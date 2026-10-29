Masih ingin menonton Grand Prix secara langsung sebelum musim F1 yang spektakuler ini berakhir? Tidak ada salahnya mewujudkan keinginan itu sekarang. Jadikan impian tersebut kenyataan di Grand Prix Kota Meksiko, yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November.

Grand Prix Meksiko, atau Grand Prix Kota Meksiko sebagaimana dikenal sejak 2021, selalu digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez sejak pertama kali masuk kalender F1 pada 1963.

Meski sempat beberapa kali absen, ajang ini kini menjadi bagian tetap kalender olahraga bermotor. Sirkuitnya sangat populer, dikenal berkat antusiasme para penggemar dan balapan yang dramatis.

Baik Anda penggemar berat F1 maupun penonton sesekali, Grand Prix Kota Meksiko pasti menghadirkan pengalaman yang memikat. Berikut panduan dari GOAL tentang cara membeli tiket Grand Prix, termasuk harga dan tempat pembeliannya.

Kapan Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 digelar?

Grand Prix Kota Meksiko 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, mulai Jumat, 30 Oktober, hingga Minggu, 1 November.

Tanggal Waktu (setempat) Sirkuit (lokasi) Tiket Minggu, 1 November 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Kota Meksiko) Tiket

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 melalui sejumlah penjual. Tiket tersedia di portal tiket Formula One, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi F1, serta di situs Autodromo Hermanos Rodriguez.

Perlu diketahui, area sirkuit Grand Prix Kota Meksiko dibagi menjadi beberapa zona yang ditandai dengan warna berbeda. Untuk mencapai zona yang tertera pada tiket, Anda harus masuk melalui gerbang yang sesuai. Setiap zona memiliki area penggemar sendiri, lengkap dengan layanan dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut gambaran berbagai zona tersebut:

Zona Tribun dan area utama Pemandangan lintasan utama Gerbang masuk terbaik Hijau (Verde) Tribun 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Jalur pit, grid start, lintasan lurus utama tempat start/finis Gerbang 4, 6, 7 Oranye (Naranja) Tribun 2A Aksi menyalip dalam kecepatan tinggi di lintasan lurus utama (tiket masuk umum) Gerbang 8 Biru (Azul) Tribun 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona pengereman Tikungan 1, rangkaian tikungan berbentuk S Moisés Solana (Tikungan 1–3) Gerbang 9 & 12 Kuning (Amarilla) Tribun 7, 9, 10, 11 Rangkaian Tikungan 4–6 di ujung zona DRS kedua Gerbang 13 & 14 Abu-abu (Gris) Tribun 14 (Foro Sol Sur) Bagian stadion, Tikungan 13–14, seremoni podium setelah balapan Gerbang 2 Cokelat (Café) Tribun 15 (Foro Sol Norte) Bagian stadion, tikungan lambat, atmosfer meriah layaknya konser besar Gerbang 2

Jika mencari tempat duduk menjelang hari balapan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Pengiriman tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026?

Harga tiket resmi tiga hari untuk Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 di Autódromo Hermanos Rodríguez berkisar antara MXN 3.900 dan MXN 30.500 (USD 215 hingga USD 1.678), bergantung pada zona dan bagian tempat duduk. Tiket hanya berlaku untuk zona yang ditentukan. Artinya, setelah masuk ke sirkuit, Anda tidak dapat berpindah ke zona lain yang ditandai dengan warna berbeda.

Tribun Zona sirkuit Lokasi dan pemandangan Harga tiket resmi tiga hari (MXN) Grada 1 & 2 Hijau Lintasan lurus utama, jalur pit, dan aktivitas di grid 30.500 Grada 10 Kuning Tikungan berkecepatan tinggi (Tikungan 4 hingga 6) 19.900 Grada 11 Kuning Tikungan 6 dan jalur menuju rangkaian tikungan berbentuk S di area danau 18.300 Grada 4 & 5 Biru Titik pengereman utama dan aksi di Tikungan 1 hingga 2 15.000 Grada 5A Biru Pemandangan dari sisi dalam rangkaian Tikungan 1 hingga 3 di awal lintasan 13.900 Grada 7 Kuning Jalur masuk ke rangkaian Tikungan 4 dan 5 13.900 Grada 6 Biru Zona akselerasi selepas Tikungan 3 13.000 Grada 12 Kuning Bagian lintasan berkecepatan tinggi melalui Tikungan 4 hingga 6 12.800 Grada 9 Biru Akselerasi di lintasan lurus bagian belakang 12.400 Grada 8 Biru Bagian tengah lintasan lurus belakang yang dilalui dengan kecepatan tinggi 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Abu-abu Di dalam stadion yang ikonis, tikungan terakhir, dan podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Cokelat Di dalam stadion yang ikonis, bagian chicane lambat 10.000 Grada 3A & 6B Biru Jalur masuk ke titik yang kerap menjadi lokasi aksi menyalip / lintasan lurus belakang 9.900 Grada 6A Biru Area berdiri untuk pemegang tiket masuk umum 7.000 Grada 2A Oranye Area berdiri di bagian tengah lintasan lurus pit / tiket masuk umum domestik 3.900

Paket VIP dan layanan premium

Jika Anda menginginkan lebih dari tempat duduk tribun standar, paket VIP kelas atas menawarkan makanan premium, minuman sepuasnya, dan akses ke paddock:

Champions Club : Berada tepat di sepanjang lintasan lurus utama, dengan harga mulai sekitar USD 5.600. Paket ini mencakup tempat duduk tribun yang telah dipesan, akses ke ruang layanan premium, dan tur paddock berpemandu.

