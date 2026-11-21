Nitto ATP Finals menjadi puncak musim tenis profesional putra yang penuh intensitas. Delapan pemain tunggal dan delapan tim ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar akhir tahun yang bergengsi. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa memesan tiketnya sekarang.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut menjadi panggung bagi para bintang tenis dan kembali menjadi tuan rumah pada 15-22 November tahun ini.

Pada edisi 2025, jagoan tuan rumah Jannik Sinner mempertahankan gelarnya dan menambah babak menarik dalam sejarah turnamen ini. Meski bintang Italia itu sayangnya absen pada edisi tahun ini akibat cedera, jajaran pemain papan atas, termasuk Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, dan Ben Shelton, tetap siap menyuguhkan aksi bagi para penggemar yang antusias.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat di Nitto ATP Finals, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung pada Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi, mencakup pertandingan siang dan malam, sebelum mencapai puncaknya pada laga final yang dinanti-nantikan pada Minggu kedua.

Tanggal Tahap (Waktu CET) Tiket Sabtu, 21 November Semifinal: Sesi malam (18.00) Tiket Minggu, 22 November Final kejuaraan: Satu sesi (15.00) Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk satu hari maupun beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses ke tahap pembelian prioritas khusus yang dimulai sepekan lebih awal.

Kanal resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences untuk paket premium.

Anda yang ingin mendapatkan tiket menjelang turnamen juga dapat membelinya melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya valid dan akan tiba tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi, bergantung pada sesi pertandingan (laga awal babak grup dibandingkan semifinal atau final) dan kategori tempat duduk. Jika mencari tiket termurah, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menjadi pilihan paling terjangkau.

Tiket dijual per sesi siang atau malam, maupun dalam bentuk tiket terusan untuk beberapa hari.

• Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

• Final (Minggu, 22 November): Tiket masuk umum mulai dari €749, sementara harga tempat duduk premium di lantai arena (parterre) mencapai €2.172.

• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak akhir habis terjual, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai dari €15–€45) atau akses Fan Village (€15-€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico) di Turin, Italia.

Turin, kota yang dikenal dengan sejarahnya yang kaya, arsitektur elegan, dan sajian kulinernya, menjadi latar yang memukau bagi turnamen tenis kelas dunia ini.

Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia dan menawarkan pengalaman modern bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen tersebut sejak 2021 dan akan terus menggelarnya hingga 2027.

Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa edisi terakhir?