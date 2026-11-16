Nitto ATP Finals menjadi puncak musim tenis profesional putra yang penuh intensitas. Di ajang ini, delapan petenis tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar akhir tahun yang bergengsi. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa memesan tiketnya mulai hari ini.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut menjadi panggung spektakuler bagi para bintang tenis, dan turnamen ini akan kembali digelar di sana pada 15-22 November.

Pada edisi 2025, jagoan tuan rumah Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelarnya, menambah satu babak mendebarkan dalam sejarah panjang ajang ini. Meski bintang asal Italia itu sayangnya absen dari edisi tahun ini karena cedera, deretan pemain papan atas, termasuk Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, dan Ben Shelton, tetap siap menyuguhkan aksi bagi para penggemar yang antusias.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di Nitto ATP Finals, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung dari Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November, di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi, yang mencakup pertandingan siang dan malam, sebelum mencapai puncaknya pada laga final yang sangat dinantikan pada Minggu kedua.

Tanggal Tahap (Waktu CET) Tiket Senin, 16 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Selasa, 17 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Rabu, 18 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Kamis, 19 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Jumat, 20 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Sabtu, 21 November Semifinal: Sesi siang (11.30) Tiket Semifinal: Sesi malam (18.00) Tiket Minggu, 22 November Final kejuaraan: Satu sesi (15.00) Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk sesi individual dan paket beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses ke tahap pembelian khusus yang dimulai sepekan lebih awal.

Kanal resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences (untuk paket premium).

Anda yang ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya sah dan akan diterima tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi, bergantung pada sesi (pertandingan awal babak grup dibandingkan semifinal atau final) dan kategori tempat duduk. Jika Anda mencari pilihan paling terjangkau, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menawarkan harga termurah.

Tiket dijual untuk masing-masing sesi siang atau malam, maupun sebagai paket gabungan untuk beberapa hari.

• Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

• Final (Minggu, 22 November): Tiket masuk umum mulai €749, sementara harga tempat duduk premium di lantai arena (parterre) mencapai €2.172.

• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak terakhir terjual habis, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai €15–€45) atau akses Fan Village (€15-€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 akan kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico) di Turin, Italia.

Turin, kota yang terkenal akan kekayaan sejarah, arsitektur elegan, dan kulinernya, menjadi lokasi yang memukau bagi turnamen tenis kelas dunia ini.

Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia, dengan fasilitas mutakhir bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen tersebut sejak 2021 dan akan terus menggelarnya hingga 2027.

Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa edisi terakhir?