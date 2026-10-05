Masih punya keinginan untuk pergi ke Grand Prix sebelum tirai ditutup atas kampanye F1 yang sensasional ini? Tidak ada yang mengalahkan menikmati momen secara langsung. Wujudkan impian itu di Mexico City Grand Prix, yang berlangsung pada 30 Oktober - 1 November.

Grand Prix Meksiko, atau Mexico City Grand Prix seperti namanya sejak 2021, telah digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez sejak ajang ini pertama kali masuk kalender F1 pada 1963.

Meski sempat mengalami beberapa periode vakum ketika ajang ini tidak digelar, kini balapan tersebut menjadi agenda tetap dalam kalender motorsport dan merupakan venue yang sangat populer, terkenal karena fans yang penuh gairah serta balapan-balapan dramatis.

Baik Anda penggemar balap F1 garis keras maupun penonton kasual, Mexico City Grand Prix dipastikan akan memanjakan indera. Biarkan GOAL memberikan panduan tentang cara membeli tiket Grand Prix ini, termasuk berapa harganya dan di mana Anda bisa membelinya.

Kapan F1 Mexico City Grand Prix 2026 digelar?

Mexico City Grand Prix 2026 berlangsung sepanjang akhir pekan, dari Jumat, 30 Oktober, hingga Minggu, 1 November.

Tanggal Waktu (lokal) Sirkuit (lokasi) Tiket Minggu, 1 November 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City) Tiket

Cara membeli tiket F1 Mexico City Grand Prix 2026

Fans bisa membeli tiket F1 Mexico City Grand Prix 2026 melalui beberapa penjual. Tiket ditawarkan lewat portal tiket Formula One, yang dapat diakses langsung melalui situs resmi olahraga tersebut, dan juga tersedia melalui situs Autodromo Hermanos Rodriguez itu sendiri.

Harap dicatat bahwa sirkuit untuk Mexican City Grand Prix dibagi ke dalam beberapa zona berbeda, yang dibedakan oleh penanda warna masing-masing. Untuk menuju zona yang ditentukan, Anda harus masuk melalui gerbang yang sesuai. Setiap zona memiliki fan zone sendiri dengan semua layanan dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut gambaran berbagai zonanya:

Zona Tribun utama & area Titik pandang utama lintasan Gerbang masuk terbaik Hijau (Verde) Tribun 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Pit lane, grid start, lintasan lurus utama start/finis Gerbang 4, 6, 7 Oranye (Naranja) Tribun 2A Aksi salip-menyalip berkecepatan tinggi di lintasan lurus utama (General Admission) Gerbang 8 Biru (Azul) Tribun 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona pengereman Tikungan 1, S-curves Moisés Solana (Tikungan 1–3) Gerbang 9 & 12 Kuning (Amarilla) Tribun 7, 9, 10, 11 Rangkaian tikungan berliku Tikungan 4–6 di ujung zona DRS kedua Gerbang 13 & 14 Abu-abu (Gris) Tribun 14 (Foro Sol Sur) Bagian stadion, Tikungan 13–14, upacara podium pasca-balapan Gerbang 2 Cokelat (Café) Tribun 15 (Foro Sol Norte) Bagian stadion, tikungan lambat, atmosfer masif seperti konser Gerbang 2

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin - setiap pembelian StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk balapan.

Berapa harga tiket F1 Mexico City Grand Prix 2026?

Tiket resmi 3 hari untuk F1 Mexico City Grand Prix 2026 di Autódromo Hermanos Rodríguez berkisar antara 3.900 MXN-30.500 MXN ($215 USD-$1.678 USD), tergantung zona dan bagian tempat duduk. Tiket dikunci secara ketat berdasarkan zona, yang berarti Anda tidak bisa berpindah ke zona berkode warna lain setelah berada di dalam sirkuit.

Tribun Zona sirkuit Lokasi & jenis pemandangan Tiket resmi 3 hari (MXN) Grada 1 & 2 Hijau Lintasan lurus utama, pit lane & aksi di grid 30.500 Grada 10 Kuning Tikungan berkecepatan tinggi (Tikungan 4 hingga 6) 19.900 Grada 11 Kuning Tikungan 6 & jalur menuju S-curves Lake 18.300 Grada 4 & 5 Biru Titik pengereman utama & aksi di Tikungan 1 hingga 2 15.000 Grada 5A Biru Pemandangan bagian dalam rangkaian awal Tikungan 1 hingga 3 13.900 Grada 7 Kuning Masuk ke rangkaian Tikungan 4 & 5 13.900 Grada 6 Biru Zona akselerasi keluar dari Tikungan 3 13.000 Grada 12 Kuning Seksi cepat melalui Tikungan 4 hingga 6 12.800 Grada 9 Biru Akselerasi di lintasan lurus belakang 12.400 Grada 8 Biru Titik tengah lintasan lurus belakang berkecepatan tinggi 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Abu-abu Di dalam Stadium ikonik, tikungan terakhir & podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Cokelat Di dalam Stadium ikonik, bagian chicane lambat 10.000 Grada 3A & 6B Biru Titik panas menyalip saat masuk / Lintasan lurus belakang 9.900 Grada 6A Biru Area berdiri General Admission 7.000 Grada 2A Oranye Area berdiri tengah lintasan lurus pit / GA domestik 3.900

Paket VIP & Hospitality

Jika Anda mencari lebih dari sekadar tempat duduk tribun standar, paket VIP kelas atas menawarkan makanan premium, bar terbuka, dan akses paddock:

Champions Club : Berada tepat di sepanjang lintasan lurus utama, dengan harga mulai dari sekitar $5.600 USD. Paket ini mencakup kursi tribun reservasi, akses lounge hospitality, dan tur paddock berpemandu.

