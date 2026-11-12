Cara Membeli Tiket Nitto ATP Finals: Tanggal di Tarino, Harga Tiket, dan Lainnya

Nitto ATP Finals 2026 akan digelar di Inalpi Arena, Turin, Italia, dengan mempertemukan para petenis terbaik di nomor putra. Turnamen penutup musim yang bergengsi ini berlangsung pada 15 hingga 22 November.

Perhatian dunia tertuju pada turnamen elite ini, sehingga permintaan tiket sangat tinggi. GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket sekarang agar tidak melewatkan satu momen pun dari pertandingan.

Kapan Nitto ATP Finals digelar?

Tanggal & waktu Babak Lokasi Tiket Minggu, 15 November 2026 Babak penyisihan grup Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Senin, 16 November 2026 Babak penyisihan grup Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Selasa, 17 November 2026 Babak penyisihan grup Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Rabu, 18 November 2026 Babak penyisihan grup Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Kamis, 19 November 2026 Babak penyisihan grup Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Jumat, 20 November 2026 Babak penyisihan grup Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Sabtu, 21 November 2026 Semifinal Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket Minggu, 22 November 2026 Final kejuaraan Inalpi Arena, Turin, Italia Tiket

Di mana membeli tiket Nitto ATP Finals?

Tempat terbaik untuk mendapatkan tiket adalah situs resmi Nitto ATP Finals. Tiket dirilis secara bertahap, dengan akses lebih awal biasanya diberikan kepada penggemar yang terdaftar dan pelanggan buletin. Begitu penjualan umum dibuka, tiket cepat habis karena eksklusivitas turnamen elite ini.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, Ticombo bisa menjadi pilihan Anda. Melalui pasar penjualan kembali seperti Ticombo, Anda dapat menemukan kursi yang masih tersedia untuk turnamen tenis besar ini meski tiket melalui saluran penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals?

Harga tiket turnamen tenis bergengsi ini bervariasi menurut sesi dan lokasi kursi yang Anda pilih di Inalpi Arena. Jika membeli langsung dari penyedia tiket resmi, harga umumnya mulai sekitar €82 untuk pertandingan penyisihan grup pada siang hari. Ini merupakan cara paling terjangkau untuk menyaksikan langsung tenis kelas dunia.

Jika jatah tiket resmi untuk penjualan umum habis, platform penjualan kembali seperti Ticombo menawarkan pilihan lain untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan. Harga di pasar penjualan kembali saat ini mulai sekitar €176 untuk sesi-sesi awal babak penyisihan grup.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Nitto ATP Finals

Nitto ATP Finals merupakan puncak penutup musim tenis profesional putra. Turnamen eksklusif ini hanya diikuti delapan petenis tunggal terbaik dan delapan pasangan ganda terbaik di dunia. Alih-alih menggunakan sistem gugur sejak awal, turnamen dimulai dengan babak penyisihan grup berformat setiap peserta saling bertemu. Dua peserta teratas dari setiap grup kemudian melaju ke semifinal dengan sistem gugur, sebelum pertandingan final kejuaraan digelar pada Minggu, 22 November.

Karena tidak ada babak awal melawan lawan yang berperingkat lebih rendah, setiap sesi pasti menyajikan duel besar antara para bintang papan atas. Edisi 2026 menandai tahun keenam berturut-turut turnamen ini digelar di Turin, Italia. Para penggemar tuan rumah akan memberikan dukungan penuh kepada juara bertahan Jannik Sinner, yang berupaya mempertahankan gelarnya menghadapi penantang tangguh seperti Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev.