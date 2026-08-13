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Cara membeli tiket Ligue 1 untuk musim 2026/27: Jadwal pertandingan, harga rata-rata, dan lainnya

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Ligue 1
Paris Saint-Germain
Marseille
Lyon
Monaco

Berikut cara mendapatkan tiket Ligue 1 Prancis musim ini

Liga Prancis (Ligue 1) selalu memiliki pengikut yang besar di kalangan penggemar sepak bola Eropa dan dunia, dan dominasi berkelanjutan Paris Saint-Germain, kini lima gelar liga beruntun disertai upaya mempertahankan gelar Liga Champions, semakin mengangkat profilnya menjelang 2026/27.

Meski Paris Saint-Germain tetap menjadi tim paling menonjol di sepak bola Prancis, minat umum untuk bepergian dan merasakan pengalaman menyaksikan pertandingan di stadion-stadion di seluruh penjuru Prancis terus meningkat secara signifikan, dengan dua tim promosi baru, Troyes dan Le Mans, menambah alur cerita baru di divisi ini pada musim ini.

Biarkan GOAL memandu Anda tentang bagaimana Anda bisa mewujudkan fantasi sepak bola Prancis Anda sendiri dengan mengamankan tiket untuk pertandingan Ligue 1 musim ini yang akan datang.

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Jadwal pertandingan pekan 1 Ligue 1 yang akan datang & tiket

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Jum 21 Agu, 20:45Marseille vs StrasbourgStade Vélodrome (Marseille)Tiket
Sab 22 Agu, 17:15Lens vs AuxerreStade Bollaert-Delelis (Lens)Tiket
Sab 22 Agu, 20:45Le Mans vs BrestStade Marie-Marvingt (Le Mans)Tiket
Sab 22 Agu, 20:45Nice vs LorientAllianz Riviera (Nice)Tiket
Sab 22 Agu, 20:45Toulouse vs Olympique LyonnaisStadium de Toulouse (Toulouse)Tiket
Sab 22 Agu, 20:45Troyes vs Paris FCStade de l'Aube (Troyes)Tiket
Min 23 Agu, 15:00Angers vs LilleRaymond Kopa Stadium (Angers)Tiket
Min 23 Agu, 17:15Le Havre vs MonacoStade Océane (Le Havre)Tiket
Min 23 Agu, 20:45Paris Saint-Germain vs RennesParc des Princes (Paris)Tiket

Jadwal pertandingan pekan 2 Ligue 1 yang akan datang & tiket

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Jum 28 Agu, 20:45Lille vs Paris Saint-GermainDecathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)Tiket
Sab 29 Agu, 17:15Strasbourg vs LensStade de la Meinau (Strasbourg)Tiket
Sab 29 Agu, 20:45Auxerre vs AngersStade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)Tiket
Sab 29 Agu, 20:45Brest vs ToulouseStade Francis-Le Ble (Brest)Tiket
Sab 29 Agu, 20:45Lorient vs TroyesStade du Moustoir (Lorient)Tiket
Sab 29 Agu, 20:45Olympique Lyonnais vs Le HavreParc Olympique Lyonnais (Lyon)Tiket
Min 30 Agu, 15:00Paris FC vs NiceStade Jean-Bouin (Paris)Tiket
Min 30 Agu, 17:15Rennes vs Le MansRoazhon Park (Rennes)Tiket
Min 30 Agu, 20:45Monaco vs MarseilleStade Louis II (Monaco)Tiket

Sepuluh laga unggulan musim ini yang secara resmi dipilih untuk siaran langsung juga mencakup lawatan PSG ke markas Marseille pada 20 September dan laga balasannya di Parc des Princes pada 7 Februari, keduanya menjadi tanggal penting bagi penggemar yang memburu tiket Le Classique.

Cara membeli tiket Ligue 1

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi klub.

Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi. Tiket sering kali dirilis antara 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan.

Meski tiket pertandingan untuk klub-klub terbesar, seperti PSG, sering kali cepat habis, tiket untuk banyak tim lain lebih mudah diakses.

Jika tiket sudah habis terjual melalui saluran resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket pada menit-menit akhir, Anda dapat mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

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Berapa harga tiket Ligue 1?

Biaya tiket pertandingan Ligue 1 sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda-beda dari satu klub ke klub lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion juga sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium memiliki biaya tertinggi.

Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan laga unggulan melawan lawan-lawan besar, seperti 'Le Classique' (PSG vs Marseille) dan 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais vs Marseille) masuk dalam tingkat tertinggi, sehingga harga pun meningkat.

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Klub Ligue 1 2026/27 berdasarkan harga tiket

KlubStadionKisaran harga tiket (dewasa)
AngersStade Raymond Kopa€15-€70
AuxerreStade Abba Deschamps€15-€65
BrestStade Francis-Le-Bleu€15-€75
Le HavreStade Oceane€15-€70
Le MansStade Marie-Marvingt€15-€60
LensStade Bollaert-Delelis€20-€95
LilleStade Pierre-Mauroy€25-€110
LorientStade du Moustoir€15-€65
LyonGroupama Stadium€25-€120
MarseilleStade Vélodrome€30-€220
MonacoStade Louis II€20-€100
NiceAllianz Riviera€20-€90
Paris FCStade Jean-Bouin€15-€70
Paris Saint-GermainParc des Princes€45-€350
RennesRoazhon Park€20-€85
StrasbourgStade de la Meinau€20-€90
ToulouseStadium de Toulouse€15-€75
TroyesStade de l'Aube€15-€60

Apa yang bisa diharapkan dari musim Ligue 1?

Pertandingan Ligue 1 mana pun yang akhirnya Anda pilih untuk dibeli tiketnya, Anda kemungkinan akan melihat sejumlah bintang muda cerah masa depan. Banyak pemain Prancis terkenal memulai karier impresif mereka di tanah kelahiran, termasuk Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry dan Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre), dan Michel Platini (Nancy), hanya untuk menyebut beberapa nama.

Selain dikenal sebagai tempat lahir yang subur untuk membina talenta muda Prancis, talenta global dalam sepak bola masa kini juga bermain di Ligue 1, seperti Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun, dan Endrick.

Paris Saint-Germain tetap menjadi kekuatan utama Ligue 1, dan permintaan tiket selalu tinggi untuk menyaksikan mereka beraksi di Parc des Princes. Musim lalu kembali menjadi kampanye dominan bagi Les Rouge-et-Bleu, yang merebut gelar liga Prancis kelima secara beruntun, yang ke-14 secara keseluruhan, dengan menyingkirkan tantangan gelar langka dari RC Lens dengan satu pertandingan tersisa.

Mereka tidak hanya mendominasi di kompetisi domestik, tetapi tim asuhan Luis Enrique juga sukses mempertahankan mahkota Eropa mereka, mengalahkan Arsenal di final Liga Champions untuk menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan trofi tersebut sejak Real Madrid pada 2018. Kini mereka duduk di antara kelompok elite klub, termasuk Real Madrid, Bayern Munich, dan Ajax, yang mampu menjuarai kompetisi utama Eropa dua musim beruntun di era modern.

Tidak banyak tim di dunia yang bisa membanggakan lemari trofi seperti PSG. Klub tersukses Prancis itu, meski baru berdiri sedikit lebih dari setengah abad lalu, telah mengumpulkan lebih dari 50 penghargaan besar.

Musim Marseille menceritakan kisah yang sangat berbeda. Roberto De Zerbi dipecat pada Februari setelah rangkaian hasil sulit, dengan Habib Beye akhirnya ditunjuk sebagai pelatih kepala setelah periode singkat sebagai caretaker, dan klub itu merosot ke posisi kelima klasemen akhir, gagal mendapatkan sepak bola Liga Champions dan harus puas dengan tempat di Liga Europa. Terlepas dari akhir yang mengecewakan, Marseille tetap menjadi salah satu klub dengan dukungan terbaik di Prancis, dengan jumlah penonton secara reguler melampaui 60.000 di Stade Velodrome, yang juga dikenal sebagai Orange Velodrome, yang memiliki kapasitas terbesar di Ligue 1.

Marseille juga terkenal sebagai tim Prancis pertama yang menjuarai Liga Champions. Tim yang dikapteni legenda Prancis Didier Deschamps dan diperkuat nama-nama seperti Basile Boli dan Marcel Desailly mengalahkan AC Milan 1-0 di final 1993 di Munich untuk menjadi penguasa Eropa. Klub-klub Prancis lain yang secara reguler menarik penonton kandang besar termasuk Olympique Lyonnais, Lille, dan Lens, sementara tim promosi Troyes dan Le Mans, yang terakhir kembali ke kasta tertinggi setelah 16 tahun absen, menambah venue baru ke kalender musim ini.

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