Cara membeli tiket F1 Grand Prix Mexico City 2026: Jadwal akhir pekan, harga tiket, tiket penjualan kembali, dan informasi lainnya

Masih ingin menyaksikan Grand Prix secara langsung sebelum musim F1 yang sensasional ini berakhir? Inilah saatnya mewujudkan keinginan itu di Grand Prix Kota Meksiko, yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November.

Grand Prix Meksiko, atau Grand Prix Kota Meksiko sebagaimana dikenal sejak 2021, selalu digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez sejak pertama kali masuk kalender F1 pada 1963.

Meski sempat beberapa kali absen, ajang ini kini menjadi bagian tetap kalender olahraga otomotif. Sirkuitnya sangat populer, dikenal berkat antusiasme para penggemar dan balapan yang dramatis.

Baik Anda penggemar berat F1 maupun penonton sesekali, Grand Prix Kota Meksiko siap menghadirkan pengalaman yang memikat. GOAL merangkum cara membeli tiket Grand Prix, termasuk harga dan tempat pembeliannya.

Kapan Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 digelar?

Grand Prix Kota Meksiko 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, dari Jumat, 30 Oktober, hingga Minggu, 1 November.

Tanggal Waktu setempat Sirkuit (lokasi) Tiket Minggu, 1 November 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Kota Meksiko) Tiket

Cara membeli tiket Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026

Penggemar dapat membeli tiket Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 melalui sejumlah penjual. Tiket tersedia di portal tiket Formula One, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi F1, serta di situs Autodromo Hermanos Rodriguez.

Perlu diketahui bahwa area sirkuit Grand Prix Kota Meksiko dibagi menjadi beberapa zona dengan penanda warna masing-masing. Untuk mencapai zona yang tertera pada tiket, Anda harus masuk melalui gerbang yang sesuai. Setiap zona memiliki area penggemar dengan layanan dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut gambaran berbagai zona tersebut:

Zona Tribun utama & area Bagian lintasan yang terlihat Gerbang masuk terbaik Hijau (Verde) Tribun 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Jalur pit, grid start, lintasan lurus utama tempat start dan finis Gerbang 4, 6, 7 Oranye (Naranja) Tribun 2A Aksi menyalip dengan kecepatan tinggi di lintasan lurus utama (tiket masuk umum) Gerbang 8 Biru (Azul) Tribun 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona pengereman Tikungan 1, rangkaian tikungan S Moisés Solana (Tikungan 1–3) Gerbang 9 & 12 Kuning (Amarilla) Tribun 7, 9, 10, 11 Rangkaian Tikungan 4–6 yang berkelok di ujung zona DRS kedua Gerbang 13 & 14 Abu-abu (Gris) Tribun 14 (Foro Sol Sur) Bagian stadion, Tikungan 13–14, upacara podium setelah balapan Gerbang 2 Cokelat (Café) Tribun 15 (Foro Sol Norte) Bagian stadion, tikungan lambat, suasana meriah layaknya konser besar Gerbang 2

Jika mencari tempat duduk menjelang hari balapan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Penyerahan tiket terjamin: setiap pembelian di StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya berlaku dan akan tiba sebelum balapan.

Berapa harga tiket Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026?

Harga tiket resmi tiga hari untuk Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 di Autódromo Hermanos Rodríguez berkisar dari 3.900 MXN hingga 30.500 MXN (US$215 hingga US$1.678), bergantung pada zona dan bagian tempat duduk. Tiket hanya berlaku untuk zona yang ditentukan, sehingga Anda tidak dapat memasuki zona dengan penanda warna lain setelah berada di dalam sirkuit.

Tribun Zona sirkuit Lokasi & pemandangan Tiket resmi tiga hari (MXN) Grada 1 & 2 Hijau Lintasan lurus utama, jalur pit & aksi di grid 30.500 Grada 10 Kuning Tikungan berkecepatan tinggi (Tikungan 4 hingga 6) 19.900 Grada 11 Kuning Tikungan 6 & jalur menuju rangkaian tikungan S Lake 18.300 Grada 4 & 5 Biru Titik pengereman utama & aksi di Tikungan 1 hingga 2 15.000 Grada 5A Biru Pemandangan dari sisi dalam rangkaian awal Tikungan 1 hingga 3 13.900 Grada 7 Kuning Jalur masuk ke rangkaian Tikungan 4 & 5 13.900 Grada 6 Biru Zona akselerasi selepas Tikungan 3 13.000 Grada 12 Kuning Bagian berkecepatan tinggi melalui Tikungan 4 hingga 6 12.800 Grada 9 Biru Akselerasi di lintasan lurus belakang 12.400 Grada 8 Biru Bagian tengah lintasan lurus belakang yang berkecepatan tinggi 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Abu-abu Di dalam stadion yang ikonis, tikungan terakhir & podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Cokelat Di dalam stadion yang ikonis, bagian tikungan chicane lambat 10.000 Grada 3A & 6B Biru Jalur masuk ke titik favorit untuk menyalip / lintasan lurus belakang 9.900 Grada 6A Biru Area berdiri untuk pemegang tiket masuk umum 7.000 Grada 2A Oranye Area berdiri di tengah lintasan lurus pit / tiket masuk umum domestik 3.900

Paket VIP & layanan premium

Jika Anda menginginkan lebih dari tempat duduk tribun standar, paket VIP kelas atas menawarkan makanan premium, minuman dari bar tanpa batas, dan akses ke paddock:

Champions Club : Berada tepat di sisi lintasan lurus utama, dengan harga mulai sekitar US$5.600. Paket ini mencakup tempat duduk tribun yang telah dipesan, akses ke ruang layanan premium, dan tur paddock berpemandu.

