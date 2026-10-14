Nitto ATP Finals merupakan puncak musim tenis profesional putra yang berlangsung sengit. Delapan petenis tunggal dan delapan pasangan ganda terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar penutup tahun yang bergengsi. Ajang ini sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa memesan tiketnya sekarang.

Sejak 2021, turnamen ini digelar di kota Turin, Italia, tepatnya di Inalpi Arena yang megah (sebelumnya bernama Palaolimpico). Arena tersebut menjadi panggung spektakuler bagi para bintang tenis dan kembali menjadi lokasi penyelenggaraan pada 15 hingga 22 November tahun ini.

Pada edisi 2025, petenis tuan rumah Jannik Sinner berhasil mempertahankan gelarnya dan menambah satu lagi kisah menarik dalam sejarah turnamen ini. Meski bintang Italia itu sayangnya absen dari edisi tahun ini karena cedera, deretan petenis ternama, termasuk Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev, tetap siap menyuguhkan pertandingan bagi para penggemar yang antusias.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan kursi di Nitto ATP Finals, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Kapan Nitto ATP Finals 2026 berlangsung?

Nitto ATP Finals 2026 berlangsung dari Minggu, 15 November hingga Minggu, 22 November di Turin, Italia. Turnamen ini memiliki 15 sesi, mencakup pertandingan siang dan malam, sebelum mencapai puncaknya pada final yang sangat dinantikan pada Minggu kedua.

Tanggal Babak (Waktu CET) Tiket Minggu, 15 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket

Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Senin, 16 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket

Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Selasa, 17 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket

Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Rabu, 18 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket

Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Kamis, 19 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket

Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Jumat, 20 November Babak grup: Sesi siang (11.30) Tiket

Babak grup: Sesi malam (18.00) Tiket Sabtu, 21 November Semifinal: Sesi siang (11.30) Tiket

Semifinal: Sesi malam (18.00) Tiket Minggu, 22 November Final: Satu sesi (15.00) Tiket

Cara membeli tiket Nitto ATP Finals 2026

Tiket resmi untuk sesi perorangan maupun paket beberapa hari Nitto ATP Finals 2026 mulai dijual kepada masyarakat umum pada November lalu (2025). Sebelumnya, anggota Federasi Tenis dan Padel Italia (FITP) mendapat akses pembelian lebih awal melalui tahap khusus yang dimulai sepekan sebelumnya.

Saluran resmi yang berwenang menjual tiket adalah situs penjualan tiket Nitto ATP Finals dan ATP Tour Experiences (untuk paket premium).

Anda yang ingin mendapatkan kursi menjelang penyelenggaraan juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Penyerahan tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin bahwa tiketnya berlaku dan akan diterima tepat waktu sebelum acara.

Berapa harga tiket Nitto ATP Finals 2026?

Harga tiket resmi Nitto ATP Finals 2026 sangat bervariasi menurut sesi, mulai dari pertandingan awal babak grup hingga semifinal atau final, serta kategori tempat duduk. Jika Anda mencari harga paling terjangkau, sesi awal babak grup, terutama pada hari kerja, biasanya menjadi pilihan termurah.

Tiket dijual untuk setiap sesi siang atau malam, maupun dalam bentuk paket gabungan untuk beberapa hari.

• Sesi babak grup: Harga mulai sekitar €82 untuk pertandingan siang.

• Semifinal (Sabtu, 21 November): Harga tiket berkisar dari €254 / €305 hingga lebih dari €1.100, bergantung pada sesi dan jarak tempat duduk dari lapangan.

• Final (Minggu, 22 November): Harga tiket masuk umum mulai €749, sedangkan kursi premium di area lantai (parterre) mencapai €2.172.

• Pilihan lain: Jika tiket arena untuk babak-babak akhir habis terjual, Anda dapat membeli tiket sesi latihan (mulai €15–€45) atau akses ke Fan Village (€15–€30) untuk merasakan atmosfer turnamen dari dekat.

Pantau situs resmi turnamen untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Di mana Nitto ATP Finals 2026 digelar?

Nitto ATP Finals 2026 kembali digelar di Inalpi Arena (sebelumnya bernama Palaolimpico) di Turin, Italia.

Turin, kota yang dikenal akan kekayaan sejarah, arsitektur elegan, dan kelezatan kulinernya, menjadi latar yang mengesankan bagi turnamen tenis kelas dunia ini.

Inalpi Arena merupakan arena olahraga dalam ruangan terbesar di Italia dan menawarkan pengalaman modern bagi penonton. Kota ini telah menjadi tuan rumah turnamen tersebut sejak 2021 dan akan terus menyelenggarakannya hingga 2027.

Siapa saja juara Nitto ATP Finals dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun Juara tunggal Juara ganda 2025 Jannik Sinner Harri Heliövaara & Henry Patten 2024 Jannik Sinner Kevin Krawietz & Tim Pütz 2023 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2022 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2021 Alexander Zverev Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2020 Daniil Medvedev Wesley Koolhof & Nikola Mektić 2019 Stefanos Tsitsipas Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2018 Alexander Zverev Jack Sock & Mike Bryan 2017 Grigor Dimitrov Henri Kontinen & John Peers 2016 Andy Murray Henri Kontinen & John Peers







