Nitto ATP Finals menjadi puncak musim tenis profesional putra yang berlangsung penuh intensitas. Delapan petenis tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar akhir tahun yang bergengsi. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa memesan tiketnya sekarang.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut menjadi panggung bagi para bintang tenis dan kembali menjadi lokasi turnamen pada November ini (15–22 November).

Pada edisi 2025, jagoan tuan rumah Jannik Sinner mempertahankan gelarnya dan menambah kisah menarik dalam sejarah turnamen ini. Meski petenis Italia tersebut sayangnya absen dari edisi tahun ini karena cedera, deretan bintang termasuk Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, dan Ben Shelton tetap siap menyuguhkan aksi bagi para penggemar yang antusias.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di Nitto ATP Finals, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung di Turin, Italia, dari Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November. Turnamen ini memiliki 15 sesi berbeda, mencakup pertandingan siang dan malam, yang berpuncak pada final pada Minggu kedua.

Tanggal Tahap (waktu CET) Tiket Jumat, 20 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Sabtu, 21 November Semifinal: Sesi siang (11.30) Tiket Semifinal: Sesi malam (18.00) Tiket Minggu, 22 November Final kejuaraan: Satu sesi (15.00) Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk sesi individual dan paket beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses ke tahap pembelian khusus yang dimulai sepekan lebih awal.

Saluran resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs penjualan tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences (untuk paket premium).

Mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir juga bisa membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: Setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli yakin tiket mereka valid dan akan tiba tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi, bergantung pada sesi pertandingan (laga awal babak grup dibandingkan dengan semifinal atau final) dan kategori tempat duduk. Jika Anda mencari tiket termurah, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menjadi pilihan paling terjangkau.

Tiket dijual untuk masing-masing sesi siang atau malam, maupun dalam bentuk paket gabungan untuk beberapa hari.

• Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

• Final (Minggu, 22 November): Harga tiket masuk umum mulai €749, sedangkan kursi premium di area lantai arena (parterre) mencapai €2.172.

• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak akhir habis terjual, Anda bisa membeli tiket sesi latihan (mulai €15 hingga €45) atau akses ke Fan Village (€15 hingga €30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya Palaolimpico) di Turin, Italia.

Turin, kota yang dikenal dengan sejarahnya yang kaya, arsitektur elegan, dan sajian kulinernya, menjadi latar yang menawan bagi turnamen tenis kelas dunia ini.

Inalpi Arena adalah arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia, dengan fasilitas mutakhir bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen sejak 2021 dan akan terus menggelarnya hingga 2027.

Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa edisi terakhir?