F1 Paddock Club : Pilihan termewah yang terletak di atas gedung pit atau di lantai dua stadion Foro Sol, dengan harga mulai sekitar US$9.600.

Pantau situs resmi F1 dan Autodromo Hermanos Rodriguez mendekati waktu penyelenggaraan untuk informasi tambahan. Periksa pula ketersediaan tiket terbaru di situs penjualan kembali seperti StubHub.

Jadwal akhir pekan Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Grand Prix Kota Meksiko berlangsung selama tiga hari dengan jadwal berikut:

Tanggal Sesi Waktu setempat (CST) Jumat, 30 Oktober Latihan 1 12.30 Jumat, 30 Oktober Latihan 2 16.00 Sabtu, 31 Oktober Latihan 3 11.30 Sabtu, 31 Oktober Kualifikasi 15.00 Minggu, 1 November Balapan 14.00

Di mana Grand Prix F1 Kota Meksiko 2026 digelar?

Grand Prix Kota Meksiko digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, seperti sejak awal penyelenggaraannya, meskipun sebelum 1979 sirkuit tersebut dikenal sebagai Magdalena Mixhuca.

Sirkuit ini pertama kali dibuka pada 1959 dan tata letaknya saat ini masih banyak mengikuti rancangan aslinya. Namun, lintasan modern yang panjangnya sekitar 4,2 kilometer (4,3 kilometer) kini melintasi bekas stadion bisbol, menghadirkan salah satu pemandangan paling mengesankan dalam kalender F1.

Autodromo Hermanos Rodriguez berada lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan Grand Prix ini tantangan fisik bagi para pembalap. Tim-tim F1 juga harus mempertimbangkan pengaruh udara yang tipis terhadap performa mesin dan aerodinamika.

Valtteri Bottas memegang rekor putaran 1:17.774. Ia mencatatkan waktu tersebut pada balapan edisi 2021, yang dimenangi Max Verstappen.

Cara menuju Grand Prix F1 Kota Meksiko

Bandara terdekat dari Autodromo Hermanos Rodriguez adalah Bandar Udara Internasional Benito Juarez, yang juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Kota Meksiko. Bandara ini terletak sekitar 10 kilometer di sebelah timur sirkuit.

Sewa mobil:

Di Bandar Udara Internasional Benito Juarez, tersedia beberapa perusahaan penyewaan mobil yang berlokasi di dalam terminal, termasuk Avis, Budget, dan Hertz.

Taksi dan layanan transportasi berbasis aplikasi:

Di Kota Meksiko, pelancong memiliki beberapa pilihan untuk bepergian dengan nyaman menggunakan taksi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Di antara pilihan yang lebih populer adalah Uber, Didi, serta taksi biasa (Sitio de Taxis atau Taxi Libre).

Transportasi umum:

Untuk bepergian dari Bandar Udara Internasional Benito Juarez ke pusat Kota Meksiko dengan transportasi umum, tersedia beberapa pilihan, termasuk Metro dan Metrobus. Sirkuit Kota Meksiko juga menyediakan layanan Ticket2ride, yaitu angkutan antar-jemput dari lokasi-lokasi tertentu ke sirkuit dan kembali lagi.

Apa yang bisa diharapkan dari Grand Prix F1 Meksiko 2026?

Pada 1970-an, Grand Prix Meksiko menjadi salah satu pusat perhatian pada era keemasan F1, menarik penonton dalam jumlah besar dan menyuguhkan tontonan mendebarkan. Salah satu faktor di balik kebangkitan popularitas dan keberhasilannya belakangan ini adalah prestasi pembalap Meksiko, Sergio Perez. Ia menjadi runner-up di belakang Max Verstappen pada Kejuaraan F1 2023 dan finis di sepuluh besar klasemen pembalap selama sebelas tahun berturut-turut (2014–2024). Setelah absen pada musim 2025, ia kembali tahun ini bersama Cadillac.

Satu-satunya pembalap Meksiko lain yang meraih kemenangan dalam balapan F1 adalah Pedro Rodriguez pada 1970. Ia meninggal dunia setahun kemudian akibat insiden balapan, tetapi warisannya tetap dikenang. Pada 1979, sirkuit Kota Meksiko dinamai ulang untuk menghormati dirinya dan saudaranya, Ricardo, yang juga mantan pembalap F1.

Autodromo Hermanos Rodríguez adalah sirkuit mengagumkan yang patut disaksikan langsung setidaknya sekali seumur hidup oleh penggemar F1. Berada tepat di pusat ibu kota Meksiko, sirkuit ini memiliki lintasan lurus utama sepanjang 1,2 km, salah satu yang terpanjang dalam kalender F1. Di sana, mobil-mobil F1 modern dapat mencapai kecepatan hingga 330 km/jam. Daya tarik lainnya adalah bagian stadion Foro Sol, tempat mobil melaju melewati tribun yang mengelilingi lintasan.

Lando Norris mendominasi Grand Prix Kota Meksiko 2025, dan hasil itu mengantarkannya ke puncak klasemen Kejuaraan Pembalap. Pembalap McLaren tersebut finis lebih dari 30 detik di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen dari Red Bull. Akankah balapan kali ini kembali berlangsung dramatis? Jika ingin bergabung dengan para penonton pada salah satu hari paling berkesan dalam kalender olahraga Meksiko, jangan tunda lagi.



