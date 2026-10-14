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Book Nitto ATP Finals 2026 tickets
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Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026: Jadwal di Turin, harga tiket, informasi lokasi pertandingan, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Nitto ATP Finals 2026 di Turin pada November ini

Nitto ATP Finals merupakan puncak musim tenis profesional putra yang berlangsung sengit. Delapan petenis tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar penutup tahun yang bergengsi. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa memesan tiketnya sekarang.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut menjadi panggung spektakuler bagi para bintang tenis dan kembali menjadi lokasi penyelenggaraan pada 15 hingga 22 November tahun ini.

Pada edisi 2025, petenis tuan rumah Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelarnya dan menambah satu lagi kisah menarik dalam sejarah turnamen ini. Meski bintang Italia itu sayangnya absen dari edisi tahun ini karena cedera, deretan petenis ternama, termasuk Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev, tetap siap menyuguhkan pertandingan bagi para penggemar yang antusias.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan kursi di Nitto ATP Finals, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 berlangsung?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung dari Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi, mencakup pertandingan siang dan malam, sebelum mencapai puncaknya pada final yang sangat dinantikan pada Minggu kedua.

Tanggal

Babak (Waktu CET)

Tiket

Minggu, 15 November

Babak grup: Sesi siang (11.30)

Tiket


Babak grup: Sesi malam (18.00)

Tiket

Senin, 16 November

Babak grup: Sesi siang (11.30)

Tiket


Babak grup: Sesi malam (18.00)

Tiket

Selasa, 17 November

Babak grup: Sesi siang (11.30)

Tiket


Babak grup: Sesi malam (18.00)

Tiket

Rabu, 18 November

Babak grup: Sesi siang (11.30)

Tiket


Babak grup: Sesi malam (18.00)

Tiket

Kamis, 19 November

Babak grup: Sesi siang (11.30)

Tiket


Babak grup: Sesi malam (18.00)

Tiket

Jumat, 20 November

Babak grup: Sesi siang (11.30)

Tiket


Babak grup: Sesi malam (18.00)

Tiket

Sabtu, 21 November

Semifinal: Sesi siang (11.30)

Tiket


Semifinal: Sesi malam (18.00)

Tiket

Minggu, 22 November

Final: Satu sesi (15.00)

Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk sesi perorangan maupun paket beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses pembelian lebih awal melalui tahap khusus yang dimulai sepekan sebelumnya.

Saluran resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs penjualan tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences (untuk paket premium).

Anda yang ingin mendapatkan kursi menjelang penyelenggaraan juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Penyerahan tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya berlaku dan akan diterima tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi menurut sesi, mulai dari pertandingan awal babak grup hingga semifinal atau final, serta kategori tempat duduk. Jika Anda mencari harga paling terjangkau, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menjadi pilihan termurah.

Tiket dijual untuk setiap sesi siang atau malam, maupun dalam bentuk paket gabungan untuk beberapa hari.

Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

Final (Minggu, 22 November): Harga tiket masuk umum mulai €749, sedangkan kursi premium di area lantai (parterre) mencapai €2.172.

Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak akhir habis terjual, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai €15–€45) atau akses ke Fan Village (€15–€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico) di Turin, Italia.

Turin, kota yang dikenal akan kekayaan sejarah, arsitektur elegan, dan kelezatan kulinernya, menjadi latar yang mengesankan bagi turnamen tenis kelas dunia ini. 

Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia dan menawarkan pengalaman modern bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen tersebut sejak 2021 dan akan terus menyelenggarakannya hingga 2027.

Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun

Juara tunggal

Juara ganda

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers



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