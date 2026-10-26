Belakangan ini kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang seru di Super League dan NRL. Namun, perhatian kini beralih ke ajang internasional dan Piala Dunia Liga Rugbi, yang dimulai pada 15 Oktober di Australia (Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama).
Persaingan sengit dan mendebarkan selama sebulan terus berlangsung di Belahan Bumi Selatan, dengan 10 tim memburu kejayaan dunia. Anda dapat menikmati seluruh rangkaian turnamen ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.
Australia mengawali turnamen sebagai favorit kuat untuk meraih gelar keempat secara beruntun dan gelar ke-13 secara keseluruhan sejak edisi perdana pada 1954. Namun, mereka diperkirakan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rival dari kawasan Antipodea, Selandia Baru, serta Samoa dan Tonga.
Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.
Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 digelar?
Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini menampilkan total 18 pertandingan (15 pertandingan fase grup, semifinal, dan final).
Ajang ini berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.
Tahap
Tanggal
Pertandingan fase grup
15 Oktober–1 November
Semifinal
7/8 November
Final
15 November
Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026
Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk masing-masing kota tuan rumah dan stadion.
Platform distribusi resmi utama adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada lokasi pertandingan, termasuk pertandingan di sejumlah tempat di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.
Penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.
Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima tepat waktu untuk hari pertandingan.
Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?
Harga tiket masuk umum resmi Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari AUD 19 untuk dewasa, tetapi akan bervariasi menurut pertandingan, tempat, dan kategori tempat duduk.
Jenis pertandingan
Tiket dewasa (16 tahun ke atas)
Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)
Fase grup dan semifinal
Mulai dari AUD 19
Mulai dari AUD 49
Final (Suncorp Stadium)
Mulai dari AUD 39
Mulai dari AUD 109
Meski denah masing-masing kategori sangat bergantung pada tata letak 10 stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk dibagi menjadi beberapa kategori umum:
- Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tribun bawah, menawarkan pandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.
- Kategori 2: Biasanya berada di tribun atas di sisi lapangan atau sudut stadion.
- Kategori 3 / Tiket masuk umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau di tribun atas yang lebih tinggi, dengan harga tiket masuk paling terjangkau.
Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktu pertandingan untuk mendapatkan informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk melihat ketersediaan tiket terkini.
Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?
Tanggal dan waktu (setempat)
Pertandingan
Stadion (lokasi)
Tiket
Jumat, 30 Oktober (20.05 AEDT)
Grup B/C: Inggris vs Papua Nugini
WIN Stadium (Wollongong)
Sabtu, 31 Oktober (14.30 AEST)
Grup A: Selandia Baru vs Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sabtu, 31 Oktober (19.05 AEST)
Grup A: Australia vs Kepulauan Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Minggu, 1 November (17.40 AEDT)
Grup B/C: Lebanon vs Prancis & Tonga vs Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sabtu, 7 November (20.05 AEDT)
Semifinal pertama, peserta belum ditentukan
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Belum diumumkan
Minggu, 8 November (20.05 AEDT)
Semifinal kedua, peserta belum ditentukan
Allianz Stadium (Sydney)
Belum diumumkan
Minggu, 15 November (18.35 AEST)
Final, peserta belum ditentukan
Suncorp Stadium (Brisbane)
Belum diumumkan
Di mana saja Piala Dunia Liga Rugbi 2026 digelar?
Sepuluh stadion berikut akan menjadi tempat pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:
Negara
Stadion (lokasi)
Kapasitas
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Selandia Baru
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nugini
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi edisi terbaru?
Piala Dunia Liga Rugbi pertama kali digelar pada 1954. Berikut final-final terbarunya:
Tahun
Juara
Runner-up
Skor final
Stadion (lokasi)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inggris
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Selandia Baru
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Selandia Baru
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Selandia Baru
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inggris
16-8
Wembley (London)
1992
Australia
Britania Raya
10-6
Wembley (London)
1988
Australia
Selandia Baru
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Britania Raya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)