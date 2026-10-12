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Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026: Harga tiket, tanggal, jadwal, lokasi pertandingan, dan informasi lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan kursi di perhelatan akbar rugbi liga tahun ini di Belahan Bumi Selatan

Belakangan ini, kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang mendebarkan di Super League dan NRL. Kini perhatian beralih ke level internasional saat Piala Dunia Liga Rugbi dimulai pada 15 Oktober di Australia, dengan Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama.

Selama sebulan, aksi sengit dan mendebarkan menanti di Belahan Bumi Selatan. Sebanyak 10 tim akan berjuang meraih kejayaan dunia, dan Anda bisa menikmati seluruh rangkaian turnamen dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Australia menjadi favorit kuat untuk merebut gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan ke-13 kalinya secara keseluruhan sejak turnamen perdana pada 1954. Namun, Australia diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rivalnya dari kawasan Antipodea, Selandia Baru, serta Inggris, Samoa, dan Tonga.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terkini untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?

Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, akan berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini akan menggelar total 18 pertandingan, terdiri dari 15 pertandingan babak grup, semifinal, dan final.

Ajang ini juga akan berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap

Tanggal

Pertandingan babak grup

15 Oktober hingga 1 November

Semifinal

7/8 November

Final

15 November

Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota dan stadion penyelenggara.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada lokasi pertandingan, termasuk sejumlah tempat di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Harga tiket masuk umum resmi untuk Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari 19 dolar Australia bagi orang dewasa, tetapi berbeda-beda menurut pertandingan, tempat penyelenggaraan, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan

Tiket dewasa (16 tahun ke atas)

Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)

Babak grup dan semifinal

Mulai dari 19 dolar Australia

Mulai dari 49 dolar Australia

Final (Suncorp Stadium)

Mulai dari 39 dolar Australia

Mulai dari 109 dolar Australia


Meski denah setiap kategori sangat bergantung pada tata letak 10 stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk terbagi dalam beberapa kategori umum:

  • Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tingkat bawah, dengan pemandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.
  • Kategori 2: Biasanya berada di tingkat atas sisi lapangan atau sudut stadion.
  • Kategori 3 / Tiket masuk umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau bagian atas tribun yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional saat turnamen semakin dekat untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Tanggal dan waktu (setempat)

Pertandingan

Tempat (lokasi)

Tiket

Kamis, 15 Oktober (20.05 AEDT)

Grup A: Australia vs Selandia Baru

Allianz Stadium (Sydney)

Tiket

Jumat, 16 Oktober (17.45 AEDT)

Grup B/C: Samoa vs Prancis

CommBank Stadium (Sydney)

Tiket

Sabtu, 17 Oktober (14.25 PGT)

Grup B/C: Papua Nugini vs Lebanon

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Akan diumumkan

Sabtu, 17 Oktober (17.05 AWST)

Grup B/C: Inggris vs Tonga

HBF Park (Perth)

Tiket

Minggu, 18 Oktober (16.05 AEDT)

Grup A: Fiji vs Kepulauan Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Tiket

Jumat, 23 Oktober (20.05 AEDT)

Grup B/C: Tonga vs Lebanon

CommBank Stadium (Sydney)

Tiket

Sabtu, 24 Oktober (14.25 PGT)

Grup B/C: Papua Nugini vs Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Akan diumumkan

Sabtu, 24 Oktober (14.35 AWST)

Grup B/C: Inggris vs Prancis

HBF Park (Perth)

Tiket

Minggu, 25 Oktober (18.05 NZDT)

Grup A: Selandia Baru vs Kepulauan Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Tiket

Minggu, 25 Oktober (19.05 AEST)

Grup A: Australia vs Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Tiket

Jumat, 30 Oktober (20.05 AEDT)

Grup B/C: Inggris vs Papua Nugini

WIN Stadium (Wollongong)

Tiket

Sabtu, 31 Oktober (14.30 AEST)

Grup A: Selandia Baru vs Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Tiket

Sabtu, 31 Oktober (19.05 AEST)

Grup A: Australia vs Kepulauan Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Tiket

Minggu, 1 November (17.40 AEDT)

Grup B/C: Lebanon vs Prancis dan Tonga vs Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Tiket

Sabtu, 7 November (20.05 AEDT)

Semifinal pertama: peserta belum ditentukan

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Akan diumumkan

Minggu, 8 November (20.05 AEDT)

Semifinal kedua: peserta belum ditentukan

Allianz Stadium (Sydney)

Akan diumumkan

Minggu, 15 November (18.35 AEST)

Final: peserta belum ditentukan

Suncorp Stadium (Brisbane)

Akan diumumkan

Di mana saja Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?

Sepuluh tempat berikut akan menggelar pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:

Negara

Tempat (lokasi)

Kapasitas

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Selandia Baru

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nugini

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Liga Rugbi berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbarunya:

Tahun

Juara

Runner-up

Skor final

Tempat (lokasi)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inggris

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Selandia Baru

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Selandia Baru

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Selandia Baru

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inggris

16-8

Wembley (London)

1992

Australia

Britania Raya

10-6

Wembley (London)

1988

Australia

Selandia Baru

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Britania Raya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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