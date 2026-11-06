Nitto ATP Finals menjadi puncak musim tenis profesional putra yang penuh intensitas. Ajang ini mempertemukan delapan pemain tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia untuk memperebutkan gelar bergengsi akhir tahun. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikannya. Anda bisa memesan tiket hari ini.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah, sebelumnya bernama Palaolimpico. Arena tersebut menjadi panggung bagi para bintang tenis dan kembali menjadi lokasi turnamen pada 15-22 November ini.

Pada edisi 2025, bintang tuan rumah Jannik Sinner mempertahankan gelarnya dan menambah babak menarik dalam sejarah panjang turnamen ini. Sayangnya, petenis Italia itu absen pada edisi tahun ini karena cedera. Namun, deretan pemain papan atas, termasuk Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev, tetap siap menyuguhkan pertandingan bagi para penggemar yang antusias.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk di Nitto ATP Finals, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung dari Minggu, 15 November, hingga Minggu, 22 November, di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi pertandingan, baik siang maupun malam, dan berpuncak pada final yang dinantikan pada hari Minggu kedua.

Tanggal Tahap (waktu CET) Tiket Minggu, 15 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Senin, 16 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Selasa, 17 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Rabu, 18 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Kamis, 19 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Jumat, 20 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Sabtu, 21 November Semifinal: Sesi siang (11.30) Tiket Semifinal: Sesi malam (18.00) Tiket Minggu, 22 November Final: Satu sesi (15.00) Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk sesi perorangan dan paket beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses pembelian lebih awal yang dimulai sepekan sebelumnya.

Saluran resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences bagi yang mencari paket premium.

Anda yang ingin mendapatkan tempat duduk pada saat-saat terakhir juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Pengalihan tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya sah dan akan diterima sebelum acara berlangsung.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi, bergantung pada sesi pertandingan, dari laga awal babak grup hingga semifinal atau final, serta kategori tempat duduk. Jika mencari pilihan paling terjangkau, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menawarkan harga termurah.

Tiket dijual untuk sesi siang atau malam secara terpisah, atau sebagai paket gabungan untuk beberapa hari.

• Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

• Final (Minggu, 22 November): Tiket masuk umum mulai €749, sementara kursi premium di area dekat lapangan (parterre) mencapai €2.172.

• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak terakhir habis terjual, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai €15–€45) atau akses Fan Village (€15-€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena, sebelumnya bernama Palaolimpico, di Turin, Italia.

Turin, kota yang terkenal dengan kekayaan sejarah, arsitektur elegan, dan kulinernya, menjadi latar yang mengesankan bagi turnamen tenis kelas dunia ini.

Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia dan menawarkan fasilitas mutakhir bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen sejak 2021 dan akan terus menggelarnya hingga 2027.

Siapa juara Nitto ATP Finals dalam beberapa edisi terakhir?