F1 Paddock Club : Tingkatan kemewahan tertinggi yang berlokasi di atas bangunan pit atau di level kedua stadion Foro Sol, mulai dari sekitar $9.600 USD.

Pantau situs resmi F1 dan Autodromo Hermanos Rodriguez mendekati waktunya, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Jadwal akhir pekan F1 Mexico City Grand Prix 2026

Sesi latihan, kualifikasi, dan balapan Mexico City Grand Prix dibagi dalam tiga hari seperti terlihat di bawah ini:

Tanggal Sesi Waktu (lokal - CST) Jumat, 30 Oktober Latihan 1 12.30 Jumat, 30 Oktober Latihan 2 16.00 Sabtu, 31 Oktober Latihan 3 11.30 Sabtu, 31 Oktober Kualifikasi 15.00 Minggu, 1 November Balapan 14.00

Di mana F1 Mexico City Grand Prix 2026 digelar?

Mexico City Grand Prix digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, seperti yang selalu terjadi, meski lintasan ini dikenal sebagai Magdalena Mixhuca sebelum 1979.

Sirkuit ini pertama kali dibuka pada 1959 dan versi saat ini masih sebagian besar mengikuti bentuk sirkuit aslinya. Namun, setelan modernnya, yang panjangnya sekitar 4,3 kilometer, membuat lintasan berkelok melewati bekas stadion bisbol, menghadirkan salah satu latar paling memukau dalam kalender F1.

Autodromo Hermanos Rodriguez berada lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan Grand Prix ini pengalaman yang membuat napas tercekat bagi para pembalap. Tim-tim F1 juga punya banyak hal untuk dipikirkan, karena udara tipis memengaruhi performa mesin dan aerodinamika.

Valtteri Bottas memegang rekor lap 1:17.774. Ia mencatatkan waktu itu pada edisi balapan 2021, yang dimenangi Max Verstappen.

Cara menuju F1 Mexico City Grand Prix

Bandara terdekat ke Autodromo Hermanos Rodriguez adalah Benito Juarez International Airport, yang juga dikenal sebagai Mexico City International Airport. Bandara ini terletak sekitar 10 kilometer di sebelah timur sirkuit.

Sewa mobil:

Di Benito Juarez International Airport, terdapat akses ke beberapa perusahaan sewa mobil yang berlokasi strategis di dalam terminal. Di antaranya Avis, Budget, dan Hertz.

Layanan taksi/ride-sharing:

Di Mexico City, pelancong memiliki beberapa opsi untuk berkeliling kota dengan nyaman menggunakan taksi dan layanan ride-sharing, dengan beberapa opsi yang lebih populer adalah: Uber, Didi, dan taksi reguler (Sitio de Taxis atau Taxi Libre).

Transportasi umum:

Untuk bepergian dari Benito Juarez International Airport ke pusat kota Mexico City menggunakan transportasi umum, Anda memiliki beberapa opsi, termasuk Metro dan Metrobus. Sirkuit Mexico City juga menyediakan layanan Ticket2ride. Ini adalah layanan shuttle dari lokasi-lokasi tertentu ke sirkuit dan kembali lagi.

Apa yang bisa diharapkan dari F1 Mexico Grand Prix 2026?

Pada 1970-an, Grand Prix Meksiko menjadi titik fokus era keemasan F1, menarik kerumunan besar dan menyajikan hiburan yang mendebarkan. Faktor yang mendorong kebangkitan popularitas dan pamornya belakangan ini adalah kesuksesan pembalap Meksiko Sergio Perez, yang finis sebagai runner-up di belakang Max Verstappen dalam Kejuaraan F1 2023 dan mencatat finis 10 besar di klasemen pembalap selama sebelas tahun beruntun (2014-2024). Ia kembali dengan Cadillac-nya tahun ini, setelah absen dari kampanye 2025.

Satu-satunya orang Meksiko lain yang pernah meraih kemenangan balapan F1 adalah Pedro Rodriguez pada 1970. Ia tragis meninggal setahun kemudian setelah insiden balapan, tetapi warisannya terus hidup karena sirkuit Mexico City diganti namanya untuk menghormatinya dan saudaranya, Ricardo, yang juga mantan pembalap F1, pada 1979.

Autodromo Hermanos Rodríguez adalah sirkuit yang menakjubkan dan wajib dirasakan langsung oleh para penggemar F1 setidaknya sekali seumur hidup. Berada tepat di pusat ibu kota Meksiko, lintasan ini dicirikan oleh lintasan lurus utama sepanjang 1,2 km yang sangat besar, salah satu yang terpanjang sepanjang musim F1, tempat mobil-mobil F1 modern bisa mencatat kecepatan hingga 330 km/jam. Fitur menonjol lainnya adalah bagian stadion Foro Sol, tempat mobil melaju melewati tribun berbentuk mangkuk.

Mexico City Grand Prix 2025 didominasi oleh Lando Norris dan hasil itu mengantarkannya ke puncak klasemen Kejuaraan Pembalap. Pembalap McLaren itu finis lebih dari 30 detik di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Max Verstappen dari Red Bull. Apakah kita akan kembali disuguhi edisi dramatis kali ini? Jangan tunda jika Anda ingin bergabung dengan keramaian pada salah satu hari paling berkesan dalam kalender olahraga Meksiko.



