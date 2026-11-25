Perjalanan menuju Brasil mencapai puncaknya saat Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 memasuki babak play-off penentuan di Eropa. Enam belas negara, termasuk Inggris, Swedia, Italia, dan Belanda, bertarung dalam dua leg untuk memperebutkan tujuh tiket langsung terakhir ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

Dengan Spanyol, Prancis, Jerman, dan Denmark sudah lolos dari fase liga, taruhannya semakin besar. Dari Stadion Wembley hingga Stadion Aviva, penonton dalam jumlah besar diperkirakan akan memadati sejumlah stadion terbesar di Eropa.

GOAL menyajikan jadwal pertandingan terbaru, harga, dan tips untuk membantu Anda mendapatkan tiket termurah saat ini.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 berlangsung?

Putaran kedua sekaligus terakhir Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 zona Eropa berlangsung dalam dua leg pada Selasa, 1 Desember 2026 dan Sabtu, 5 Desember 2026. Berikut jadwal lengkap pertandingan, waktu sepak mula (CET), dan lokasinya.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket 1 Desember 2026, 17.00 CET Slovenia vs Belanda Sportni park Domzale, Domzale Tiket 1 Desember 2026, 17.30 CET Finlandia vs Italia Helsinki Football Stadium, Helsinki Tiket 1 Desember 2026, 18.00 CET Ukraina vs Inggris Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Tiket 1 Desember 2026, 18.00 CET Portugal vs Islandia Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes Tiket 1 Desember 2026, 18.00 CET Polandia vs Republik Irlandia Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Tiket 1 Desember 2026, 19.00 CET Swiss vs Austria Stadion Wankdorf, Bern Tiket 1 Desember 2026, 20.15 CET Wales vs Norwegia Cardiff City Stadium, Cardiff Tiket 1 Desember 2026, 20.25 CET Skotlandia vs Swedia The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Tiket 5 Desember 2026, 15.00 CET Islandia vs Portugal Laugardalsvollur, Reykjavik Tiket 5 Desember 2026, 16.00 CET Swedia vs Skotlandia Stockholm Arena, Stockholm Tiket 5 Desember 2026, 16.10 CET Austria vs Swiss Franz-Horr-Stadion, Wina Tiket 5 Desember 2026, 17.00 CET Norwegia vs Wales Ullevaal Stadion, Oslo Tiket 5 Desember 2026, 18.00 CET Republik Irlandia vs Polandia Aviva Stadium, Dublin Tiket 5 Desember 2026, 18.00 CET Belanda vs Slovenia Stadion Galgenwaard, Utrecht Tiket 5 Desember 2026, 18.30 CET Inggris vs Ukraina Wembley Stadium, London Tiket 5 Desember 2026, 21.15 CET Italia vs Finlandia Stadio Erasmo Iacovone, Taranto Tiket

Di mana membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027?

Tiket resmi Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dijual langsung melalui asosiasi sepak bola nasional tuan rumah dan mitra penjualan tiket utama mereka, seperti Wembley Stadium dan Ticketmaster untuk Inggris, FAI untuk Republik Irlandia, FAW untuk Wales, serta portal asosiasi sepak bola Norwegia untuk Norwegia.

Kesempatan prapenjualan prioritas awalnya diberikan kepada anggota klub suporter resmi dan pendaftar awal setelah undian play-off. Penjualan umum kini telah dibuka di seluruh portal tuan rumah, dengan tiket digital untuk perangkat seluler dan tiket PDF diterbitkan menjelang hari pertandingan.

Karena laga penentuan pada leg kedua ini sangat diminati, Ticombo dapat menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027?

Menyaksikan langsung sepak bola wanita internasional tetap menjadi salah satu pengalaman paling terjangkau dalam dunia olahraga, dengan harga resmi yang berbeda menurut stadion tuan rumah dan kategori tempat duduk.

Inggris vs Ukraina (Wembley Stadium): Tiket resmi kategori umum untuk dewasa mulai dari sekitar $19 hingga $75 , sementara kursi dengan harga khusus untuk anak di bawah 16 tahun, pelajar, dan lansia mulai dari sekitar $6 .

Tiket resmi kategori umum untuk dewasa mulai dari sekitar hingga , sementara kursi dengan harga khusus untuk anak di bawah 16 tahun, pelajar, dan lansia mulai dari sekitar . Norwegia vs Wales (Ullevaal Stadion): Tiket resmi untuk dewasa melalui asosiasi sepak bola Norwegia mulai dari sekitar $18 , sedangkan tiket anak tersedia dengan harga sekitar $9 .

Tiket resmi untuk dewasa melalui asosiasi sepak bola Norwegia mulai dari sekitar , sedangkan tiket anak tersedia dengan harga sekitar . Lokasi lain di Eropa: Di negara-negara tuan rumah seperti Irlandia, Polandia, Swedia, dan Belanda, tiket kategori umum biasanya mulai dari $15 hingga $25, bergantung pada kategori tempat duduk di stadion.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali seperti Ticombo menjadi pilihan lain untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, dengan harga tiket saat ini mulai dari $35.

Semua yang perlu diketahui tentang Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027

Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brasil akan menjadi edisi pertama turnamen ini yang digelar di Amerika Selatan. Eropa memperebutkan 11 tiket langsung serta satu tempat di play-off antarkonfederasi.

Setelah fase liga kualifikasi dengan format seperti Nations League berlangsung dari Maret hingga Juni 2026, empat tim unggulan Eropa memastikan tempat di Brasil lebih awal dengan memuncaki grup masing-masing di Liga A: juara dunia bertahan Spanyol, Prancis, Jerman, dan Denmark.

Tim-tim lain melewati putaran pertama play-off pada Oktober 2026, yang menghasilkan delapan duel dua leg di putaran kedua. Inggris melaju dengan kemenangan agregat 8-1 atas Yunani untuk kembali bertemu Ukraina, sementara Republik Irlandia menghadapi Polandia setelah tim Polandia menang tipis atas Belgia dalam adu penalti yang dramatis.

Ada tambahan ketegangan di putaran kedua. Meski delapan tim akan memenangi duel mereka berdasarkan agregat, hanya tujuh pemenang dengan peringkat tertinggi menurut klasemen keseluruhan fase liga Kualifikasi zona Eropa yang akan lolos langsung ke Brasil 2027. Pemenang play-off dengan peringkat terendah akan maju ke play-off antarkonfederasi FIFA pada Februari 2027 untuk mendapatkan kesempatan terakhir lolos ke putaran final.