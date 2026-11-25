Perjalanan menuju Brasil mencapai puncaknya saat Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 memasuki babak play-off penentuan di Eropa. Enam belas negara, termasuk Inggris, Swedia, Italia, dan Belanda, bertarung dalam dua leg untuk memperebutkan tujuh tiket langsung terakhir ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027.
Dengan Spanyol, Prancis, Jerman, dan Denmark sudah lolos dari fase liga, taruhannya semakin besar. Dari Stadion Wembley hingga Stadion Aviva, penonton dalam jumlah besar diperkirakan akan memadati sejumlah stadion terbesar di Eropa.
GOAL menyajikan jadwal pertandingan terbaru, harga, dan tips untuk membantu Anda mendapatkan tiket termurah saat ini.
Kapan Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 berlangsung?
Putaran kedua sekaligus terakhir Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 zona Eropa berlangsung dalam dua leg pada Selasa, 1 Desember 2026 dan Sabtu, 5 Desember 2026. Berikut jadwal lengkap pertandingan, waktu sepak mula (CET), dan lokasinya.
Tanggal & Waktu
Pertandingan
Lokasi
Tiket
1 Desember 2026, 17.00 CET
Slovenia vs Belanda
Sportni park Domzale, Domzale
1 Desember 2026, 17.30 CET
Finlandia vs Italia
Helsinki Football Stadium, Helsinki
1 Desember 2026, 18.00 CET
Ukraina vs Inggris
Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar
1 Desember 2026, 18.00 CET
Portugal vs Islandia
Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes
1 Desember 2026, 18.00 CET
Polandia vs Republik Irlandia
Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk
1 Desember 2026, 19.00 CET
Swiss vs Austria
Stadion Wankdorf, Bern
1 Desember 2026, 20.15 CET
Wales vs Norwegia
Cardiff City Stadium, Cardiff
1 Desember 2026, 20.25 CET
Skotlandia vs Swedia
The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton
5 Desember 2026, 15.00 CET
Islandia vs Portugal
Laugardalsvollur, Reykjavik
5 Desember 2026, 16.00 CET
Swedia vs Skotlandia
Stockholm Arena, Stockholm
5 Desember 2026, 16.10 CET
Austria vs Swiss
Franz-Horr-Stadion, Wina
5 Desember 2026, 17.00 CET
Norwegia vs Wales
Ullevaal Stadion, Oslo
5 Desember 2026, 18.00 CET
Republik Irlandia vs Polandia
Aviva Stadium, Dublin
5 Desember 2026, 18.00 CET
Belanda vs Slovenia
Stadion Galgenwaard, Utrecht
5 Desember 2026, 18.30 CET
Inggris vs Ukraina
Wembley Stadium, London
5 Desember 2026, 21.15 CET
Italia vs Finlandia
Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Di mana membeli tiket Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027?
Tiket resmi Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dijual langsung melalui asosiasi sepak bola nasional tuan rumah dan mitra penjualan tiket utama mereka, seperti Wembley Stadium dan Ticketmaster untuk Inggris, FAI untuk Republik Irlandia, FAW untuk Wales, serta portal asosiasi sepak bola Norwegia untuk Norwegia.
Kesempatan prapenjualan prioritas awalnya diberikan kepada anggota klub suporter resmi dan pendaftar awal setelah undian play-off. Penjualan umum kini telah dibuka di seluruh portal tuan rumah, dengan tiket digital untuk perangkat seluler dan tiket PDF diterbitkan menjelang hari pertandingan.
Karena laga penentuan pada leg kedua ini sangat diminati, Ticombo dapat menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.
Berapa harga tiket Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027?
Menyaksikan langsung sepak bola wanita internasional tetap menjadi salah satu pengalaman paling terjangkau dalam dunia olahraga, dengan harga resmi yang berbeda menurut stadion tuan rumah dan kategori tempat duduk.
- Inggris vs Ukraina (Wembley Stadium): Tiket resmi kategori umum untuk dewasa mulai dari sekitar $19 hingga $75, sementara kursi dengan harga khusus untuk anak di bawah 16 tahun, pelajar, dan lansia mulai dari sekitar $6.
- Norwegia vs Wales (Ullevaal Stadion): Tiket resmi untuk dewasa melalui asosiasi sepak bola Norwegia mulai dari sekitar $18, sedangkan tiket anak tersedia dengan harga sekitar $9.
- Lokasi lain di Eropa: Di negara-negara tuan rumah seperti Irlandia, Polandia, Swedia, dan Belanda, tiket kategori umum biasanya mulai dari $15 hingga $25, bergantung pada kategori tempat duduk di stadion.
Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali seperti Ticombo menjadi pilihan lain untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, dengan harga tiket saat ini mulai dari $35.
Semua yang perlu diketahui tentang Kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027
Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brasil akan menjadi edisi pertama turnamen ini yang digelar di Amerika Selatan. Eropa memperebutkan 11 tiket langsung serta satu tempat di play-off antarkonfederasi.
Setelah fase liga kualifikasi dengan format seperti Nations League berlangsung dari Maret hingga Juni 2026, empat tim unggulan Eropa memastikan tempat di Brasil lebih awal dengan memuncaki grup masing-masing di Liga A: juara dunia bertahan Spanyol, Prancis, Jerman, dan Denmark.
Tim-tim lain melewati putaran pertama play-off pada Oktober 2026, yang menghasilkan delapan duel dua leg di putaran kedua. Inggris melaju dengan kemenangan agregat 8-1 atas Yunani untuk kembali bertemu Ukraina, sementara Republik Irlandia menghadapi Polandia setelah tim Polandia menang tipis atas Belgia dalam adu penalti yang dramatis.
Ada tambahan ketegangan di putaran kedua. Meski delapan tim akan memenangi duel mereka berdasarkan agregat, hanya tujuh pemenang dengan peringkat tertinggi menurut klasemen keseluruhan fase liga Kualifikasi zona Eropa yang akan lolos langsung ke Brasil 2027. Pemenang play-off dengan peringkat terendah akan maju ke play-off antarkonfederasi FIFA pada Februari 2027 untuk mendapatkan kesempatan terakhir lolos ke putaran final.