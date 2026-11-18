Nitto ATP Finals merupakan puncak penuh intensitas dari musim tenis profesional putra. Delapan pemain tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar bergengsi penutup tahun. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya sekarang.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut kembali menjadi panggung bagi para bintang tenis pada 15 hingga 22 November mendatang.

Pada edisi 2025, jagoan tuan rumah Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelarnya dan menambah satu babak menarik dalam sejarah turnamen ini. Meski bintang Italia itu sayangnya absen pada edisi tahun ini karena cedera, deretan pemain papan atas, termasuk Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, dan Ben Shelton, tetap siap menyuguhkan tontonan bagi para penggemar yang antusias.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan kursi di Nitto ATP Finals, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung dari Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi berbeda, mencakup pertandingan siang dan malam, sebelum mencapai puncaknya pada final yang dinanti-nantikan pada Minggu kedua.

Tanggal Tahap (waktu CET) Tiket Rabu, 18 November Fase grup: Sesi siang (11.30) Tiket Fase grup: Sesi malam (18.00) Tiket Kamis, 19 November Fase grup: Sesi siang (11.30) Tiket Fase grup: Sesi malam (18.00) Tiket Jumat, 20 November Fase grup: Sesi siang (11.30) Tiket Fase grup: Sesi malam (18.00) Tiket Sabtu, 21 November Semifinal: Sesi siang (11.30) Tiket Semifinal: Sesi malam (18.00) Tiket Minggu, 22 November Final: Satu sesi (15.00) Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk sesi individual dan beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses ke tahap pembelian prioritas khusus yang dimulai sepekan lebih awal.

Saluran resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs penjualan tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences (untuk paket premium).

Anda yang ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: Setiap pembelian melalui StubHub dilindungi oleh program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya valid dan akan tiba tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi, bergantung pada sesi (pertandingan awal fase grup dibandingkan dengan semifinal atau final) dan kategori tempat duduk. Jika Anda mencari tiket dengan harga paling terjangkau, sesi-sesi awal fase grup, terutama pada hari kerja, cenderung menjadi pilihan termurah.

Tiket dijual untuk sesi siang atau malam secara terpisah, maupun sebagai paket gabungan untuk beberapa hari.

• Sesi fase grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

• Final (Minggu, 22 November): Harga tiket masuk umum mulai €749, sementara kursi premium di tepi lapangan (parterre) mencapai €2.172.

• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak terakhir habis terjual, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai €15–€45) atau akses ke Fan Village (€15–€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico) di Turin, Italia.

Turin, kota yang terkenal dengan sejarahnya yang kaya, arsitektur elegan, dan sajian kulinernya, menjadi latar yang istimewa bagi turnamen tenis kelas dunia ini.

Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia dan menawarkan pengalaman dengan fasilitas mutakhir bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen sejak 2021 dan akan terus menggelarnya hingga 2027.

Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa edisi terakhir?