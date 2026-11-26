Mengapa tidak menambah keseruan menikmati NFL selama musim liburan dengan memesan tiket pertandingan hari ini? Empat laga pekan ke-16 berlangsung pada malam dan Hari Natal, dimulai dengan Philadelphia Eagles vs Houston Texans pada 24 Desember dan diakhiri dengan Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams pada 25 Desember.

Stadion-stadion tuan rumah menghadirkan suasana liburan lewat dekorasi musiman, musik perayaan, perlengkapan suporter bertema Sinterklas, dan acara berkumpul sebelum pertandingan di tengah cuaca musim dingin. Semua itu turut menambah pengalaman menonton. Dengan hanya tiga pekan tersisa di musim reguler, persaingan memperebutkan tempat di babak playoff juga membuat pertandingan semakin menarik.

NFL dan mitra penyiarannya juga kerap menghadirkan bintang musik besar untuk pertunjukan jeda pertandingan saat Natal yang menyerupai pertunjukan Super Bowl. Contohnya adalah penampilan Beyoncé yang berkesan, dijuluki «Beyoncé Bowl», dalam laga Ravens vs Texans pada 2024, serta penampilan Snoop Dogg dalam laga Lions vs Vikings pada 2025.

Dua laga lainnya yang digelar lebih awal pada 25 Desember adalah Chicago Bears vs Green Bay Packers dan Denver Broncos vs Buffalo Bills. Berikut GOAL sajikan semua informasi tiket laga NFL saat Natal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Bagaimana jadwal laga NFL saat Natal 2026?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Kamis, 24 Desember Philadelphia Eagles vs Houston Texans (20.15 ET) Tiket Lincoln Financial Field (Philadelphia) Jumat, 25 Desember Chicago Bears vs Green Bay Packers (12.00 CT) Tiket Soldier Field (Chicago) Jumat, 25 Desember Denver Broncos vs Buffalo Bills (14.30 MT) Tiket Empower Field at Mile High (Denver) Jumat, 25 Desember Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (17.15 PT) Tiket Lumen Field (Seattle)

Jadwal laga NFL pekan ke-16 lainnya adalah sebagai berikut:

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 27 Desember New Orleans Saints vs Arizona Cardinals (12.00 CT) Tiket Caesars Superdome (New Orleans) Minggu, 27 Desember Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers (13.00 ET) Tiket Hard Rock Stadium (Miami) Minggu, 27 Desember New York Jets vs New England Patriots (13.00 ET) Tiket MetLife Stadium (East Rutherford) Minggu, 27 Desember Baltimore Ravens vs Cleveland Browns (13.00 ET) Tiket M&T Bank Stadium (Baltimore) Minggu, 27 Desember Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans (13.05 PT) Tiket Allegiant Stadium (Las Vegas) Minggu, 27 Desember Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers (15.25 CT) Tiket GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Minggu, 27 Desember Dallas Cowboys vs Jacksonville Jaguars (19.20 CT) Tiket AT&T Stadium (Arlington) Minggu, 27 Desember Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers (belum dikonfirmasi) Tiket Acrisure Stadium (Pittsburgh) Minggu, 27 Desember Minnesota Vikings vs Washington Commanders (belum dikonfirmasi) Tiket U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Minggu, 27 Desember Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals (belum dikonfirmasi) Tiket Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Minggu, 27 Desember Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (belum dikonfirmasi) Tiket Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Senin, 28 Desember Detroit Lions vs New York Giants (20.15 ET) Tiket Ford Field (Detroit)

Cara membeli tiket laga NFL saat Natal 2026

Tiket resmi untuk tiga laga NFL pada Hari Natal 2026, serta pertandingan pada malam Natal, pertama kali dirilis pada Mei bersamaan dengan jadwal lengkap musim tersebut.

Anda dapat membeli tiket resmi langsung melalui mitra penjualan tiket resmi liga, yakni NFL Tickets, Ticketmaster NFL, dan SeatGeek NFL. Setiap tim tuan rumah mengelola penjualan tiket utamanya melalui portal resmi klub di Ticketmaster.

Untuk paket yang mencakup tiket pertandingan, layanan sebelum laga, dan akomodasi hotel, Anda dapat memesannya melalui On Location, penyedia layanan keramahan resmi NFL.

Selain itu, tiket pertandingan juga dapat dibeli di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tiket melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket laga NFL saat Natal 2026?

Harga tiket resmi laga NFL pada malam dan Hari Natal 2026 berkisar dari sekitar $46 hingga lebih dari $680, bergantung pada pertandingan dan kategori tempat duduk, dengan rincian sebagai berikut:

Philadelphia Eagles vs Houston Texans : $46 hingga lebih dari $300 (area berdiri hingga tribun tingkat 100)

: $46 hingga lebih dari $300 (area berdiri hingga tribun tingkat 100) Chicago Bears vs Green Bay Packers : $400 hingga lebih dari $680 (tribun tingkat 300/400 hingga tribun tingkat 100)

: $400 hingga lebih dari $680 (tribun tingkat 300/400 hingga tribun tingkat 100) Denver Broncos vs Buffalo Bills : $250 hingga lebih dari $550 (tribun tingkat 500 hingga tribun tingkat 100)

: $250 hingga lebih dari $550 (tribun tingkat 500 hingga tribun tingkat 100) Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams : $268 hingga lebih dari $650 (tribun tingkat 300 hingga tribun tingkat 100)

Pantau portal tiket resmi NFL dan situs masing-masing tim untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Philadelphia Eagles vs Houston Texans: Semua yang perlu diketahui

Head to Head Seri 5 0 0 NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FT NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FT NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FT NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FT NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FT 150 Poin yang dicetak 102

Chicago Bears vs Green Bay Packers: Semua yang perlu diketahui

Head to Head Seri 3 0 2 NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FT NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FT NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FT NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FT NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FT 105 Poin yang dicetak 124

Denver Broncos vs Buffalo Bills: Semua yang perlu diketahui

Head to Head Seri 2 0 3 NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FT NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FT NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FT NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FT NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FT 98 Poin yang dicetak 173

Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: Semua yang perlu diketahui