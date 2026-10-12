Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026: Harga tiket, tanggal, jadwal, lokasi pertandingan, dan informasi lainnya

Belakangan ini, kita telah menyaksikan pertandingan liga rugbi domestik yang mendebarkan di Super League dan NRL. Kini perhatian beralih ke level internasional saat Piala Dunia Liga Rugbi dimulai pada 15 Oktober di Australia, dengan Selandia Baru dan Papua Nugini juga menjadi tuan rumah bersama.

Selama sebulan, aksi sengit dan mendebarkan menanti di Belahan Bumi Selatan. Sebanyak 10 tim akan berjuang meraih kejayaan dunia, dan Anda bisa menikmati seluruh rangkaian turnamen dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Australia menjadi favorit kuat untuk merebut gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan ke-13 kalinya secara keseluruhan sejak turnamen perdana pada 1954. Namun, Australia diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dari sesama tuan rumah sekaligus rivalnya dari kawasan Antipodea, Selandia Baru, serta Inggris, Samoa, dan Tonga.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terkini untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?

Piala Dunia Liga Rugbi 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, akan berlangsung dari Kamis, 15 Oktober hingga Minggu, 15 November. Turnamen selama sebulan ini akan menggelar total 18 pertandingan, terdiri dari 15 pertandingan babak grup, semifinal, dan final.

Ajang ini juga akan berlangsung bersamaan dengan kompetisi putri dan kursi roda.

Tahap Tanggal Pertandingan babak grup 15 Oktober hingga 1 November Semifinal 7/8 November Final 15 November

Cara membeli tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026

Tiket resmi dapat dibeli melalui situs Piala Dunia Liga Rugbi, yang menyediakan tautan langsung ke portal penjualan resmi untuk setiap kota dan stadion penyelenggara.

Platform distribusi resmi utamanya adalah Ticketmaster Australia (dan Ticketmaster New Zealand). Bergantung pada lokasi pertandingan, termasuk sejumlah tempat di Australia atau Selandia Baru, Ticketek juga digunakan sebagai agen mitra.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi oleh program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Harga tiket masuk umum resmi untuk Piala Dunia Liga Rugbi 2026 (RLWC2026) mulai dari 19 dolar Australia bagi orang dewasa, tetapi berbeda-beda menurut pertandingan, tempat penyelenggaraan, dan kategori tempat duduk.

Jenis pertandingan Tiket dewasa (16 tahun ke atas) Tiket keluarga (2+2 atau 1+3) Babak grup dan semifinal Mulai dari 19 dolar Australia Mulai dari 49 dolar Australia Final (Suncorp Stadium) Mulai dari 39 dolar Australia Mulai dari 109 dolar Australia





Meski denah setiap kategori sangat bergantung pada tata letak 10 stadion berbeda di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini, tempat duduk terbagi dalam beberapa kategori umum:

Kategori 1 / Premium : Berada di sepanjang garis tengah dan sisi lapangan pada tingkat bawah, dengan pemandangan terbaik ke bagian tengah lapangan.

Kategori 2 : Biasanya berada di tingkat atas sisi lapangan atau sudut stadion.

Kategori 3 / Tiket masuk umum : Biasanya berada di belakang tiang gawang atau bagian atas tribun yang lebih tinggi, dengan harga tiket paling terjangkau.

Pantau situs resmi tim nasional saat turnamen semakin dekat untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Bagaimana jadwal Piala Dunia Liga Rugbi 2026?

Tanggal dan waktu (setempat) Pertandingan Tempat (lokasi) Tiket Kamis, 15 Oktober (20.05 AEDT) Grup A: Australia vs Selandia Baru Allianz Stadium (Sydney) Tiket Jumat, 16 Oktober (17.45 AEDT) Grup B/C: Samoa vs Prancis CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sabtu, 17 Oktober (14.25 PGT) Grup B/C: Papua Nugini vs Lebanon Santos National Football Stadium (Port Moresby) Akan diumumkan Sabtu, 17 Oktober (17.05 AWST) Grup B/C: Inggris vs Tonga HBF Park (Perth) Tiket Minggu, 18 Oktober (16.05 AEDT) Grup A: Fiji vs Kepulauan Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Tiket Jumat, 23 Oktober (20.05 AEDT) Grup B/C: Tonga vs Lebanon CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sabtu, 24 Oktober (14.25 PGT) Grup B/C: Papua Nugini vs Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Akan diumumkan Sabtu, 24 Oktober (14.35 AWST) Grup B/C: Inggris vs Prancis HBF Park (Perth) Tiket Minggu, 25 Oktober (18.05 NZDT) Grup A: Selandia Baru vs Kepulauan Cook One NZ Stadium (Christchurch) Tiket Minggu, 25 Oktober (19.05 AEST) Grup A: Australia vs Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Tiket Jumat, 30 Oktober (20.05 AEDT) Grup B/C: Inggris vs Papua Nugini WIN Stadium (Wollongong) Tiket Sabtu, 31 Oktober (14.30 AEST) Grup A: Selandia Baru vs Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Tiket Sabtu, 31 Oktober (19.05 AEST) Grup A: Australia vs Kepulauan Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Tiket Minggu, 1 November (17.40 AEDT) Grup B/C: Lebanon vs Prancis dan Tonga vs Samoa CommBank Stadium (Sydney) Tiket Sabtu, 7 November (20.05 AEDT) Semifinal pertama: peserta belum ditentukan McDonald Jones Stadium (Newcastle) Akan diumumkan Minggu, 8 November (20.05 AEDT) Semifinal kedua: peserta belum ditentukan Allianz Stadium (Sydney) Akan diumumkan Minggu, 15 November (18.35 AEST) Final: peserta belum ditentukan Suncorp Stadium (Brisbane) Akan diumumkan

Di mana saja Piala Dunia Liga Rugbi 2026 berlangsung?

Sepuluh tempat berikut akan menggelar pertandingan Piala Dunia Liga Rugbi tahun ini:

Negara Tempat (lokasi) Kapasitas Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Selandia Baru One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nugini Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Siapa saja juara Piala Dunia Liga Rugbi dalam beberapa edisi terakhir?

Edisi perdana Piala Dunia Liga Rugbi berlangsung pada 1954. Berikut adalah final-final terbarunya:

Tahun Juara Runner-up Skor final Tempat (lokasi) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inggris 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Selandia Baru 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Selandia Baru Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Selandia Baru 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inggris 16-8 Wembley (London) 1992 Australia Britania Raya 10-6 Wembley (London) 1988 Australia Selandia Baru 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Britania Raya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