: Berada tepat di sepanjang lintasan lurus utama, dengan harga mulai sekitar USD 5.600. Paket ini mencakup tempat duduk tribun yang telah dipesan, akses ke ruang layanan premium, dan tur paddock berpemandu. F1 Paddock Club: Pilihan termewah yang berada di atas gedung pit atau di lantai dua stadion Foro Sol, dengan harga mulai sekitar USD 9.600.

Pantau situs resmi F1 dan Autodromo Hermanos Rodriguez menjelang balapan untuk informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Jadwal akhir pekan Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Kota Meksiko berlangsung selama tiga hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Sesi Waktu (setempat, CST) Jumat, 30 Oktober Latihan 1 12.30 Jumat, 30 Oktober Latihan 2 16.00 Sabtu, 31 Oktober Latihan 3 11.30 Sabtu, 31 Oktober Kualifikasi 15.00 Minggu, 1 November Balapan 14.00

Di mana Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 digelar?

Grand Prix Kota Meksiko digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, seperti sejak awal penyelenggaraannya, meski lintasan tersebut dikenal sebagai Magdalena Mixhuca sebelum 1979.

Sirkuit ini pertama kali dibuka pada 1959 dan bentuknya saat ini masih sebagian besar mengikuti rancangan awal. Namun, pada konfigurasi modernnya yang panjangnya sekitar 4,2 kilometer (4,3 kilometer), lintasan berkelok melewati bekas stadion bisbol dan menghadirkan salah satu pemandangan paling memukau dalam kalender F1.

Autodromo Hermanos Rodriguez berada lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, sehingga Grand Prix ini menjadi pengalaman yang menguras tenaga para pembalap. Tim-tim F1 juga harus mempertimbangkan banyak hal karena udara yang tipis memengaruhi performa mesin dan aerodinamika.

Valtteri Bottas memegang rekor putaran 1:17,774. Ia mencatatkan waktu tersebut pada balapan edisi 2021, yang dimenangi Max Verstappen.

Cara menuju Grand Prix F1 Kota Meksiko

Bandara terdekat dari Autodromo Hermanos Rodriguez adalah Bandara Internasional Benito Juarez, yang juga dikenal sebagai Bandara Internasional Kota Meksiko. Bandara ini terletak sekitar 10 kilometer di sebelah timur sirkuit.

Penyewaan mobil:

Di Bandara Internasional Benito Juarez, terdapat beberapa perusahaan penyewaan mobil yang mudah dijangkau di dalam terminal, termasuk Avis, Budget, dan Hertz.

Taksi/layanan transportasi berbasis aplikasi:

Di Kota Meksiko, wisatawan memiliki beberapa pilihan untuk bepergian dengan nyaman menggunakan taksi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Beberapa pilihan yang lebih populer adalah Uber, Didi, dan taksi biasa (Sitio de Taxis atau Taxi Libre).

Transportasi umum:

Untuk bepergian dari Bandara Internasional Benito Juarez ke pusat Kota Meksiko dengan transportasi umum, tersedia beberapa pilihan, termasuk Metro dan Metrobus. Sirkuit Kota Meksiko juga menyediakan layanan Ticket2ride, yakni bus antar-jemput dari lokasi tertentu ke sirkuit dan kembali lagi.

Apa yang bisa diharapkan dari Grand Prix F1 Meksiko 2026?

Pada 1970-an, Grand Prix Meksiko menjadi salah satu pusat perhatian pada era keemasan F1, menarik penonton dalam jumlah besar dan menyuguhkan tontonan yang mendebarkan. Salah satu faktor di balik kebangkitan popularitas dan kesuksesannya belakangan ini adalah kiprah pembalap Meksiko Sergio Perez, yang finis sebagai runner-up di bawah Max Verstappen dalam Kejuaraan F1 2023 dan menempati posisi sepuluh besar klasemen pembalap selama sebelas tahun berturut-turut (2014-2024). Ia kembali tahun ini dengan mobil Cadillac setelah absen pada musim 2025.

Satu-satunya pembalap Meksiko lain yang pernah memenangi balapan F1 adalah Pedro Rodriguez pada 1970. Ia meninggal dunia setahun kemudian akibat insiden balapan, tetapi warisannya tetap hidup setelah sirkuit Kota Meksiko berganti nama pada 1979 untuk menghormati dirinya dan saudaranya, Ricardo, yang juga mantan pembalap F1.

Autodromo Hermanos Rodríguez adalah sirkuit yang memukau dan patut disaksikan langsung oleh penggemar F1 setidaknya sekali seumur hidup. Terletak tepat di pusat ibu kota Meksiko, lintasan ini memiliki trek lurus utama sepanjang 1,2 km, salah satu yang terpanjang dalam kalender F1, tempat mobil F1 modern dapat mencapai kecepatan hingga 330 km/jam. Ciri menonjol lainnya adalah bagian stadion Foro Sol, tempat mobil melintas di antara tribun yang mengelilingi lintasan.

Grand Prix Kota Meksiko 2025 didominasi Lando Norris. Hasil itu mengantarnya ke puncak klasemen Kejuaraan Pembalap. Pembalap McLaren tersebut finis lebih dari 30 detik di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen dari Red Bull. Akankah balapan kali ini kembali berlangsung dramatis? Jika Anda ingin bergabung dengan para penggemar dalam salah satu hari paling berkesan di kalender olahraga Meksiko, jangan tunda lagi.