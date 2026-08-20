Tiket MLS 2026 tersedia mulai dari $15 di StubHub, mencakup seluruh 30 klub di liga saat musim reguler berlangsung hingga Decision Day pada 7 November, menjelang playoff mulai 18 November. Musim kembali bergulir pada pertengahan Juli setelah jeda tengah musim yang langka untuk Piala Dunia FIFA, yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, dan fase penentuan kini sudah berjalan penuh.

Inter Miami memasuki paruh kedua musim sebagai juara bertahan, dengan Lionel Messi tetap menjadi magnet utama liga, sementara Atlanta United terus menarik penonton terbanyak di MLS. GOAL menyajikan info terbaru soal jadwal, harga, dan tempat membeli tiket MLS 2026 saat ini.

Kapan MLS 2026 digelar?

Tahap Tanggal Musim reguler 21 Februari - 7 November 2026 Jeda Piala Dunia 25 Mei - 16 Juli 2026 Playoff 18 November - 18 Desember 2026 Tim 30 (15 Wilayah Timur, 15 Wilayah Barat) Format 34 pertandingan musim reguler per tim; playoff menggunakan sistem gugur satu laga Lokasi AS dan Kanada

Jadwal MLS akhir pekan ini:

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Tiket Sab, 22 Agu, 19.30 CF Montreal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Tiket Sab, 22 Agu, 20.30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Tiket Sab, 22 Agu, 20.30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Tiket Sab, 22 Agu, 20.30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Tiket Sab, 22 Agu, 21.30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Tiket Sab, 22 Agu, 22.30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Tiket Sab, 22 Agu, 22.30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Tiket Min, 23 Agu, 16.30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Tiket Min, 23 Agu, 19.00 Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Tiket

Waktu kick-off dicantumkan sebagaimana dipublikasikan dan bisa berubah mendekati hari pertandingan, jadi pastikan waktu pastinya pada tiket Anda. Jadwal lengkap musim ini hingga Decision Day tersedia melalui tautan di atas.

Tempat membeli tiket MLS 2026

StubHub mencakup seluruh 30 klub MLS di satu tempat, jadi tidak perlu memeriksa 30 situs tim yang berbeda.

Satu pencarian, semua klub. Filter berdasarkan tim, lawan, kisaran harga, atau bagian kursi tanpa meninggalkan halaman.

Filter berdasarkan tim, lawan, kisaran harga, atau bagian kursi tanpa meninggalkan halaman. Pertandingan yang cepat terjual. Laga-laga besar, terutama yang melibatkan Inter Miami, paling cepat habis, jadi belilah lebih awal.

Laga-laga besar, terutama yang melibatkan Inter Miami, paling cepat habis, jadi belilah lebih awal. FanProtect Guarantee. Dapatkan tiket yang valid atau uang Anda kembali.

Dapatkan tiket yang valid atau uang Anda kembali. Pengiriman instan ke ponsel. Tiket langsung ditransfer ke ponsel Anda, ideal untuk pembelian mendadak pada hari pertandingan.

Tiket langsung ditransfer ke ponsel Anda, ideal untuk pembelian mendadak pada hari pertandingan. Presale vs resale. Sejumlah klub memberikan pemegang tiket musiman akses awal ke laga kandang sebelum penjualan umum dibuka; StubHub adalah jalur tercepat setelah periode itu lewat, atau untuk kursi sektor tandang yang sulit didapat.

Sejumlah klub memberikan pemegang tiket musiman akses awal ke laga kandang sebelum penjualan umum dibuka; StubHub adalah jalur tercepat setelah periode itu lewat, atau untuk kursi sektor tandang yang sulit didapat. Hospitality. Paket premium, termasuk opsi pinggir lapangan dan suite, tersedia untuk laga-laga besar.

Berapa harga tiket MLS 2026?

Jenis tiket Harga Tiket termurah yang tersedia Dari $15 ( Rata-rata liga, musim reguler $25-$50 Laga besar atau rivalitas Di atas rata-rata, bervariasi tergantung pertandingan Playoff Tertinggi sepanjang musim

Faktor yang memengaruhi harga:

Lokasi kursi. Pinggir lapangan dan area VIP berbiaya jauh lebih mahal daripada kursi di tribun atas.

Pinggir lapangan dan area VIP berbiaya jauh lebih mahal daripada kursi di tribun atas. Lawan dan performa. Laga kandang Inter Miami, yang dibangun di sekitar Messi, secara konsisten termasuk yang paling mahal dan paling cepat habis terjual.

Laga kandang Inter Miami, yang dibangun di sekitar Messi, secara konsisten termasuk yang paling mahal dan paling cepat habis terjual. Ukuran stadion. Venue yang lebih besar seperti Mercedes-Benz Stadium di Atlanta menawarkan rentang harga yang lebih luas dibandingkan stadion khusus sepak bola yang lebih kecil.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MLS 2026

Inter Miami adalah juara bertahan MLS Cup, setelah mengalahkan Vancouver 3-1 pada Desember untuk meraih gelar pertama mereka di liga. Lionel Messi memenangi Sepatu Emas dengan 29 gol dan penghargaan MVP keduanya secara beruntun, menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang memenangi MVP dua musim berturut-turut. Miami kehilangan Jordi Alba dan Sergio Busquets pada jeda antarmusim, tetapi mendatangkan Goalkeeper of the Year 2025 Dayne St. Clair dan penyerang Meksiko Germán Berterame.

Atlanta United kembali menarik penonton terbanyak di MLS musim lalu, dengan rata-rata lebih dari 43.000 suporter di Mercedes-Benz Stadium, termasuk 65.520 untuk satu pertandingan Matchday 1 melawan CF Montreal, yang masih menjadi salah satu jumlah penonton tertinggi untuk satu pertandingan di liga musim ini.

MLS menghentikan musim reguler selama tujuh pekan, dari 25 Mei hingga 16 Juli, saat Piala Dunia FIFA dimainkan di AS, Kanada, dan Meksiko, sebelum kompetisi kembali dimulai pada pertengahan Juli. Musim reguler kini berjalan hingga Decision Day pada 7 November, dengan playoff menyusul dari 18 November hingga 18 Desember.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang venue

Inter Miami kini bermain di Miami Freedom Park, stadion baru khusus sepak bola berkapasitas 25.000 penonton di Fort Lauderdale, yang dibuka pada April 2026 dan menggantikan kandang sebelumnya di Chase Stadium.

Stadion-stadion MLS sangat bervariasi dalam ukuran, dari stadion khusus sepak bola berkapasitas sekitar 18.000-25.000, seperti Q2 Stadium di Austin dan GEODIS Park di Nashville, hingga venue seukuran NFL untuk laga-laga dengan daya tarik terbesar di liga, termasuk Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Selalu periksa venue spesifik, peta tempat duduk, dan kapasitas pada listing StubHub Anda sebelum membeli, karena ukuran dan tata letak stadion sangat bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya.