Mengapa tidak menambah keseruan menikmati NFL selama musim liburan dengan memesan tiket pertandingan hari ini? Empat laga pekan ke-16 berlangsung pada malam dan Hari Natal, dimulai dengan Philadelphia Eagles vs Houston Texans pada 24 Desember dan diakhiri dengan Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams pada 25 Desember.
Stadion-stadion tuan rumah menghadirkan suasana liburan lewat dekorasi musiman, musik perayaan, perlengkapan suporter bertema Sinterklas, dan acara berkumpul sebelum pertandingan di tengah cuaca musim dingin. Semua itu turut menambah pengalaman menonton. Dengan hanya tiga pekan tersisa di musim reguler, persaingan memperebutkan tempat di babak playoff juga membuat pertandingan semakin menarik.
NFL dan mitra penyiarannya juga kerap menghadirkan bintang musik besar untuk pertunjukan jeda pertandingan saat Natal yang menyerupai pertunjukan Super Bowl. Contohnya adalah penampilan Beyoncé yang berkesan, dijuluki «Beyoncé Bowl», dalam laga Ravens vs Texans pada 2024, serta penampilan Snoop Dogg dalam laga Lions vs Vikings pada 2025.
Dua laga lainnya yang digelar lebih awal pada 25 Desember adalah Chicago Bears vs Green Bay Packers dan Denver Broncos vs Buffalo Bills. Berikut GOAL sajikan semua informasi tiket laga NFL saat Natal, termasuk tempat membelinya dan harganya.
Bagaimana jadwal laga NFL saat Natal 2026?
Tanggal
Pertandingan (waktu setempat)
Tiket
Stadion (lokasi)
Kamis, 24 Desember
Philadelphia Eagles vs Houston Texans (20.15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Jumat, 25 Desember
Chicago Bears vs Green Bay Packers (12.00 CT)
Soldier Field (Chicago)
Jumat, 25 Desember
Denver Broncos vs Buffalo Bills (14.30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Jumat, 25 Desember
Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (17.15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Jadwal laga NFL pekan ke-16 lainnya adalah sebagai berikut:
Tanggal
Pertandingan (waktu setempat)
Tiket
Stadion (lokasi)
Minggu, 27 Desember
New Orleans Saints vs Arizona Cardinals (12.00 CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
Minggu, 27 Desember
Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers (13.00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Minggu, 27 Desember
New York Jets vs New England Patriots (13.00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Minggu, 27 Desember
Baltimore Ravens vs Cleveland Browns (13.00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Minggu, 27 Desember
Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans (13.05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Minggu, 27 Desember
Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers (15.25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Minggu, 27 Desember
Dallas Cowboys vs Jacksonville Jaguars (19.20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Minggu, 27 Desember
Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers (belum dikonfirmasi)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Minggu, 27 Desember
Minnesota Vikings vs Washington Commanders (belum dikonfirmasi)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Minggu, 27 Desember
Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals (belum dikonfirmasi)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Minggu, 27 Desember
Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (belum dikonfirmasi)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Senin, 28 Desember
Detroit Lions vs New York Giants (20.15 ET)
Ford Field (Detroit)
Cara membeli tiket laga NFL saat Natal 2026
Tiket resmi untuk tiga laga NFL pada Hari Natal 2026, serta pertandingan pada malam Natal, pertama kali dirilis pada Mei bersamaan dengan jadwal lengkap musim tersebut.
Anda dapat membeli tiket resmi langsung melalui mitra penjualan tiket resmi liga, yakni NFL Tickets, Ticketmaster NFL, dan SeatGeek NFL. Setiap tim tuan rumah mengelola penjualan tiket utamanya melalui portal resmi klub di Ticketmaster.
Untuk paket yang mencakup tiket pertandingan, layanan sebelum laga, dan akomodasi hotel, Anda dapat memesannya melalui On Location, penyedia layanan keramahan resmi NFL.
Selain itu, tiket pertandingan juga dapat dibeli di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tiket melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.
Berapa harga tiket laga NFL saat Natal 2026?
Harga tiket resmi laga NFL pada malam dan Hari Natal 2026 berkisar dari sekitar $46 hingga lebih dari $680, bergantung pada pertandingan dan kategori tempat duduk, dengan rincian sebagai berikut:
- Philadelphia Eagles vs Houston Texans : $46 hingga lebih dari $300 (area berdiri hingga tribun tingkat 100)
- Chicago Bears vs Green Bay Packers : $400 hingga lebih dari $680 (tribun tingkat 300/400 hingga tribun tingkat 100)
- Denver Broncos vs Buffalo Bills : $250 hingga lebih dari $550 (tribun tingkat 500 hingga tribun tingkat 100)
- Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams : $268 hingga lebih dari $650 (tribun tingkat 300 hingga tribun tingkat 100)
Pantau portal tiket resmi NFL dan situs masing-masing tim untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Philadelphia Eagles vs Houston Texans: Semua yang perlu diketahui
PHI - Performa
- Poin yang dicetak
- 75
HOU - Performa
- Poin yang dicetak
- 149
Head to Head
Chicago Bears vs Green Bay Packers: Semua yang perlu diketahui
CHI - Performa
- Poin yang dicetak
- 143
GB - Performa
- Poin yang dicetak
- 112
Head to Head
Denver Broncos vs Buffalo Bills: Semua yang perlu diketahui
DEN - Performa
- Poin yang dicetak
- 139
BUF - Performa
- Poin yang dicetak
- 149
Head to Head
Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: Semua yang perlu diketahui
SEA - Performa
- Poin yang dicetak
- 89
LA - Performa
- Poin yang dicetak
- 139