Liga Prancis (Ligue 1) selalu memiliki pengikut yang besar di kalangan penggemar sepak bola Eropa dan dunia, dan dominasi berkelanjutan Paris Saint-Germain, kini lima gelar liga beruntun disertai upaya mempertahankan gelar Liga Champions, semakin mengangkat profilnya menjelang 2026/27.

Meski Paris Saint-Germain tetap menjadi tim paling menonjol di sepak bola Prancis, minat umum untuk bepergian dan merasakan pengalaman menyaksikan pertandingan di stadion-stadion di seluruh penjuru Prancis terus meningkat secara signifikan, dengan dua tim promosi baru, Troyes dan Le Mans, menambah alur cerita baru di divisi ini pada musim ini.

Biarkan GOAL memandu Anda tentang bagaimana Anda bisa mewujudkan fantasi sepak bola Prancis Anda sendiri dengan mengamankan tiket untuk pertandingan Ligue 1 musim ini yang akan datang.

Jadwal pertandingan pekan 1 Ligue 1 yang akan datang & tiket

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Jum 21 Agu, 20:45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Tiket Sab 22 Agu, 17:15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Tiket Sab 22 Agu, 20:45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Tiket Sab 22 Agu, 20:45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Tiket Sab 22 Agu, 20:45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Tiket Sab 22 Agu, 20:45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Tiket Min 23 Agu, 15:00 Angers vs Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Tiket Min 23 Agu, 17:15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Tiket Min 23 Agu, 20:45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Tiket

Jadwal pertandingan pekan 2 Ligue 1 yang akan datang & tiket

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Jum 28 Agu, 20:45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Tiket Sab 29 Agu, 17:15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Tiket Sab 29 Agu, 20:45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Tiket Sab 29 Agu, 20:45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Tiket Sab 29 Agu, 20:45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Tiket Sab 29 Agu, 20:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Tiket Min 30 Agu, 15:00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Tiket Min 30 Agu, 17:15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Tiket Min 30 Agu, 20:45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Tiket

Sepuluh laga unggulan musim ini yang secara resmi dipilih untuk siaran langsung juga mencakup lawatan PSG ke markas Marseille pada 20 September dan laga balasannya di Parc des Princes pada 7 Februari, keduanya menjadi tanggal penting bagi penggemar yang memburu tiket Le Classique.

Cara membeli tiket Ligue 1

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi klub.

Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi. Tiket sering kali dirilis antara 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan.

Meski tiket pertandingan untuk klub-klub terbesar, seperti PSG, sering kali cepat habis, tiket untuk banyak tim lain lebih mudah diakses.

Jika tiket sudah habis terjual melalui saluran resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket pada menit-menit akhir, Anda dapat mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Ligue 1?

Biaya tiket pertandingan Ligue 1 sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda-beda dari satu klub ke klub lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion juga sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium memiliki biaya tertinggi.

Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan laga unggulan melawan lawan-lawan besar, seperti 'Le Classique' (PSG vs Marseille) dan 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais vs Marseille) masuk dalam tingkat tertinggi, sehingga harga pun meningkat.

Klub Ligue 1 2026/27 berdasarkan harga tiket

Klub Stadion Kisaran harga tiket (dewasa) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

Apa yang bisa diharapkan dari musim Ligue 1?

Pertandingan Ligue 1 mana pun yang akhirnya Anda pilih untuk dibeli tiketnya, Anda kemungkinan akan melihat sejumlah bintang muda cerah masa depan. Banyak pemain Prancis terkenal memulai karier impresif mereka di tanah kelahiran, termasuk Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry dan Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre), dan Michel Platini (Nancy), hanya untuk menyebut beberapa nama.

Selain dikenal sebagai tempat lahir yang subur untuk membina talenta muda Prancis, talenta global dalam sepak bola masa kini juga bermain di Ligue 1, seperti Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun, dan Endrick.

Paris Saint-Germain tetap menjadi kekuatan utama Ligue 1, dan permintaan tiket selalu tinggi untuk menyaksikan mereka beraksi di Parc des Princes. Musim lalu kembali menjadi kampanye dominan bagi Les Rouge-et-Bleu, yang merebut gelar liga Prancis kelima secara beruntun, yang ke-14 secara keseluruhan, dengan menyingkirkan tantangan gelar langka dari RC Lens dengan satu pertandingan tersisa.

Mereka tidak hanya mendominasi di kompetisi domestik, tetapi tim asuhan Luis Enrique juga sukses mempertahankan mahkota Eropa mereka, mengalahkan Arsenal di final Liga Champions untuk menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan trofi tersebut sejak Real Madrid pada 2018. Kini mereka duduk di antara kelompok elite klub, termasuk Real Madrid, Bayern Munich, dan Ajax, yang mampu menjuarai kompetisi utama Eropa dua musim beruntun di era modern.

Tidak banyak tim di dunia yang bisa membanggakan lemari trofi seperti PSG. Klub tersukses Prancis itu, meski baru berdiri sedikit lebih dari setengah abad lalu, telah mengumpulkan lebih dari 50 penghargaan besar.

Musim Marseille menceritakan kisah yang sangat berbeda. Roberto De Zerbi dipecat pada Februari setelah rangkaian hasil sulit, dengan Habib Beye akhirnya ditunjuk sebagai pelatih kepala setelah periode singkat sebagai caretaker, dan klub itu merosot ke posisi kelima klasemen akhir, gagal mendapatkan sepak bola Liga Champions dan harus puas dengan tempat di Liga Europa. Terlepas dari akhir yang mengecewakan, Marseille tetap menjadi salah satu klub dengan dukungan terbaik di Prancis, dengan jumlah penonton secara reguler melampaui 60.000 di Stade Velodrome, yang juga dikenal sebagai Orange Velodrome, yang memiliki kapasitas terbesar di Ligue 1.

Marseille juga terkenal sebagai tim Prancis pertama yang menjuarai Liga Champions. Tim yang dikapteni legenda Prancis Didier Deschamps dan diperkuat nama-nama seperti Basile Boli dan Marcel Desailly mengalahkan AC Milan 1-0 di final 1993 di Munich untuk menjadi penguasa Eropa. Klub-klub Prancis lain yang secara reguler menarik penonton kandang besar termasuk Olympique Lyonnais, Lille, dan Lens, sementara tim promosi Troyes dan Le Mans, yang terakhir kembali ke kasta tertinggi setelah 16 tahun absen, menambah venue baru ke kalender musim ini.