda dapat menikmati seluruh rangkaian turnamen ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Australia mengawali turnamen sebagai favorit kuat untuk meraih gelar keempat secara beruntun dan gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Namun, mereka diperkirakan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rival dari kawasan Antipodea, Selandia Baru, serta Samoa dan Tonga.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 digelar?

Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini menampilkan total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semifinal, dan final).

Ajang ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap Tanggal Pertandingan fase grup 15 Oktober–1 November Semifinal 7/8 November Final 15 November

Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk masing-masing kota tuan rumah dan stadion.

Platform distribusi resmi utama adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada lokasi pertandingan, termasuk pertandingan di sejumlah tempat di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Harga tiket masuk umum resmi Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari AUD 19 untuk dewasa, tetapi akan bervariasi menurut pertandingan, tempat, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan Tiket dewasa (16 tahun ke atas) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Fase grup dan semifinal Mulai dari AUD 19 Mulai dari AUD 49 Final (Suncorp Stadium) Mulai dari AUD 39 Mulai dari AUD 109

Meski denah masing-masing kategori sangat bergantung pada tata letak 10 stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi menjadi beberapa kategori umum:

Kategori 1 / Premium : Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.

Kategori 2 : Biasanya berada di tribun atas di sisi lapangan atau sudut stadion.

Kategori 3 / Tiket masuk umum : Biasanya berada di belakang tiang gawang atau di tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket masuk paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktu pertandingan untuk mendapatkan informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk melihat ketersediaan tiket terkini.

Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Tanggal dan waktu (setempat) Pertandingan Stadion (lokasi) Tiket Jumat, 30 Oktober (20.05 AEDT) Grup B/C: Inggris vs Papua Nugini WIN Stadium (Wollongong) Tiket Sabtu, 31 Oktober (14.30 AEST) Grup A: Selandia Baru vs Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Tiket Sabtu, 31 Oktober (19.05 AEST) Grup A: Australia vs Kepulauan Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Tiket Minggu, 1 November (17.40 AEDT) Grup B/C: Lebanon vs Prancis & Tonga vs Samoa CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sabtu, 7 November (20.05 AEDT) Semifinal pertama, peserta belum ditentukan McDonald Jones Stadium (Newcastle) Belum diumumkan Minggu, 8 November (20.05 AEDT) Semifinal kedua, peserta belum ditentukan Allianz Stadium (Sydney) Belum diumumkan Minggu, 15 November (18.35 AEST) Final, peserta belum ditentukan Suncorp Stadium (Brisbane) Belum diumumkan

Di mana saja Piala Dunia Liga Rugbi 2026 digelar?

Sepuluh stadion berikut akan menjadi tempat pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:

Negara Stadion (lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi edisi terbaru?

Piala Dunia Liga Rugbi pertama kali digelar pada 1954. Berikut final-final terbarunya:

Tahun Juara Runner-up Skor final Stadion (lokasi) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inggris 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Selandia Baru 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Selandia Baru Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Selandia Baru 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inggris 16-8 Wembley (London) 1992 Australia Britania Raya 10-6 Wembley (London) 1988 Australia Selandia Baru 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Britania Raya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







