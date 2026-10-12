Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026: Harga tiket, tanggal, jadwal, lokasi pertandingan, dan informasi lainnya

Belakangan ini, kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang mendebarkan di Super League dan NRL. Kini perhatian beralih ke level internasional saat Piala Dunia Liga Rugbi dimulai pada 15 Oktober di Australia, dengan Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama.
Selama sebulan, aksi sengit dan mendebarkan menanti di Belahan Bumi Selatan. Sebanyak 10 tim akan berjuang meraih kejayaan dunia, dan Anda bisa menikmati seluruh rangkaian turnamen dengan memesan tiket pertandingan hari ini.
Australia menjadi favorit kuat untuk merebut gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan ke-13 kalinya secara keseluruhan sejak turnamen perdana pada 1954. Namun, Australia diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rivalnya dari kawasan Antipodea, Selandia Baru, serta Inggris, Samoa, dan Tonga.
Berikut GOAL sajikan informasi tiket terkini untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.
Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?
Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, akan berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini akan menggelar total 18 pertandingan, terdiri dari 15 pertandingan babak grup, semifinal, dan final.
Ajang ini juga akan berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.
Tahap
Tanggal
Pertandingan babak grup
15 Oktober hingga 1 November
Semifinal
7/8 November
Final
15 November
Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026
Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota dan stadion penyelenggara.
Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada lokasi pertandingan, termasuk sejumlah tempat di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.
Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.
Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima sebelum hari pertandingan.
Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?
Harga tiket masuk umum resmi untuk Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari 19 dolar Australia bagi orang dewasa, tetapi berbeda-beda menurut pertandingan, tempat penyelenggaraan, dan kategori tempat duduk.
Jenis pertandingan
Tiket dewasa (16 tahun ke atas)
Tiket keluarga (2+2 atau 1+3)
Babak grup dan semifinal
Mulai dari 19 dolar Australia
Mulai dari 49 dolar Australia
Final (Suncorp Stadium)
Mulai dari 39 dolar Australia
Mulai dari 109 dolar Australia
Meski denah setiap kategori sangat bergantung pada tata letak 10 stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk terbagi dalam beberapa kategori umum:
- Kategori 1 / Premium: Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tingkat bawah, dengan pemandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.
- Kategori 2: Biasanya berada di tingkat atas sisi lapangan atau sudut stadion.
- Kategori 3 / Tiket masuk umum: Biasanya berada di belakang tiang gawang atau bagian atas tribun yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.
Pantau situs resmi tim nasional saat turnamen semakin dekat untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?
Tanggal dan waktu (setempat)
Pertandingan
Tempat (lokasi)
Tiket
Kamis, 15 Oktober (20.05 AEDT)
Grup A: Australia vs Selandia Baru
Allianz Stadium (Sydney)
Jumat, 16 Oktober (17.45 AEDT)
Grup B/C: Samoa vs Prancis
CommBank Stadium (Sydney)
Sabtu, 17 Oktober (14.25 PGT)
Grup B/C: Papua Nugini vs Lebanon
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Akan diumumkan
Sabtu, 17 Oktober (17.05 AWST)
Grup B/C: Inggris vs Tonga
HBF Park (Perth)
Minggu, 18 Oktober (16.05 AEDT)
Grup A: Fiji vs Kepulauan Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Jumat, 23 Oktober (20.05 AEDT)
Grup B/C: Tonga vs Lebanon
CommBank Stadium (Sydney)
Sabtu, 24 Oktober (14.25 PGT)
Grup B/C: Papua Nugini vs Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Akan diumumkan
Sabtu, 24 Oktober (14.35 AWST)
Grup B/C: Inggris vs Prancis
HBF Park (Perth)
Minggu, 25 Oktober (18.05 NZDT)
Grup A: Selandia Baru vs Kepulauan Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Minggu, 25 Oktober (19.05 AEST)
Grup A: Australia vs Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
Jumat, 30 Oktober (20.05 AEDT)
Grup B/C: Inggris vs Papua Nugini
WIN Stadium (Wollongong)
Sabtu, 31 Oktober (14.30 AEST)
Grup A: Selandia Baru vs Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sabtu, 31 Oktober (19.05 AEST)
Grup A: Australia vs Kepulauan Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Minggu, 1 November (17.40 AEDT)
Grup B/C: Lebanon vs Prancis dan Tonga vs Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sabtu, 7 November (20.05 AEDT)
Semifinal pertama: peserta belum ditentukan
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Akan diumumkan
Minggu, 8 November (20.05 AEDT)
Semifinal kedua: peserta belum ditentukan
Allianz Stadium (Sydney)
Akan diumumkan
Minggu, 15 November (18.35 AEST)
Final: peserta belum ditentukan
Suncorp Stadium (Brisbane)
Akan diumumkan
Di mana saja Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?
Sepuluh tempat berikut akan menggelar pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:
Negara
Tempat (lokasi)
Kapasitas
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Selandia Baru
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nugini
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi dalam beberapa edisi terakhir?
Edisi perdana Piala Dunia Liga Rugbi berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbarunya:
Tahun
Juara
Runner-up
Skor final
Tempat (lokasi)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inggris
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Selandia Baru
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Selandia Baru
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Selandia Baru
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inggris
16-8
Wembley (London)
1992
Australia
Britania Raya
10-6
Wembley (London)
1988
Australia
Selandia Baru
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Britania Raya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)