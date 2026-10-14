Nitto ATP Finals merupakan puncak musim tenis profesional putra yang berlangsung sengit. Delapan petenis tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar penutup tahun yang bergengsi. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa memesan tiketnya sekarang.
Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut menjadi panggung spektakuler bagi para bintang tenis dan kembali menjadi lokasi penyelenggaraan pada 15 hingga 22 November tahun ini.
Pada edisi 2025, petenis tuan rumah Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelarnya dan menambah satu lagi kisah menarik dalam sejarah turnamen ini. Meski bintang Italia itu sayangnya absen dari edisi tahun ini karena cedera, deretan petenis ternama, termasuk Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev, tetap siap menyuguhkan pertandingan bagi para penggemar yang antusias.
Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan kursi di Nitto ATP Finals, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.
Kapan Nitto ATP Finals 2026 berlangsung?
Nitto ATP Finals 2026 berlangsung dari Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi, mencakup pertandingan siang dan malam, sebelum mencapai puncaknya pada final yang sangat dinantikan pada Minggu kedua.
Tanggal
Babak (Waktu CET)
Tiket
Minggu, 15 November
Babak grup: Sesi siang (11.30)
Babak grup: Sesi malam (18.00)
Senin, 16 November
Babak grup: Sesi siang (11.30)
Babak grup: Sesi malam (18.00)
Selasa, 17 November
Babak grup: Sesi siang (11.30)
Babak grup: Sesi malam (18.00)
Rabu, 18 November
Babak grup: Sesi siang (11.30)
Babak grup: Sesi malam (18.00)
Kamis, 19 November
Babak grup: Sesi siang (11.30)
Babak grup: Sesi malam (18.00)
Jumat, 20 November
Babak grup: Sesi siang (11.30)
Babak grup: Sesi malam (18.00)
Sabtu, 21 November
Semifinal: Sesi siang (11.30)
Semifinal: Sesi malam (18.00)
Minggu, 22 November
Final: Satu sesi (15.00)
Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026
Tiket resmi untuk sesi perorangan maupun paket beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses pembelian lebih awal melalui tahap khusus yang dimulai sepekan sebelumnya.
Saluran resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs penjualan tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences (untuk paket premium).
Anda yang ingin mendapatkan kursi menjelang penyelenggaraan juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.
Penyerahan tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya berlaku dan akan diterima tepat waktu sebelum acara.
Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?
Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi menurut sesi, mulai dari pertandingan awal babak grup hingga semifinal atau final, serta kategori tempat duduk. Jika Anda mencari harga paling terjangkau, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menjadi pilihan termurah.
Tiket dijual untuk setiap sesi siang atau malam, maupun dalam bentuk paket gabungan untuk beberapa hari.
• Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.
• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.
• Final (Minggu, 22 November): Harga tiket masuk umum mulai €749, sedangkan kursi premium di area lantai (parterre) mencapai €2.172.
• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak akhir habis terjual, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai €15–€45) atau akses ke Fan Village (€15–€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.
Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?
Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico) di Turin, Italia.
Turin, kota yang dikenal akan kekayaan sejarah, arsitektur elegan, dan kelezatan kulinernya, menjadi latar yang mengesankan bagi turnamen tenis kelas dunia ini.
Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia dan menawarkan pengalaman modern bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen tersebut sejak 2021 dan akan terus menyelenggarakannya hingga 2027.
Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa tahun terakhir?
Tahun
Juara tunggal
Juara ganda
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara & Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz & Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof & Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock & Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen & John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen & John Peers